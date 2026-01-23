Тора и Духовное возрождение - 2 тома
Тора и Духовное возрождение - в 2-х томах
Тора и Духовное возрождение - Том 1 - Содержание
- Ребе Менахем-Мендель Шнеерсон
- Заповедь о любви к ближнему
- О еврейском воспитании
- О повседневном изучении Торы
- Тефиллин
- Мезуза
- Цедака (благотворительность)
- Религиозные книги — в каждом еврейском доме . .
- Субботние свечи
- Кашрут
- Чистота семьи
- Брейшит
- Hoax
- Лех леха
- Ваейра
- Хаей Сарра
- Толдот
- Ваейце
- Ваишлах
- Ваейшев
- Микец
- Ваигаш
- Вайхи
- Шмот
- Ваэйра
- Бо
- Бшалах
- Итро
- Мишпатим,
- Трума
- Тцаве
- Ки тиса
- Ваяк'ел — Пкудей
- Ваикра
- Цав
- Шмини
- Тазриса — Мецора
- Ахарей мот — Кдошим
- Эмор
- Беар — Бехукотай
- Бамидбар
- Насо
- Беаалотха
- Шлах
- Корах
- Хукат
- Балак
- Пинхас
- Матот ~ Мас'эй
- Дварим
- Ваэтханан
- Эйкев
- Р'эй
- Шофтим
- Ки-тейце
- Ки-таво
- Ницавим — Ваейлех
- Аазину
- В'зот абраха
- Суббота
- Смысл субботних заповедей
- О дне субботнем в нашу эпоху
Тора и Духовное возрождение - Том 2
Основой помещенных в книге работ являются вечные источники иудаизма — Танах, Талмуд, Мидраш, учение хасидизма.
Тора и Духовное возрождение - Том 2 - Содержание
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА ПЕРВАЯ — Наш народ
- Вот народ, живущий обособленно. Лаков Герцог
- Обращение к нашему современнику. Элиягу Ки-Тов
- Личность и общественное мнение
- Как все народы. А. Корнман
- Двойное чудо. Проф. Г. Брановер
- Письмо братьям. Лев Овсищер
- Прозелиты
- Онкелос
- Иудаизм в современную эпоху. Б. Херинг
- К вопросу о прозелитах. Шмуэль Шницер
- Прозелиты и ассимилянты. Михаэль Сесар
- Евреи и христиане. Раввин Соломон Вольба
- Миссионерство. Каковы его цели?
- Раввин Соломон Вольба
- Тезисы к диалогу. Шмуэль Шницер
- Миссионеры в погоне за еврейскими душами
- Ответ Любавичского ребе группе молодежи
- Из переписки Любавичского ребе
- Выдержки из письма Любавичского ребе от месяца менахем-ав 5719 года
- Ответы Любавичского ребе на вопросы, касающиеся еврейской философии
- Из беседы Любавичского ребе 28 сивана 5735 года
- Вера и наука. Д-р И. Рафаэль Эцион
- Цельность мировоззрения
- Творение, а не эволюция. Проф. Эрвин Радковский
- О путях к иудаизму в наши дни. Проф. Г. Брановер
- Ученый и вера
- Три недели
- Александр — имя еврейское
- Раши
- Рамбам
- Бешт
- Рабби Шнеур-Залман из Ляды
- 12 тамуза — день освобождения Рабби Иосиф-
- Ицхака Шнеерсона
- Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон
- Женщины в истории Израиля
- Ципора, жена Моисея
- Пророчица Девора
- Шуламит-Александра
- Мария-Нонес
Тора и Духовное возрождение - Том 2 - Вера и наука
Однажды Ньютон сделал модель Солнечной системы. К нему зашел знакомый атеист, который, восхищаясь моделью, спросил: «Ньютон, кто это создал тебе?» Ньютон ответил: «Это создалось само по себе: шары, пружины... Ты не веришь? Тогда почему же ты считаешь, что Космос сам собой возник?»
КАК ВСЕ НАРОДЫ - А. КОРНМАН
Тенденция быть, «как все народы» возникла еще свыше 2500 лет назад, в эпоху пророка Самуила. Впервые в истории нашего народа старейшины племен (колен) потребовали назначить царя, – такого, кто вершил бы правый суд. И весь народ поддержал это требование, заявив: «Будем и мы как все народы...»
Спустя много веков, в эпоху так называемого «просвещения», еврейские «просвещенцы» идеологически обосновали эту тенденцию. Но вот что удивительно: за все 25 веков, разделивших современников пророка Самуила и поколение «просвещения», люди так и не обратили внимания на то, что тенденция «быть, как все народы» в основе своей абсурдна.
Что означают слова «быть, как все народы»? Что есть характерного в других народах и вместе с тем отсутствует в еврейском? Какие особенности морального кодекса других народов не являются наследием нашего народа и не предуказаны Торой? И еще: почему еврейские «просвещенцы» яростно защищают принципы, не свойственные всем народам? Ответ один: тенденция «быть, как все народы» означает на деле стремление уподобиться одному из народов. «Просвещенцы» XIX века, жившие во Франции, Германии или какой-либо другой стране, стремились идентифицировать себя с народом этой страны. Особенно характерно это было для «просвещенцев» Германии. Даже те из них, кто боролся за осуществление «сионистских идеалов», требовали признать немецкий язык официальным языком будущего суверенного государства евреев в Палестине.
Во всем этом есть глубокое внутреннее противоречие. Допустим, что мы хотим быть, как любой другой народ. Но найдется ли в мире народ, который добровольно отказался бы от своей национальной индивидуальности? Который бы не хотел хранить своих национальных особенностей и традиций? Поэтому, если уж становиться как все, то стоило бы прежде всего научиться дорожить своим прошлым, традициями и всем тем, что является неотъемлемыми чертами каждой из наций.
Каждый народ, который достаточно развит, чтобы обладать национальным самосознанием, обладает и отличительными чертами, которыми гордится, и даже видит в них основание для «превосходства» над другими народами. Даже варвары и людоеды, стоящие на наиболее примитивных уровнях развития, имеют право на выражение своей национальной индивидуальности, и лишь еврейский народ, объективно более совершенный, чем другие, стремится лишить себя этого права.
Понятие «избранный народ» не противоречит понятию «как все народы». Каждый народ и всякая народность убеждены в своей исключительности, и у одного и того же народа представление о причинах своей исключительности может изменяться на протяжении всей его истории.
Что же до национальных особенностей, то всем народам свойственны прагматизм и даже корыстность, особенно ярко проявляющиеся в моменты реализации национальных «преимуществ». Национальными достоинствами оправдываются вымогательство, нарушение чужого суверенитета, посягательство на независимость других, более малочисленных и слабых народов.
Напротив, избранность еврейского народа означает лишь бремя обязанностей. Избранность эта обязывает его исполнять множество предписаний, и, согласно его же национальной концепции, именно из-за несоблюдения их еврейский народ находится в долгом и мучительном изгнании.
Что же, в конце концов, означает это «быть, как все народы»? Если допустить, что этим преследуется цель сбросить с себя бремя заповедей, то уже более двух тысяч лет назад было предсказано пророком Иехезкиелем: «Что приходит на ум вам – не сбудется; мыслите вы, что, мол, будем как туземцы, как племена иноземные служить древу и камню» («Иехезкиель» 20, 32).
Следовательно, быть, как все народы – это, в сущности, не что иное, как освобождение от бремени заповедей, а это неизбежно приводит к служению «древу и камню».
Ту же мысль блестяще раскрывает выдающийся мыслитель и философ Франц Розенцвейг: «Чем более отдаляет человек от себя Б-га, тем более присваивает он себе право населять пространство между Б-гом и собой, наполненное Б-жественными токами энергии, богами наполовину, на треть, на четверть».
И действительно, многие из молодых нигилистов, прошедших сложный процесс «эволюции» (наркоманы, модные течения мазохистского толка и т. п.), становятся затем активными членами христианских сект и охотно агитируют духовно ассимилированную еврейскую молодежь Запада перейти в христианство.
Мы можем учиться тому, что есть положительного у неевреев в области научных исследований и технологии, умеренному и скромному образу жизни отдельных народов, организационному таланту, управлению страной, искусству и т. д. Но это не должно быть продиктовано желанием «быть, как все народы».
Спасибо!
Низкий поклон! Нет слов. Спасибо за Книгу
Спасибо! Отличный подарок читателям нашего сайта, такое редкое издание 1980 года уже не сыскать!