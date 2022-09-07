Тойотоме - Три рода любви
Едва ли найдется в мире такой человек, который не желал бы быть любимым. Когда человек любим, он испытывает уверенность и удовлетворение, а это в свою очередь, делает его жизнь счастливой.
Тем не менее, мы мало знаем о природе любви и о том, как и где искать любовь. Редко кому из нас удается услыхать вразумительное и понятное объяснение того, что такое любовь. Немногие люди специально обучались этому предмету, и не так уж много есть полезных книг о любви. Любовь, представляющая собой предмет первостепенной важности для человека, почему-то была оставлена без внимания нашими школьными учителями, так что в системе образования для нее не нашлось места.
Можно выделить, по крайней мере, три рода любви, хотя некоторые люди, возможно, предпочли бы различать в любви несколько больше родов иЛи градаций. Так или иначе, счастье каждого индивидуума в жизни будет зависеть от того, который из этих трех основных типов любви он ищет
Мазуми Тойотоме - Три рода любви
SLAVIC GOSPEL PRESS
Chicago, IL
Мазуми Тойотоме - Три рода любви - Содержание
- 1. ЛЮБОВЬ «ЕСЛИ» — ПЕРВЫЙ ВИД
- 2. «ЛЮБОВЬ — ЗА ТО, ЧТО»
- 3. НЕОБУСЛОВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ
- 4. ИИСУС ХРИСТОС ПРЕДЛАГАЕТ НАМ БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ5. ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК
- 6. КАКОЙ ЛЮБОВЬЮ ХОТЕЛИ БЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМ ВЫ ?
- 7. ВАШ ОТВЕТ НА БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
спасибо