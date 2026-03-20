Книга Евгения Алексеевича Торчинова «Введение в буддизм» является одним из наиболее известных русскоязычных исследований, посвящённых основам буддийского учения и истории буддизма. Автор предлагает систематическое и научно обоснованное изложение ключевых идей и традиций буддийской религии и философии.
В книге рассматриваются жизнь и учение Будды, основные положения буддийской доктрины, такие как Четыре благородные истины, Восьмеричный путь, учение о карме и перерождении. Торчинов также анализирует развитие различных направлений буддизма — тхеравады, махаяны и ваджраяны — и их особенности.
Особое внимание уделяется философским аспектам буддийской мысли, а также культурному и историческому контексту распространения буддизма в разных странах Азии.
Книга предназначена для студентов, преподавателей, исследователей религии и всех читателей, интересующихся историей и философией буддизма.
Евгений Торчинов - Введение в буддизм
Москва : Издательство АСТ, 2022. — 512 с. — (Эксклюзив: Русская классика).
ISBN 978-5-17-145419-7
Евгений Торчинов - Введение в буддизм - Содержание
Лекция 1. Предпосылки возникновения буддизма
Лекция 2. Основы буддийского учения
Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна
Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (литература сутр)
Лекция 5. Классическая буддийская философия: Мадхьямика (шунъявада)
Лекция 6. Классическая буддийская философия: Йогачара (Виджнянавада) и теория Татхагатагарбхи
Лекция 7. Ваджраяна (тантрический буддизм)
Лекция 8. Вуддийская традиция Тибета
Лекция 9. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке
Лекция 10. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом
ПРИЛОЖЕНИЯ
Ваджраччхедика Праджня - парамита сутра (сутра о запредельной премудрости, отсекающей заблуждения алмазным скипетром)
Компендиум Махаяны (Махаяна сампариграха шастра)
Сутра сердца Праджня-парамиты
Из «Трактата о пробуждении веры в Махаяну» (Махаяна шраддхотпада шастра; Да чэн ци синь лунь)
Из трактата «О началах человека» (Юань жэнъ лун)
