Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви

В душепопечении нуждаются уже не просто отдельные верующие, но даже их пастыри – пресвитеры, проповедники, служители. Большинство людей, смотря на окружающую их действительность, полагают, что душепопечением должны заниматься какие-то подготовленные специалисты, особая каста избранных, которые способны разобраться в самых запутанных проблемах и найти лучшее решение.

В сущности, на этом построен мир современной практической психологии, которая понемногу набирает вес в российском христианстве. Именно поэтому взгляд автора данной книги, с одной стороны, обескураживает, с другой – все ставит на свои места.

Причина, по которой так много проблем с душепопечением в современной Церкви, находится не в области техногенности общества или в пресловутом постмодернизме, не в переизбытке информации и, соответственно, не в новых стрессах, с которыми встречается человек (хотя все эти факторы, несомненно, имеют место).

Основная причина этого явления заключается в том, что люди отодвинули Библию в сторону как не вполне достаточный инструмент в решении вопросов душепопечения и встали на небиблейский путь консультирования, который, как и разбитые водоемы у пророка Иеремии, не может никак удовлетворить жаждущие сердца, внося все больше неразберихи и рождая новых псевдомессий душепопечения как в нашей стране, так и в остальном мире.

Книга Пола Тотджеса не является обширным справочником или всеохватывающим учебником по душепопечению. Она, скорее, дает направление и закладывает верный фундамент, строя каркас для настоящего, библейского душепопечения, через которое точно работает Бог.

Книга сродни некоему авторитетному лекалу, потому что автор постоянно работает с библейскими текстами, что дает возможность проверить уже существующую или сформировать с нуля систему наставничества в церкви. Это сильно отличает его книгу от многих подобных изданий по душепопечению, которые больше опираются на здравый смысл и личный опыт автора, нежели на записанное Божье откровение – Библию.

Книга Тотджеса содержит изложение здравого библейского богословия наставничества в поместной церкви. Поэтому основная аудитория читателей этой книги – пасторы, служители, лидеры церквей. Но она также будет интересна и широкому кругу церковных читателей, потому что автор многократно настаивает на том, что душепопечение – это призвание и ответственность каждого верующего.

Она поможет выйти из сложно закрученных спиралей человекоцентричных подходов в служении наставничества, ученичества и душепопечения к ясной и понятной богоцентричной модели, которую мы находим на страницах Писания.

Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви Библия для всех, 2009 ISBN 978-5-7454-1137-3 Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви - Содержание Наставляйте друг друга: богословие индивидуального наставничества 1. Введение

2. Содержание Великого повеления

3. Обращение испорченных грешников

4. Призыв к упражнению в благочестии

5. Сострадание братской любви

6. Обличение живым Словом

7. Битва против мирской психологии

8. Сообщество для поощрения веры Заключение Библиография Наставляйте свою паству:исполнение роли пастыря-учителя 1. Пастырь по сердцу Божьему

2. Пастырь ведет Божью паству к духовной зрелости

3. Пастырь снаряжает Божью паству к эффективному служению

4. Пастырь служит ради вечной награды Дополнительная помощь и информация Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви - Введение

Комментарии в редакторской колонке недавнего выпуска журнала «Уолл Стрит Джорнал» указывают на возрастающее доверие церкви к христианской психологии как на решение ее проблем в сфере душепопечения. В этой небольшой статье, озаглавленной «Возрастающие потери христиан», Кара Меркано утверждает: «Психология — одно из 10 главных направлений в более чем 100 учебных заведениях, входящих в Совет христианских колледжей и университетов», — ссылаясь на слова вице-президента этого совета. Стремление христиан овладеть психологией и смешать ее с религией, бросив последнюю в терапевтический котел, продолжает расти.

Отсюда следует необходимость в изучении такого подхода к служению душепопечения, который принес бы верующим наибольшую пользу. Госпожа Меркано продолжает утверждать, что наиболее популярными христианскими психологами «по-прежнему являются те,кто свою веру не смешивают со своей профессией. [К примеру,] Дэвид Майерс, профессор Колледжа Надежды в г. Холленд, штат Мичиган, и автор широко известного введения в психологию, тоже —христианин. Но едва ли его знают как христианина в широких кру-гах профессиональных психологов».

Разумный верующий в связи с этим вынужден спросить: как христианский писатель мог написать научную книгу о поведении человека и при этом оставить Иисуса Христа в стороне? Как получилось, что об известном христианском психологе даже в его ближайшем окружении не знают, что он христианин? Как может психология, которая называется «христианской»(по имени Христа), не быть отделена от всего остального, что предлагает этот мир? Нет ничего удивительного в том, что христианские психологи настолько популярны! Соблазн креста был принесен в жертву стремлению к общественному и интеллектуальному признанию.