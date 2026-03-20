Книга Евгения Алексеевича Торчинова «Введение в буддизм» является одним из наиболее известных русскоязычных исследований, посвящённых основам буддийского учения и истории буддизма. Автор предлагает систематическое и научно обоснованное изложение ключевых идей и традиций буддийской религии и философии.

В книге рассматриваются жизнь и учение Будды, основные положения буддийской доктрины, такие как Четыре благородные истины, Восьмеричный путь, учение о карме и перерождении. Торчинов также анализирует развитие различных направлений буддизма — тхеравады, махаяны и ваджраяны — и их особенности.

Особое внимание уделяется философским аспектам буддийской мысли, а также культурному и историческому контексту распространения буддизма в разных странах Азии.

Книга предназначена для студентов, преподавателей, исследователей религии и всех читателей, интересующихся историей и философией буддизма.

Москва : Издательство АСТ, 2022. — 512 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-145419-7

Евгений Торчинов - Введение в буддизм - Содержание

Лекция 1. Предпосылки возникновения буддизма

Лекция 2. Основы буддийского учения

Лекция 3. Школы и направления буддизма. Хинаяна и Махаяна

Лекция 4. Доктринальные тексты Махаяны (литература сутр)

Лекция 5. Классическая буддийская философия: Мадхьямика (шунъявада)

Лекция 6. Классическая буддийская философия: Йогачара (Виджнянавада) и теория Татхагатагарбхи

Лекция 7. Ваджраяна (тантрический буддизм)

Лекция 8. Вуддийская традиция Тибета

Лекция 9. Буддизм в Китае и на Дальнем Востоке

Лекция 10. Очерк истории изучения буддизма в России и за рубежом

ПРИЛОЖЕНИЯ