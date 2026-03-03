Уже много лет мы с женой разделяем желание, чтобы трое наших детей, повзрослев и покидая отчий дом, оставались «В гармонии с реальностью». Другими словами, мы хотим, чтобы они соприкоснулись с реальностью, существующей в Божьем мире.

Прежде всего, существует любящий и святой Бог; Он создал прекрасный мир, но этот мир был испорчен по причине совершённого человеком греха. И всё же Бог по Своей любви послал в этот мир Своего Сына, чтобы спасти нас; и однажды Сын снова придёт и всё исправит. Мы хотим, чтобы жизнь наших детей отражала «истинную историю всего мира».

Однако окружающее нас общество и наши внутренние желания сообщают нам совершенно другую историю, что на первом месте у нас видеоигры, крутые приложения, социальные сети, друзья, спорт, фильмы, музыка и мода. В этой версии жизни, не отражающей духовную реальность, Бога нет, грех переименован и Спаситель не нужен.

Чтобы иметь точную картину жизни в этом мире, мы должны рассматривать её одновременно через три линзы. Первая линза позволяет увидеть, что всё, что создал Бог в начале творения, «Хорошо весьма» (Бытие 1 ). Вторая линза показывает, что этот хороший мир стал плохим, испорченным, повреждённым грехом (Бытие 3). Третья поясняет: Иисус пришёл, чтобы сделать новым всё то, что было испорчено грехом (послание к Римлянам 8). Сотворение, грехопадение, искупление - хорошее, плохое, новое.

Оставляя без внимания хотя бы одну из этих линз, вы упустите некоторые аспекты реальности, которые Бог предназначил для нас и наших детей. Итак, на первой неделе мы начинаем изучение с истин о Боге – это всегда наилучшее начало для любого изучения Писания. Следующие три недели мы увидим, что Библия говорит о каждой линзе. В оставшейся части исследования каждую неделю рассматривается одна новая тема, посвящённая отношениям, которая раскрывается с помощью этих трёх линз.

В пособии «Радикально другие» нет попыток дать исчерпывающую информацию или ответить на все актуальные вопросы. Оно призвано помочь учащимся средних классов по-библейски начать мыслить о жизни и об отношениях. Пусть через ваше служение Господь сделает отношения подрастающего поколения радикально библейскими и радикально другими.

Чемп Торнтон – Радикально другие – Руководство для общения в группе – Пособие для ученика

Пер. с англ. – Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. – 112 с.

ISBN 978-617-7662-71-5

Чемп Торнтон – Радикально другие – Содержание

Введение

Как использовать пособие для учения

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ

Неделя первая: Бог

Неделя вторая: Хорошее

Неделя третья: Плохое

Неделя четвертая: Новое

Неделя пятая: Как слушать Бога

Неделя шестая: Как говорить с Богом

Неделя седьмая: Как поклоняться Богу

ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Неделя восьмая: Отношения с родителями

Неделя девятая: Отношения с друзьями

Неделя десятая: Отношения в семье

Неделя одиннадцатая: Трудные отношения

Неделя двенадцатая: Разрушенные отношения

Неделя тринадцатая: Отношения в церкви

Благодарность

Примечания

Чемп Торнтон – Радикально другие – Руководство для общения в группе – Пособие для наставника

Пер. с англ. – Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2022. – 144 с.

ISBN 978-617-7662-70-8

Чемп Торнтон – Радикально другие – Содержание

Введение

Как использовать пособие для наставника

ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ

Неделя первая: Бог

Неделя вторая: Хорошее

Неделя третья: Плохое

Неделя четвертая: Новое

Неделя пятая: Как слушать Бога

Неделя шестая: Как говорить с Богом

Неделя седьмая: Как поклоняться Богу

ОТНОШЕНИЯ С ЛЮДЬМИ

Неделя восьмая: Отношения с родителями

Неделя девятая: Отношения с друзьями

Неделя десятая: Отношения в семье

Неделя одиннадцатая: Трудные отношения

Неделя двенадцатая: Разрушенные отношения

Неделя тринадцатая: Отношения в церкви

Благодарность

Примечания