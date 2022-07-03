Трактат об очищении интеллекта

Предлагаемый здесь перевод Трактата de intellects emendatione является одним из результатов моего специального исследования философии Спинозы. Основные результаты этого исследования должны появиться особым изданием.

При издании перевода мною руководила, во-первых, уверенность в том, что данный Трактат является необходимым введением в философию Спинозы и, с этой точки зрения, заслуживает особенного внимания, а во-вторых — то, что предварительное специальное исследование учения данного автора дает в особенности право на перевод его произведений, с надеждой на действительно точную передачу его мыслей. На самом деле, всякое словесное выражение, без исключения, само по себе допускает несколько толкований, а следовательно, несколько способов его передачи на другой язык, причем все такие переводы могут быть объективно вполне точными переводами данного словесного выражения. Восприятие словесных комплексов аналогично в этом смысле восприятию того, что психологи исследуют под названием восприятий «ре- 4 версибельных», или обращаемых, фигур: если дан, например, рисунок куба, то мы легко можем воспроизвести себе куб по этому рисунку так, что то одна, то другая из его сторон будет казаться нам выступающей, а противоположная ей — уходящею вглубь; между тем, рисунок при этом останется неизменным. В этих случаях часто не существенно, какое именно толкование мы даем перспективе данного рисунка, между тем, по отношению к словесным выражениям определенных мыслей некоторых авторов, от такого, а не другого перевода зависит все понимание дальнейшего. Таким образом, по существу дела, всякому научному переводу должно предшествовать специальное изучение автора, так как только оно дает возможность видеть в данных словесных выражениях именно то, что видел в них этот последний.

Переводы философских сочинений представляют в этом смысле особые трудности, так как даже и самые философские оригиналы находятся в отношении к языку в особенно неблагоприятных условиях. Философский язык, за самыми ничтожными исключениями, должен заимствовать свои выражения из языка обычного словоупотребления, т.е. философия вообще вынуждена пользоваться для новых мыслей старыми обозначениями. Между тем, если и всегда нужны интенсивные усилия ума, чтобы уметь отвлечься от привычных содержаний, разрушить давние ассоциации и перейти через старые обозначения к чему-либо новому, то тем более велика должна быть работа изучения и понимания, необходимая в тех случаях, когда это новое представляет собой сложные и выходящие за пределы всех обычных ассоциаций философские содержания.

Трактат об очищении интеллекта. Жизнеописания Спинозы : монография

(Научная мысль)

М. : ИНФРА-М, 2016. - 338 с.

ISBN 978-5-16-011646-4 (print)

ISBN 978-5-16-104079-9 (online)

Трактат об очищении интеллекта. Жизнеописания Спинозы : монография - Содержание

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА - ТРАКТАТ ОБ ОЧИЩЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТА

Предисловие к русскому изданию

Введение к русскому изданию

Трактат об очищении интеллекта и о пути, наилучшим образом ведущем к истинному познанию вещей

Послесловие

В. Н. ПОЛОВЦОВА - К МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ СПИНОЗЫ

I. Условия, необходимые для понимания воззрений Спинозы

Вопросы терминологии

К вопросам познания в философии Спинозы

К вопросу об определении у Спинозы

Idea и res у Спинозы: Eth. I, Ах. 6

II. К вопросу об атрибутах у Спинозы

К вопросу о значении выражения «Nature» у Спинозы

III. Положение: Eth. II, 7 и вопросы, с ним связанные

IV. Дух и тело в учении Спинозы и несоответствие современных психофизических теорий с содержанием положения Eth. II, 7

А. Д. МАЙДАНСКИЙ - У ИСТОКОВ РУССКОГО СПИНОЗИЗМА: ТВОРЧЕСТВО И СУДЬБА ВАРВАРЫ ПОЛОВЦОВОЙ

Краткая предыстория

Жизненный путь

«К методологии исследования философии Спинозы»

Перевод трактата De intellects emendatione

Упоминания и влияние

Условные сокращения

ПРИЛОЖЕНИЯ