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Тойотоме - Три рода любви

Мазуми Тойотоме - Три рода любви
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Едва ли найдется в мире такой человек, который не желал бы быть любимым. Когда человек любим, он испытывает уверенность и удовлетворение, а это в свою очередь, делает его жизнь счастливой.
Тем не менее, мы мало знаем о природе любви и о том, как и где искать любовь. Редко кому из нас удается услыхать вразумительное и понятное объяснение того, что такое любовь. Немногие люди специально обучались этому предмету, и не так уж много есть полезных книг о любви. Любовь, представляющая собой предмет первостепенной важности для человека, почему-то была оставлена без внимания нашими школьными учителями, так что в системе образования для нее не нашлось места.
Можно выделить, по крайней мере, три рода любви, хотя некоторые люди, возможно, предпочли бы различать в любви несколько больше родов иЛи градаций. Так или иначе, счастье каждого индивидуума в жизни будет зависеть от того, который из этих трех основных типов любви он ищет

Мазуми Тойотоме - Три рода любви

SLAVIC GOSPEL PRESS
Chicago, IL
Мазуми Тойотоме - Три рода любви - Содержание
  • 1. ЛЮБОВЬ «ЕСЛИ» — ПЕРВЫЙ ВИД
  • 2. «ЛЮБОВЬ — ЗА ТО, ЧТО»
  • 3. НЕОБУСЛОВЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ
  • 4. ИИСУС ХРИСТОС ПРЕДЛАГАЕТ НАМ БЕЗУСЛОВНУЮ ЛЮБОВЬ5. ИИСУС ХРИСТОС ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК
  • 6. КАКОЙ ЛЮБОВЬЮ ХОТЕЛИ БЫ БЫТЬ ЛЮБИМЫМ ВЫ ?
  • 7. ВАШ ОТВЕТ НА БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ
Views 182
Rating 5.0 / 5
Added 07.09.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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