На сегодняшний день собственно фактическая сторона дела — то, как выглядела катехизация, — представляет собой уже более или менее известный материал. Поэтому есть смысл сосредоточиться преимущественно на принципах, которые до сих пор не получили, как представляется, должного обобщения и соответствующей богословской рефлексии, в силу чего при достаточно широком знакомстве с сюжетом катехизации общие подходы, принципы и даже толкование самого термина до сих пор остаются дискуссионными.

В наше время святоотеческая традиция катехизации должна представлять интерес именно со своей общебогословской методологической стороны. Следовательно, для того чтобы дискуссия о возрождении катехизации как таковой и выработки тех или иных практических форм оглашения в современных условиях получили бы соответствующую методологическую основу, в первую очередь надо попытаться вычленить и обобщить именно принципы, которыми так или иначе руководствовались в эпоху расцвета катехизации.

Традиция святоотеческой катехизации

Коллективная научная монография

Под науч. ред. свящ. Георгия Кочеткова

М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 176 с.

ISBN 978-5-89100-133-6

Традиция святоотеческой катехизации - Содержание

Предисловие

Раздел 1 НОРМЫ СВЯТООТЕЧЕСКОЙ КАТЕХИЗАЦИИ

Особенности святоотеческой катехизации (цель, значение, критерии оценки качества) и ее продолжение в современной церковной жизни ГзгзянД. М.

Канонические нормы, связанные с оглашением Якунцев В. И.

Этапы духовной жизни катехуменов и этапы катехизации Копировский А. М.

Раздел 2 ПЕРВЫЙ ЭТАП КАТЕХИЗАЦИИ: ОГЛАШЕНИЕ СЛУШАЮЩИХ

Основания для начала катехизации в древней церкви и в современности Гзгзян Д. М.

Катехизация слушающих: логика процесса, трудные случаи, критерии перевода в просвещаемые (традиция и современность) Якунцев В. И.

Проповедь слушающим во время богослужения Копировский А. М.

Раздел 3 ВТОРОЙ ЭТАП КАТЕХИЗАЦИИ: ОГЛАШЕНИЕ ПРОСВЕЩАЕМЫХ

Оглашение просвещаемых в святоотеческой традиции Мозгов К. А.

Катехизическое учение о человеке в восточной святоотеческой традиции (исторический экскурс) Мозгов К. А.

Тематика и объем огласительных бесед в полном и кратком вариантах основного этапа катехизации Шилкина М. В.

«Все просвещаемые, приступите!»: Условия перехода катехуменов-слушающих на основной этап катехизации ГасакД. С.

Основной этап катехизации: критерии начала и условия завершения, главные трудности просвещаемых и специфика проведения бесед Якунцев В. И.

Критерии готовности катехуменов к окончанию основного этапа оглашения (итоговое собеседование и молитвенно-покаянная встреча) Свящ. Георгий Кочетков

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Традиция святоотеческой катехизации - Предисловие

Сегодня не подвергается сомнению необходимость катехизации перед крещением всех взрослых, а также нецерковных родителей и крестных при крещении детей. Очевидно, что недопустимо совершение Таинства Крещения над взрослыми людьми, которые, не зная основ веры, отказываются готовиться к участию в Таинстве. Со всей остротой стоит вопрос качества катехизации. Так, продолжительность и объем оглашения (увеличение которых еще не приводит непосредственно к решению вопроса качества) в каждом конкретном случае должны определяться священнослужителем или мирянином-катехизатором с любовью и рассудительностью, но они не могут сужаться дальше определенных пределов. Хотим мы того или нет, в скором времени указанная проблема качества встанет перед каждым, кто занимается катехизацией и всерьез за нее отвечает. Необходимо заранее быть готовым к встрече с этой проблемой и ее позитивному разрешению. Для этого наша любовь и рассудительность должны быть подкреплены и сориентированы церковной традицией, т. е. любовью и рассудительностью апостолов, учителей церкви и святых отцов. Нам необходимо знать и помнить о том, чем являлась и является катехизация в церковной традиции, каковы ее принципы и критерии качества и почему благодаря именно такому ее пониманию она считалась совершенно необходимой для всех, кто желал переступить порог Церкви и стать ее членом. Очевидно, что огромное количество времени и сил, какое учителя и отцы церкви тратили на катехизацию в период ее расцвета, во II-V вв., можно объяснить лишь тем, что в ней они видели главный приоритет своей пастырской деятельности. (Известно, что в те времена каждый епископ основное время своего служения уделял катехизации.) Как убедительно показал в своей монографии «История катехизации в древней церкви» дьякон Павел Гаврилюк, такое отношение к катехизации, к ее качеству и принципам прямо исходило из их представлений о критериях качества церковной жизни в целом. Всех святых отцов и учителей церкви объединяла вера в возможность жить по слову Евангелия без всяких «купюр». Вне пути целожизненного подражания Христу в Его вере, молитве и жизни они не видели для человека возможности именоваться членом Церкви. Такой подход к церковной жизни не мог не предполагать достаточно глубокой и, как правило, длительной подготовки, так как воцерковление в данном случае было сопряжено с предваряющим крещение покаянием за всю жизнь, т. е. с изменением не только некоторых деталей поведения или сторон жизни, но всех ее основ.

Цель святоотеческой катехизации — достичь реального желания и готовности жить в Церкви соборно, по образу Святой Троицы, т. е. общинно и братски, и личностно — по образу Христа. Только с такой устремленностью можно ожидать плода от крещения как рождения от воды и Духа (Ин 3:5), и только в этом случае миропомазание будет связано с обретением силы служить тем духовным даром, который каждый получает при воцерков- лении (ср. 1 Пет 4:10). Известно, что постепенная редукция, а затем и полное вытеснение святоотеческой катехизации из церковной практики были связаны не с тем, что необходимость в ней исторически отпала, не с достижением высокого качества жизни церкви и ее членов, а наоборот, с резким снижением требований к нему в «константиновский» период истории. Действительно, если критерии качества церковной жизни снижаются, то катехизация — в том виде, как ее мыслили святые отцы и учителя церкви, — становится ненужной. На сегодняшний день остается открытым вопрос, что на практике будет стоять за «исповеданием... Иисуса Христа истинным Богом и Спасителем» и «твердым намерением жить согласно учению Церкви и Слова Божьего». Настоящая монография содержит материалы, вводящие читателя в круг основных понятий, принципов, практических аспектов и критериев качества святоотеческой катехизации, а также отдельные целостные размышления, подкрепленные многолетним огласительным опытом их авторов, о возможности и путях ее воплощения в современных церковных условиях. Надеемся, что она окажет реальную помощь всем, кто желает участвовать в служении катехизации, умножит в них вдохновение подвизаться на этой благодатной ниве среди нашего народа, жаждущего научения и приобщения к полноте православной традиции.

В. И. Якунцев, научный сотрудник научно-методического центра по миссии и катехизации при кафедре миссиологии, катехетики и гомилетики Свято-Филаретовского православно-христианского института