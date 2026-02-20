Несмотря на то что настоящая книга содержит значительный востоковедный материал, предназначается она не востоковедам — им этот материал знаком, — а философам (что, конечно, не исключает возможности чтения ее востоковедом, равно как и любым иным специалистом), и именно проблемами современной философии и определяются цели и задачи моей работы. В 1994 г. я написал книгу «Религии мира: Опыт запредельного (трансперсональные состояния и психотехника)» (опубликована в 1997 г., далее выдержала ряд переизданий), в которой рассматривал трансперсональный опыт (обычно называемый «мистическим») как основу феноменарелигии. Интерес к проблеме измененных состояний сознания привел меня к размышлениям об онтологическом статусе сознания и эпистемологической ценности трансперсонального опыта. С другой стороны, именно религии Востока (Индии и Китая) дают нам основной материал для изучения как самого трансперсонального опыта, так и ведущих к его обретению практик.

Евгений Торчинов - Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного

Санкт-Петербург, ООО «Издательство «Пальмира», ООО «Книга по Требованию» 2017 г. 463 с.

ISBN 978-5-521-00291-7

Евгений Торчинов - Пути философии Востока и Запада. Познание запредельного - Содержание

Введение

Судьбы западной философии на рубеже III тысячелетия

Раздел первый Пути Востока

Часть I Китайская интеллектуальная традиция

Часть II Индийская интеллектуальная традиция. Самопознание и освобождение

Часть III Традиционные китайские представления о мире и буддизм (к проблеме взаимодействия культур)

Раздел второй Раскрытие сознания. Измененные состояния сознания: психология и философия

Часть I Метафизика и эпистемология трансперсонального опыта

Часть II Трансперсональный опыт: нейрофизиологический аспект

Заключение Личность и свобода в восточных традициях (к критике европоцентризма и ориентализма)