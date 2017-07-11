Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви

Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение
В душепопечении нуждаются уже не просто отдельные верующие, но даже их пастыри – пресвитеры, проповедники, служители. Большинство людей, смотря на окружающую их действительность, полагают, что душепопечением должны заниматься какие-то подготовленные специалисты, особая каста избранных, которые способны разобраться в самых запутанных проблемах и найти лучшее решение.
В сущности, на этом построен мир современной практической психологии, которая понемногу набирает вес в российском христианстве. Именно поэтому взгляд автора данной книги, с одной стороны, обескураживает, с другой – все ставит на свои места.
Причина, по которой так много проблем с душепопечением в современной Церкви, находится не в области техногенности общества или в пресловутом постмодернизме, не в переизбытке информации и, соответственно, не в новых стрессах, с которыми встречается человек (хотя все эти факторы, несомненно, имеют место).
Основная причина этого явления заключается в том, что люди отодвинули Библию в сторону как не вполне достаточный инструмент в решении вопросов душепопечения и встали на небиблейский путь консультирования, который, как и разбитые водоемы у пророка Иеремии, не может никак удовлетворить жаждущие сердца, внося все больше неразберихи и рождая новых псевдомессий душепопечения как в нашей стране, так и в остальном мире.
Книга Пола Тотджеса не является обширным справочником или всеохватывающим учебником по душепопечению. Она, скорее, дает направление и закладывает верный фундамент, строя каркас для настоящего, библейского душепопечения, через которое точно работает Бог.
Книга сродни некоему авторитетному лекалу, потому что автор постоянно работает с библейскими текстами, что дает возможность проверить уже существующую или сформировать с нуля систему наставничества в церкви. Это сильно отличает его книгу от многих подобных изданий по душепопечению, которые больше опираются на здравый смысл и личный опыт автора, нежели на записанное Божье откровение – Библию.
Книга Тотджеса содержит изложение здравого библейского богословия наставничества в поместной церкви. Поэтому основная аудитория читателей этой книги – пасторы, служители, лидеры церквей. Но она также будет интересна и широкому кругу церковных читателей, потому что автор многократно настаивает на том, что душепопечение – это призвание и ответственность каждого верующего.
Она поможет выйти из сложно закрученных спиралей человекоцентричных подходов в служении наставничества, ученичества и душепопечения к ясной и понятной богоцентричной модели, которую мы находим на страницах Писания.
Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви
Библия для всех, 2009
ISBN 978-5-7454-1137-3
Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви - Содержание
Наставляйте друг друга: богословие индивидуального наставничества
- 1. Введение
- 2. Содержание Великого повеления
- 3. Обращение испорченных грешников
- 4. Призыв к упражнению в благочестии
- 5. Сострадание братской любви
- 6. Обличение живым Словом
- 7. Битва против мирской психологии
- 8. Сообщество для поощрения веры
Заключение
Библиография
Наставляйте свою паству:исполнение роли пастыря-учителя
- 1. Пастырь по сердцу Божьему
- 2. Пастырь ведет Божью паству к духовной зрелости
- 3. Пастырь снаряжает Божью паству к эффективному служению
- 4. Пастырь служит ради вечной награды
Дополнительная помощь и информация
Пол Тотджес - Подлинно-библейское душепопечение - Богословие наставничества в поместной церкви - Введение
Комментарии в редакторской колонке недавнего выпуска журнала «Уолл Стрит Джорнал» указывают на возрастающее доверие церкви к христианской психологии как на решение ее проблем в сфере душепопечения. В этой небольшой статье, озаглавленной «Возрастающие потери христиан», Кара Меркано утверждает: «Психология — одно из 10 главных направлений в более чем 100 учебных заведениях, входящих в Совет христианских колледжей и университетов», — ссылаясь на слова вице-президента этого совета. Стремление христиан овладеть психологией и смешать ее с религией, бросив последнюю в терапевтический котел, продолжает расти.
Отсюда следует необходимость в изучении такого подхода к служению душепопечения, который принес бы верующим наибольшую пользу. Госпожа Меркано продолжает утверждать, что наиболее популярными христианскими психологами «по-прежнему являются те,кто свою веру не смешивают со своей профессией. [К примеру,] Дэвид Майерс, профессор Колледжа Надежды в г. Холленд, штат Мичиган, и автор широко известного введения в психологию, тоже —христианин. Но едва ли его знают как христианина в широких кру-гах профессиональных психологов».
Разумный верующий в связи с этим вынужден спросить: как христианский писатель мог написать научную книгу о поведении человека и при этом оставить Иисуса Христа в стороне? Как получилось, что об известном христианском психологе даже в его ближайшем окружении не знают, что он христианин? Как может психология, которая называется «христианской»(по имени Христа), не быть отделена от всего остального, что предлагает этот мир? Нет ничего удивительного в том, что христианские психологи настолько популярны! Соблазн креста был принесен в жертву стремлению к общественному и интеллектуальному признанию.
А есть в электронном варианте?
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