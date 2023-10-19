Тонтон Гвендолин – Путь теней – Хтонические боги Греции

Подавляющее большинство людей имеет хотя бы смутное представление о греческом боге Аиде благодаря использованию его образа в голливудских фильмах: от анимационных адаптаций студии Дисней мифа о Геркулесе и серии кинолент о Перси Джексоне до неудачного ремейка классического фильма «Битва титанов» 1981 год. Во всех этих киновоплощениях Аид представляет собой одномерную карикатуру на злодея и, разумеется, всегда является антагонистом или врагом как героев, так и других богов. Несмотря на то что Аид сохранил свою роль бога смерти и подземного царства, его изображение в современном медиа-пространстве раскрывает нам крайне незамысловатое представление о греческой мифологии тех людей, которые намереваются нам о ней поведать. На самом деле Аид никогда не обозначается в рамках аутентичной эллинской традиции как противник богов, напротив, он является равноправным братом Зевса и его союзником. Роль, которую исполняет Аид, вселяет ужас в сердца смертных, ведь будучи властелином царства мёртвых, его обязанности сколь необходимы, столь и неприятны для нас. Так что неудивительно, что смертные ругают Аида за то, что он отбирает у них близких и приносит горе человечеству, ведь смерть— это прямое следствие смертности. Тем не менее современные представления об Аиде как злодее не имеют никаких оснований в древнегреческих источниках, это лишь поздние искажения, возникшие из-за ближневосточного и христианского влияния.

Хотя Аид и не является врагом обитателей Олимпа, облик его всё же ужасает людей, но не из-за своего чудовищного вида, а скорее потому, что в людях он пробуждает неискоренимый ужас перед неизвестным, глубокий экзистенциальный страх перед непроглядно тёмной бездной. Аид также известен как Аис, Гадес или Аидоней, что означает «невидимый», так как будучи точкой завершения человеческой жизни, он лежит вне обыденного, повседневного человеческого восприятия и не может быть никак обнаружен, кроме как непосредственно после смерти или же в моменты приближения к ней. Более того, когда мёртвые входят в его царство, они также становятся недоступны взору всех смертных, заключением гоэтов (γόης), о которых мы расскажем водной из следующих глав. Лицо Аида смертный может узреть исключительно в случае катабасиса — рискованного нисхождения живых в мир мёртвых. Тот факт, что лик Аида никогда не открывается смертным, нашёл своё отображение в иконографии. Иногда Аид изображается вместе со своими братьями, Зевсом и Посейдоном, при этом его голова отвёрнута от нас. Несмотря на его огромную власть, он всегда остаётся непостижимым для смертных, в то время как с Посейдоном (океан и земля) и Зевсом (небо и эфир) контакт возможен благодаря нашим органам восприятия:

«Изображения на древнегреческих вазах показывают трёх братьев как трёх правителей мира, с соответствующими символами власти: Зевс с молнией, Посейдон с трезубцем, Аид с отвёрнутой головой. Последний был тем, на кого нельзя смотреть, царь мёртвых, который заставлял все вещи исчезать, делавший их невидимыми. Во время принесения жертв обитателям царства мёртвых необходимо было отводить глаза».

Гвендолин Тонтон – Путь теней – Хтонические боги Греции

М.: Тотенбург, 2022. — 176 с.

ISBN 978-5-9216-2387-3

Гвендолин Тонтон – Путь теней – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ХТОНИЧЕСКИЕ БОГИ

Аид: строгий судья

Чёрное солнце: Дионис в философии Ницше и греческой мифологии

Смерть и Дева

ДИВИНАЦИЯ

Мантическая традиция

Мёртвый сон: онейромантия и некромантия в греческой традиции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ