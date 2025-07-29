То, что христианин должен изучать Библию, является аксиомой, не требующей доказательств. Существует два подхода к изучению этой Великой книги. Первый, из них - экзегетика, т.е. наука о толковании Библии. Занимающийся экзегетикой изучает Слово Божье стих за стихом, главу за главой, книгу за книгой. Подобный подход прекрасен, и мы должны пользоваться им в первую очередь. Однако существует также и иной путь познания Божьих тайн. Слово Божье можно изучать по .темам, содержащимся в Библии. Данный метод подразумевает вычленение библейских истин из всего Писания и их изучение. Астрономы изучают вселенную и звезды, геологи - земные недра, а богословы - Библию. Однако и первые, и вторые, и третьи пользуются при изучении своих предметов определенной системой.

Наша система - систематическое богословие. Для нас важно знать, что говорит все Писание по той или иной теме. Главный предмет нашего изучения - Бог. С Его познавания мы и начнем.

О БОГЕ

Существует ли Бог? Если да, то на кого Он похож? Эти вопросы задаются из поколения в поколение. Осмелюсь сказать, что инстинкт верить в Бога является одним из самых сильных. В мире не существовало общества, у которого не было бы своих богов.Но если мы верим в Бога, то закономерен вопрос: а что Он Собой представляет? Прежде, чем ответить на этот вопрос, следует обратить внимание по крайней мере на четыре самых распространенных взгляда на Бога.

Материалистический взгляд

Материалисты считают, что основой всего является материя. Она вечна и непреходяща и является источником всего существующего. Это атеизм. Материалисты также полагают, что инстинкты, совесть, слезы, радость, да и вся жизнь - всего лишь производное безжизненных атомов.

Политеистический взгляд

В древности практически все народы верили, что существует много богов. Греки поклонялись Зевсу, Афродите, Хроносу и другим. Много богов было и у славян, у скандинавов, у египтян.

Пантеистический взгляд

Пантеисты верят, что Бог во всем, и все есть Бог. Американские индейцы верили, что вся природа есть бог.

Теистический взгляд

Теисты верят, что Бог есть, и что Он - личность. Есть много течений в теизме, но мы верим в то, что наш Бог - спасающий Бог, и с Ним можно и нужно наладить отношения. Вот это и станет предметом нашего изучения.