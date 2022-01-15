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Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад

Арнольд Дж. Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад
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Category ESXATOS BOOKS, History
Несмотря на то что очерки, собранные в данном томе, написаны в разное время – большинство в последние полтора года, но некоторые даже двадцать лет назад, книга тем не менее, по мнению автора, обладает единством взгляда, цели и задачи, и хочется надеяться, что это почувствует и читатель. Единство взгляда заключается в позиции историка, который рассматривает Вселенную и все, что в ней заключено — дух и плоть, события и человеческий опыт, — в поступательном движении сквозь пространство и время. Общей целью, пронизывающей всю серию этих очерков, является попытка хотя бы чуть-чуть проникнуть в смысл этого таинственного и загадочного представления. Главенствующая идея здесь — известная мысль о том, что Вселенная познаваема
настолько, насколько велика наша способность постичь ее как целое. Эта мысль имеет и некоторые практические последствия для развития исторического метода познания. Доступное для понимания поле исторического исследования не может быть ограничено какими-либо национальными рамками; мы должны раздвинуть наш исторический горизонт до мышления категориями целой цивилизации. Однако и эти более широкие рамки все же слишком узки, ибо цивилизации, как и нации, множественны, а не единичны; существуют раз личные цивилизации, которые соприкасаются и сталкиваются, и из этих столкновений рождаются общества иного вида: высшие религии. И это тем не менее не предел поля исторического исследования, ибо ни одна из высших религий не
может быть познана в границах лишь нашего мира. Земная история высших религий есть лишь один из аспектов жизни Царствия Небесного, в котором наш мир является лишь малой провинцией. Так история переходит в теологию. «К Нему всякий из нас возвратится».

Арнольд Дж. Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад

М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. 318, [2] с.
ISBN 978-5-17-066941-7

Арнольд Дж. Тойнби - Цивилизация перед судом истории - Мир и Запад - Содержание

Автор приносит благодарность
ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПЕРЕД СУДОМ ИСТОРИИ
  • Предисловие
  • Мой взгляд на историю
  • Современный момент истории
  • Повторяется ли история?
  • Греко-римская цивилизация
  • Унификация мира и изменение исторической перспективы
  • Европа сужается
  • Будущее сообщества
  • Цивилизация перед судом
  • Византийское наследие России
  • Ислам, Запад и будущее
  • Столкновения цивилизаций
  • Христианство и цивилизация
  • Значение истории для души
МИР И ЗАПАД
Предисловие
  • Россия и Запад
  • Ислам и Запад
  • Индия и Зап ад
  • Дальний Восток и Запад
  • Психология столкновений
  • Греки, римляне и остальной мир
Views 304
Rating 5.0 / 5
Added 15.01.2022
Author brat Vasil
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5.0/5 (1)

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