Редакторы перевода и комментария учились и преподают в Махон Меире - институте изучения иудаизма в Иерусалиме.

Комментарий основан на материалах уроков учителя рава Ури Амоса Шэрки, которые он в течение многих лет даёт в Махон Меире.

Тора из Цийона - Пятикнижие Моше - С современным переводом на русский язык и комментарием - Книга Берешит

Перевод и комментарии:

Йона Левин и Ури Линец

Иерусалим 5768/2008

ISBN 978-5-89436-164-2

Тора из Цийона - Пятикнижие Моше - С современным переводом на русский язык и комментарием - Книга Берешит - Вступление

«Потому что из Цийона выйдет Тора и слово Ашем из Иерушалаима» Йешаяу, 2.

Предлагаемая читателю книга содержит перевод текста Торы (Пятикнижия Моше) на русский язык и комментарий к этому переводу.

Мы знаем со слов Рашбама, внука Раши, фразу, которую тот сказал незадолго до смерти: «Если бы у меня было время, я написал бы новый комментарий, потому что пшат (простой смысл текста) обновляется каждый день». Не пытаясь ни в коей мере сравнивать себя с великими комментаторами прошлого, а опираясь на них, мы считаем необходимой постоянную работу по анализу и комментированию текста Торы в свете еврейской традиции, маленьким фрагментом которой является эта книга.

Особенности предлагаемого перевода

Перевод максимально близок к оригиналу и очищен от многослойных христианских искажений. Перевод максимально сохраняет лексику Торы на основе классической еврейской традиции. Редакторы сознательно предпочли близость к оригиналу «гладкости» русского текста. Перевод сохраняет Имена Всевышнего, не заменяя их словами «Бог», «Господь» и пр., так как каждое ивритское Имя это проявление одного из качеств Творца. Они могут быть объяснены, но принципиально не имеют адекватного перевода ни на один другой язык. Значения этих Имён (Главное, непереводимое четырёхбуквенное Имя -Ашем, а также Эло'им, Шадай, Эль, Эль Эльон, Адонай и др.) поясняются в соответствующих местах текста. Русский текст сохраняет транскрипцию тех слов иврита, в отношении которых имеются сомнения в правильности перевода («коц», «дардар») или просто отсутствуют соответствующие понятия в русском языке («мацева», «гибор»).

Особенности комментария

Это современный актуальный комментарий, основанный на древней еврейской традиции и построенный на «пшате» - простом смысле текста. В основе комментария лежат материалы уроков нашего дорогого Учителя рава Ури Амоса Шэрки, которому мы выражаем нашу безграничную благодарность. Комментарий составлен непосредственно к русскому тексту, в отличие от известных переводов комментариев, сделанных разными авторами на разных языках.

О делении текста Торы

Оригинальный текст Торы на свитке содержит только деление на 5 книг: Берешит («Ради начала»), Шмот («Имена»), Вайикра («И воззвал»), Бамидбар («В пустыне»), Дварим («Слова»). Собственно текст состоит из отдельных предложений, которые в еврейской традиции называются «пасук». С возникновением традиции годичного чтения Торы, появилось деление на недельные разделы (Берешит, Hoax, Лэх Леха и т.д.). В книге Берешит таких разделов - 12. В средние века, когда были часты диспуты между раввинами и христианскими богословами, для удобства адресации ссылок возникло деление текста на главы, более мелкие, чем недельные разделы. В книге Берешит таких глав - 50.

Технические подробности

Ударения в именах и словах, где это необходимо, выделяются жирной буквой. Местоимения, относящиеся к Всевышнему, пишутся с большой буквы. Цитаты из перевода Торы в тексте комментариев выделены кавычками и жирным шрифтом. Имена Всевышнего выделяются курсивом. Ссылка «Берешит 12, 21» означает: книга Берешит, глава 12, пасук 21. Ссылка «Берешит 12, 11-16» означает: книга Берешит, глава 12, пасуки с 11 до 16.

Мы не считаем наш комментарий истиной в последней инстанции и будем рады появлению других вариантов осмысления текста Торы на основе еврейской традиции.

Мы надеемся, что эта книга будет полезна как русскоязычным евреям, так и тем русским людям, которые серьёзно интересуются подлинными истоками человеческой культуры.

Мы уверены, что в Торе Израиля заложены ответы на все жгучие вопросы современности.