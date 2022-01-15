Несмотря на то что очерки, собранные в данном томе, написаны в разное время – большинство в последние полтора года, но некоторые даже двадцать лет назад, книга тем не менее, по мнению автора, обладает единством взгляда, цели и задачи, и хочется надеяться, что это почувствует и читатель. Единство взгляда заключается в позиции историка, который рассматривает Вселенную и все, что в ней заключено — дух и плоть, события и человеческий опыт, — в поступательном движении сквозь пространство и время. Общей целью, пронизывающей всю серию этих очерков, является попытка хотя бы чуть-чуть проникнуть в смысл этого таинственного и загадочного представления. Главенствующая идея здесь — известная мысль о том, что Вселенная познаваема

настолько, насколько велика наша способность постичь ее как целое. Эта мысль имеет и некоторые практические последствия для развития исторического метода познания. Доступное для понимания поле исторического исследования не может быть ограничено какими-либо национальными рамками; мы должны раздвинуть наш исторический горизонт до мышления категориями целой цивилизации. Однако и эти более широкие рамки все же слишком узки, ибо цивилизации, как и нации, множественны, а не единичны; существуют раз личные цивилизации, которые соприкасаются и сталкиваются, и из этих столкновений рождаются общества иного вида: высшие религии. И это тем не менее не предел поля исторического исследования, ибо ни одна из высших религий не

может быть познана в границах лишь нашего мира. Земная история высших религий есть лишь один из аспектов жизни Царствия Небесного, в котором наш мир является лишь малой провинцией. Так история переходит в теологию. «К Нему всякий из нас возвратится».

Арнольд Дж. Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад

М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 318, [2] с.

ISBN 978-5-17-066941-7

Арнольд Дж. Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад - Содержание

Автор приносит благодарность

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ

Предисловие

Мой взгляд на историю

Современный момент истории

Повторяется ли история?

Греко-римская цивилизация

Унификация мира и изменение исторической перспективы

Европа сужается

Будущее сообщества

Цивилизация перед судом

Византийское наследие России

Ислам, Запад и будущее

Столкновения цивилизаций

Христианство и цивилизация

Значение истории для души

МИР И ЗАПАД

Предисловие