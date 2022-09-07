Едва ли найдется в мире такой человек, который не желал бы быть любимым. Когда человек любим, он испытывает уверенность и удовлетворение, а это в свою очередь, делает его жизнь счастливой.

Тем не менее, мы мало знаем о природе любви и о том, как и где искать любовь. Редко кому из нас удается услыхать вразумительное и понятное объяснение того, что такое любовь. Немногие люди специально обучались этому предмету, и не так уж много есть полезных книг о любви. Любовь, представляющая собой предмет первостепенной важности для человека, почему-то была оставлена без внимания нашими школьными учителями, так что в системе образования для нее не нашлось места.

Можно выделить, по крайней мере, три рода любви, хотя некоторые люди, возможно, предпочли бы различать в любви несколько больше родов иЛи градаций. Так или иначе, счастье каждого индивидуума в жизни будет зависеть от того, который из этих трех основных типов любви он ищет

Мазуми Тойотоме - Три рода любви

SLAVIC GOSPEL PRESS

Chicago, IL

Мазуми Тойотоме - Три рода любви - Содержание