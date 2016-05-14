Тора - переклад з давньоєврейської - УБТ - 2015

Украинское Библейское Общество продолжает работать над переводом Ветхого Завета с древнееврейского языка. С целью перевод Священного Писания на современный украинский язык без конфессионального уклона, УБО решило предоставить свободный доступ к тексту перевода всем заинтересованным еще на начальных этапах редактирования.

"Нас очень интересует ваше мнение, и мы будем благодарны за любые замечания относительно языка, стилистики и даже точности перевода.

Учитывая удаленность во времени и разницу в культурах - европейской и ближневосточной, должны признать, что перевод Ветхого Завета является искусством со многими неоднозначности. Уверены, что только совместными усилиями мы сможем достичь наилучшего результата в переводе первоисточника Божие.

Мы беремся рассмотреть каждое справедливое замечание, но не сможем реагировать в режиме онлайн. Спасибо за ваше понимание!

При этом мы надеемся на содержательные замечания и оставляем за собой право удалять без предупреждения любые неуместны высказывания или такие, что оскорбительные провокационными или чисто конфессиональным" - заявило УБО.

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