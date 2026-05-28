Торчинов - Религии мира

Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Series Orientalia (3 books)

Монография представляет религию как целостный психологический феномен и предлагает рассматривать её через призму глубинного религиозного опыта. Автор показывает ограниченность односторонне социологического подхода к религии и обосновывает необходимость психологической парадигмы, обращённой к мистическим, трансперсональным и изменённым состояниям сознания.

В книге рассматриваются ранние формы религии, шаманизм, мистериальные культы древности, даосизм, индуистская йога, буддизм, а также библейские религии откровения — иудаизм, христианство и ислам. Особое внимание уделено психотехникам, мистическому опыту, каббале, исихазму, суфизму и сравнительному анализу восточных и западных духовных традиций.

Торчинов Евгений – Религии мира – Опыт запредельного

Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного: психотехника и трансперсональные состояния. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. – 384 с. – (Orientalia).

ISBN 5-85803-078-5

Торчинов Евгений – Религии мира – Содержание

  • Введение

    • О целях и задачах исследования

    • О понятии «религия»

    • О религиозном опыте

    • К вопросу о типологии религий

    • Религия и магия

    • Религия и мифология

    • Религия и космологические представления

    • Религия — ритуал — культ

    • Религия и теология

    • Доктрина, религиозный опыт и культура

  • Часть I. Ранние формы религии. Мистериальные культы древности

    • Шаманизм

    • Мистерия смерти и воскресения: страдающие боги Древнего Востока и античного мира

  • Часть II. Религии чистого опыта: даосизм, индуизм, буддизм

    • Психотехника в даосизме

    • Наука психотехники: индуистская йога

    • Расцвет психотехники в буддизме

  • Часть III. Догматические религии откровения

    • Специфика библейской религиозности

    • Каббала и Восток

    • Догматика и мистика в христианстве

    • Профетизм и мистицизм в исламе

  • Заключение

  • Summary

