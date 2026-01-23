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Тора и Духовное возрождение - 2 тома

Тора и Духовное возрождение
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Educational, Religious Studies Atheism
Издательство общества ХАМА, выпуская в свет первый том книги "Тора и духовное возрождение", надеется, что эта работа послужит средством приобщения русскоязычных читателей к нашей святой Торе, к глубоким основам нашей веры.
Настоящий том впервые на русском языке дает толкования всех глав Пятикнижия, а также разделы, посвященные традициям иудаизма, Субботе и Праздникам.
Последующие тома мы намереваемся посвятить важнейшим событиям истории еврейского народа, вопросу о его обособленности и избранности, теме отношений религии и науки, обзорам разных направлений современного иудаизма и их влияния на жизнь еврейства, а также конфликтам между иудаизмом и различными направлениями вне его. Как следует из этого, во многих своих аспектах наша книга будет связана с актуальными проблемами иудаизма. Главный ее мотив — вера в постоянное Высшее присутствие в мире и всей Вселенной, вера в особую судьбу еврейского народа и его роль как народа избранного. Основой содержания книги являются вечные источники иудаизма — Танах, Талмуд, Мидраш, учение хасидизма.
Серия книг, которые будут, с Б-жьей помощью, выпущены в свет нашим издательством, послужит, как мы надеемся, более глубокому восприятию иудаизма, пробудит в читателе чувство сопричастности к истории своего народа, поможет разрешить сложные и волнующие духовные проблемы, с которыми сталкиваются евреи в современном мире.
Издательство общества ХАМА

Тора и Духовное возрождение - в 2-х томах

Издательство ХАМА
Израиль
Тель-Авив
5740 - 1980
Torah and spiritual renaissance
Publishing House CHAMA Tel - Aviv 5740 - 1980

Тора и Духовное возрождение - Том 1 - Содержание

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА ПЕРВАЯ — Образ духовного руководителя нашего времени
  • Ребе Менахем-Мендель Шнеерсон
  • Заповедь о любви к ближнему
  • О еврейском воспитании
  • О повседневном изучении Торы
  • Тефиллин
  • Мезуза
  • Цедака (благотворительность)
  • Религиозные книги — в каждом еврейском доме . .
  • Субботние свечи
  • Кашрут
  • Чистота семьи
ГЛАВА ВТОРАЯ — Недельные главы Торы (Пятикнижия)
Тора
Книга первая: БЫТИЕ - БРЕЙШИТ
  • Брейшит
  • Hoax
  • Лех леха
  • Ваейра
  • Хаей Сарра
  • Толдот
  • Ваейце
  • Ваишлах
  • Ваейшев
  • Микец
  • Ваигаш
  • Вайхи
Книга вторая: ИСХОД - ШМОТ
  • Шмот
  • Ваэйра
  • Бо
  • Бшалах
  • Итро
  • Мишпатим,
  • Трума
  • Тцаве
  • Ки тиса
  • Ваяк'ел — Пкудей
Книга третья: ЛЕВИТ — ВАИКРА
  • Ваикра
  • Цав
  • Шмини
  • Тазриса — Мецора
  • Ахарей мот — Кдошим
  • Эмор
  • Беар — Бехукотай
Книга четвертая: ЧИСЛА — БАМИДБАР
  • Бамидбар
  • Насо
  • Беаалотха
  • Шлах
  • Корах
  • Хукат
  • Балак
  • Пинхас
  • Матот ~ Мас'эй
Книга пятая: ВТОРОЗАКОНИЕ - ДВАРИМ
  • Дварим
  • Ваэтханан
  • Эйкев
  • Р'эй
  • Шофтим
  • Ки-тейце
  • Ки-таво
  • Ницавим — Ваейлех
  • Аазину
  • В'зот абраха
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ~ Суббота
  • Суббота
  • Смысл субботних заповедей
  • О дне субботнем в нашу эпоху
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — Еврейские праздники
Рош-Ашана — Новый год
К празднику Рош-Ашана (Обращение Любавичского Ребе) .
Тшува
Молитва
Йом-Кипур — Судный день
Суккот — Кущи
Ханука
Ханукальные свечи
Пурим
Песах
Предпасхальное послание
Любавичского Ребе
Лаг-баомер
Шавуот
Тора и Духовное возрождение - Том 2

Тора и Духовное возрождение - Том 2

Если первый том впервые на русском языке дал толкования всех глав Пятикнижия и посвятил ряд разделов традициям иудаизма, Субботе и Праздникам, то в настоящем, втором томе читатель найдет главы, посвященные теме избранности и обособленности еврейского народа, вопросу о конфликте между иудаизмом и различными направлениями вне его, проблемам взаимоотношений между религией и наукой. Немало говорится в книге также о важных событиях и выдающихся личностях еврейской истории.
Основой помещенных в книге работ являются вечные источники иудаизма — Танах, Талмуд, Мидраш, учение хасидизма.
Ряд вошедших в настоящий том статей принадлежит перу известных религиозных мыслителей и религиозно-общественных деятелей наших дней.

Тора и Духовное возрождение - Том 2 - Содержание


ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА ПЕРВАЯ — Наш народ
  • Вот народ, живущий обособленно. Лаков Герцог
  • Обращение к нашему современнику. Элиягу Ки-Тов
  • Личность и общественное мнение
  • Как все народы. А. Корнман
  • Двойное чудо. Проф. Г. Брановер
  • Письмо братьям. Лев Овсищер
ГЛАВА ВТОРАЯ — Прозелиты и реформизм
  • Прозелиты
  • Онкелос
  • Иудаизм в современную эпоху. Б. Херинг
  • К вопросу о прозелитах. Шмуэль Шницер
  • Прозелиты и ассимилянты. Михаэль Сесар
  • Евреи и христиане. Раввин Соломон Вольба
  • Миссионерство. Каковы его цели?
  • Раввин Соломон Вольба
  • Тезисы к диалогу. Шмуэль Шницер
  • Миссионеры в погоне за еврейскими душами
ГЛАВА ТРЕТЬЯ — Религия и наука
  • Ответ Любавичского ребе группе молодежи
  • Из переписки Любавичского ребе
  • Выдержки из письма Любавичского ребе от месяца менахем-ав 5719 года
  • Ответы Любавичского ребе на вопросы, касающиеся еврейской философии
  • Из беседы Любавичского ребе 28 сивана 5735 года
  • Вера и наука. Д-р И. Рафаэль Эцион
  • Цельность мировоззрения
  • Творение, а не эволюция. Проф. Эрвин Радковский
  • О путях к иудаизму в наши дни. Проф. Г. Брановер
  • Ученый и вера
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ — События — люди
  • Три недели
  • Александр — имя еврейское
  • Раши
  • Рамбам
  • Бешт
  • Рабби Шнеур-Залман из Ляды
  • 12 тамуза — день освобождения Рабби Иосиф-
  • Ицхака Шнеерсона
  • Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон
  • Женщины в истории Израиля
  • Ципора, жена Моисея
  • Пророчица Девора
  • Шуламит-Александра
  • Мария-Нонес

Тора и Духовное возрождение - Том 2 - Вера и наука

Однажды Ньютон сделал модель Солнечной системы. К нему зашел знакомый атеист, который, восхищаясь моделью, спросил: «Ньютон, кто это создал тебе?» Ньютон ответил: «Это создалось само по себе: шары, пружины... Ты не веришь? Тогда почему же ты считаешь, что Космос сам собой возник?»

КАК ВСЕ НАРОДЫ - А. КОРНМАН


Тенденция быть, «как все народы» возникла еще свыше 2500 лет назад, в эпоху пророка Самуила. Впервые в истории нашего народа старейшины племен (колен) потребовали назначить царя, – такого, кто вершил бы правый суд. И весь народ поддержал это требование, заявив: «Будем и мы как все народы...»

Спустя много веков, в эпоху так называемого «просвещения», еврейские «просвещенцы» идеологически обосновали эту тенденцию. Но вот что удивительно: за все 25 веков, разделивших современников пророка Самуила и поколение «просвещения», люди так и не обратили внимания на то, что тенденция «быть, как все народы» в основе своей абсурдна.

Что означают слова «быть, как все народы»? Что есть характерного в других народах и вместе с тем отсутствует в еврейском? Какие особенности морального кодекса других народов не являются наследием нашего народа и не предуказаны Торой? И еще: почему еврейские «просвещенцы» яростно защищают принципы, не свойственные всем народам? Ответ один: тенденция «быть, как все народы» означает на деле стремление уподобиться одному из народов. «Просвещенцы» XIX века, жившие во Франции, Германии или какой-либо другой стране, стремились идентифицировать себя с народом этой страны. Особенно характерно это было для «просвещенцев» Германии. Даже те из них, кто боролся за осуществление «сионистских идеалов», требовали признать немецкий язык официальным языком будущего суверенного государства евреев в Палестине.

Во всем этом есть глубокое внутреннее противоречие. Допустим, что мы хотим быть, как любой другой народ. Но найдется ли в мире народ, который добровольно отказался бы от своей национальной индивидуальности? Который бы не хотел хранить своих национальных особенностей и традиций? Поэтому, если уж становиться как все, то стоило бы прежде всего научиться дорожить своим прошлым, традициями и всем тем, что является неотъемлемыми чертами каждой из наций.

Каждый народ, который достаточно развит, чтобы обладать национальным самосознанием, обладает и отличительными чертами, которыми гордится, и даже видит в них основание для «превосходства» над другими народами. Даже варвары и людоеды, стоящие на наиболее примитивных уровнях развития, имеют право на выражение своей национальной индивидуальности, и лишь еврейский народ, объективно более совершенный, чем другие, стремится лишить себя этого права.

Понятие «избранный народ» не противоречит понятию «как все народы». Каждый народ и всякая народность убеждены в своей исключительности, и у одного и того же народа представление о причинах своей исключительности может изменяться на протяжении всей его истории.

Что же до национальных особенностей, то всем народам свойственны прагматизм и даже корыстность, особенно ярко проявляющиеся в моменты реализации национальных «преимуществ». Национальными достоинствами оправдываются вымогательство, нарушение чужого суверенитета, посягательство на независимость других, более малочисленных и слабых народов.

Напротив, избранность еврейского народа означает лишь бремя обязанностей. Избранность эта обязывает его исполнять множество предписаний, и, согласно его же национальной концепции, именно из-за несоблюдения их еврейский народ находится в долгом и мучительном изгнании.

Что же, в конце концов, означает это «быть, как все народы»? Если допустить, что этим преследуется цель сбросить с себя бремя заповедей, то уже более двух тысяч лет назад было предсказано пророком Иехезкиелем: «Что приходит на ум вам – не сбудется; мыслите вы, что, мол, будем как туземцы, как племена иноземные служить древу и камню» («Иехезкиель» 20, 32).

Следовательно, быть, как все народы – это, в сущности, не что иное, как освобождение от бремени заповедей, а это неизбежно приводит к служению «древу и камню».

Ту же мысль блестяще раскрывает выдающийся мыслитель и философ Франц Розенцвейг: «Чем более отдаляет человек от себя Б-га, тем более присваивает он себе право населять пространство между Б-гом и собой, наполненное Б-жественными токами энергии, богами наполовину, на треть, на четверть».

И действительно, многие из молодых нигилистов, прошедших сложный процесс «эволюции» (наркоманы, модные течения мазохистского толка и т. п.), становятся затем активными членами христианских сект и охотно агитируют духовно ассимилированную еврейскую молодежь Запада перейти в христианство.

Мы можем учиться тому, что есть положительного у неевреев в области научных исследований и технологии, умеренному и скромному образу жизни отдельных народов, организационному таланту, управлению страной, искусству и т. д. Но это не должно быть продиктовано желанием «быть, как все народы».

Views 463
Rating 4.3 / 5
Added 23.01.2026
Author brat Andron
Rate this publication:
4.3/5 (5)

Comments (3 comments)

E
esihitos 9 years ago

Спасибо! 
K
kino511 9 years ago

Низкий поклон! Нет слов. Спасибо за Книгу
E
esxatos 9 years ago

Спасибо! Отличный подарок читателям нашего сайта, такое редкое издание 1980 года уже не сыскать!

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