Тора - переклад з давньоєврейської - УБТ - 2015 - модуль BibleQuote
Украинское Библейское Общество продолжает работать над переводом Ветхого Завета с древнееврейского языка. С целью перевод Священного Писания на современный украинский язык без конфессионального уклона, УБО решило предоставить свободный доступ к тексту перевода всем заинтересованным еще на начальных этапах редактирования.
"Нас очень интересует ваше мнение, и мы будем благодарны за любые замечания относительно языка, стилистики и даже точности перевода.
Учитывая удаленность во времени и разницу в культурах - европейской и ближневосточной, должны признать, что перевод Ветхого Завета является искусством со многими неоднозначности. Уверены, что только совместными усилиями мы сможем достичь наилучшего результата в переводе первоисточника Божие.
Мы беремся рассмотреть каждое справедливое замечание, но не сможем реагировать в режиме онлайн. Спасибо за ваше понимание!
При этом мы надеемся на содержательные замечания и оставляем за собой право удалять без предупреждения любые неуместны высказывания или такие, что оскорбительные провокационными или чисто конфессиональным" - заявило УБО.
© Авторское право на текст остается за УБО.
Модуль BibleOuote - Тора- пер. УБО - 2015
Данный модуль подготовлен как ознакомительный. редакция оставляет за собой право исправлять текст.
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