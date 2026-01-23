Тора и Духовное возрождение

Если первый том впервые на русском языке дал толкования всех глав Пятикнижия и посвятил ряд разделов традициям иудаизма, Субботе и Праздникам, то в настоящем, втором томе читатель найдет главы, посвященные теме избранности и обособленности еврейского народа, вопросу о конфликте между иудаизмом и различными направлениями вне его, проблемам взаимоотношений между религией и наукой. Немало говорится в книге также о важных событиях и выдающихся личностях еврейской истории. Основой помещенных в книге работ являются вечные источники иудаизма — Танах, Талмуд, Мидраш, учение хасидизма.



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ГЛАВА ПЕРВАЯ — Наш народ

ГЛАВА ВТОРАЯ — Прозелиты и реформизм

ГЛАВА ТРЕТЬЯ — Религия и наука

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — События — люди

Однажды Ньютон сделал модель Солнечной системы. К нему зашел знакомый атеист, который, восхищаясь моделью, спросил: «Ньютон, кто это создал тебе?» Ньютон ответил: «Это создалось само по себе: шары, пружины... Ты не веришь? Тогда почему же ты считаешь, что Космос сам собой возник?»

КАК ВСЕ НАРОДЫ - А. КОРНМАН



Тенденция быть, «как все народы» возникла еще свыше 2500 лет назад, в эпоху пророка Самуила. Впервые в истории нашего народа старейшины племен (колен) потребовали назначить царя, – такого, кто вершил бы правый суд. И весь народ поддержал это требование, заявив: «Будем и мы как все народы...»

Спустя много веков, в эпоху так называемого «просвещения», еврейские «просвещенцы» идеологически обосновали эту тенденцию. Но вот что удивительно: за все 25 веков, разделивших современников пророка Самуила и поколение «просвещения», люди так и не обратили внимания на то, что тенденция «быть, как все народы» в основе своей абсурдна.

Что означают слова «быть, как все народы»? Что есть характерного в других народах и вместе с тем отсутствует в еврейском? Какие особенности морального кодекса других народов не являются наследием нашего народа и не предуказаны Торой? И еще: почему еврейские «просвещенцы» яростно защищают принципы, не свойственные всем народам? Ответ один: тенденция «быть, как все народы» означает на деле стремление уподобиться одному из народов. «Просвещенцы» XIX века, жившие во Франции, Германии или какой-либо другой стране, стремились идентифицировать себя с народом этой страны. Особенно характерно это было для «просвещенцев» Германии. Даже те из них, кто боролся за осуществление «сионистских идеалов», требовали признать немецкий язык официальным языком будущего суверенного государства евреев в Палестине.

Во всем этом есть глубокое внутреннее противоречие. Допустим, что мы хотим быть, как любой другой народ. Но найдется ли в мире народ, который добровольно отказался бы от своей национальной индивидуальности? Который бы не хотел хранить своих национальных особенностей и традиций? Поэтому, если уж становиться как все, то стоило бы прежде всего научиться дорожить своим прошлым, традициями и всем тем, что является неотъемлемыми чертами каждой из наций.

Каждый народ, который достаточно развит, чтобы обладать национальным самосознанием, обладает и отличительными чертами, которыми гордится, и даже видит в них основание для «превосходства» над другими народами. Даже варвары и людоеды, стоящие на наиболее примитивных уровнях развития, имеют право на выражение своей национальной индивидуальности, и лишь еврейский народ, объективно более совершенный, чем другие, стремится лишить себя этого права.

Понятие «избранный народ» не противоречит понятию «как все народы». Каждый народ и всякая народность убеждены в своей исключительности, и у одного и того же народа представление о причинах своей исключительности может изменяться на протяжении всей его истории.

Что же до национальных особенностей, то всем народам свойственны прагматизм и даже корыстность, особенно ярко проявляющиеся в моменты реализации национальных «преимуществ». Национальными достоинствами оправдываются вымогательство, нарушение чужого суверенитета, посягательство на независимость других, более малочисленных и слабых народов.

Напротив, избранность еврейского народа означает лишь бремя обязанностей. Избранность эта обязывает его исполнять множество предписаний, и, согласно его же национальной концепции, именно из-за несоблюдения их еврейский народ находится в долгом и мучительном изгнании.

Что же, в конце концов, означает это «быть, как все народы»? Если допустить, что этим преследуется цель сбросить с себя бремя заповедей, то уже более двух тысяч лет назад было предсказано пророком Иехезкиелем: «Что приходит на ум вам – не сбудется; мыслите вы, что, мол, будем как туземцы, как племена иноземные служить древу и камню» («Иехезкиель» 20, 32).

Следовательно, быть, как все народы – это, в сущности, не что иное, как освобождение от бремени заповедей, а это неизбежно приводит к служению «древу и камню».

Ту же мысль блестяще раскрывает выдающийся мыслитель и философ Франц Розенцвейг: «Чем более отдаляет человек от себя Б-га, тем более присваивает он себе право населять пространство между Б-гом и собой, наполненное Б-жественными токами энергии, богами наполовину, на треть, на четверть».

И действительно, многие из молодых нигилистов, прошедших сложный процесс «эволюции» (наркоманы, модные течения мазохистского толка и т. п.), становятся затем активными членами христианских сект и охотно агитируют духовно ассимилированную еврейскую молодежь Запада перейти в христианство.

Мы можем учиться тому, что есть положительного у неевреев в области научных исследований и технологии, умеренному и скромному образу жизни отдельных народов, организационному таланту, управлению страной, искусству и т. д. Но это не должно быть продиктовано желанием «быть, как все народы».