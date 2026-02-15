«Жизнь двенадцати цезарей» Гая Светония Транквилла — один из самых знаменитых памятников античной литературы, представляющий собой серию биографий римских правителей от Юлия Цезаря до Домициана. В отличие от строгих летописцев, Светоний уделяет основное внимание не политической истории или военным кампаниям, а личным качествам, привычкам и частной жизни императоров. Автор мастерски коллекционирует подробности: от внешности и диеты правителей до их суеверий, интимных тайн и последних слов перед смертью, создавая живые и часто шокирующие портреты властителей мира.

Книга построена по строгому плану: происхождение императора, его путь к власти, важнейшие деяния и, наконец, описание его пороков, добродетелей и обстоятельств кончины. Именно Светоний сохранил для истории легендарные фразы, такие как «Жребий брошен» Цезаря или «Деньги не пахнут» Веспасиана. Его труд — это не просто исторический документ, а глубокое исследование того, как безграничная власть влияет на человеческую личность, превращая одних в мудрых созидателей, а других — в безумных тиранов, чьи имена стали синонимами жестокости и разврата.

Светоний, Гай Транквилл - Жизнь двенадцати цезарей

Перевод с латинского М. Гаспарова. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 480 с. — (Эксклюзивная классика).

Светоний, Гай Транквилл - Жизнь двенадцати цезарей – Содержание

Книга первая. БОЖЕСТВЕННЫЙ ЮЛИЙ

Молодость (1). Военная служба (2–4). Начало политической деятельности: квестура, эдильство, понтификат (5–13). Претура, заговор Катилины, испанское наместничество (14–19). Консульство (19–22). Наместничество в Галлии (23–25). Подготовка к гражданской войне (26–28). Разрыв и выступление (28–33). Гражданская война (34–36). Триумфы, награды, празднества (37–39). Государственные преобразования и замыслы (40–44). Наружность (45). Образ жизни (45–48). Характер (49–54). Красноречие и ученые занятия (55–56). Военные занятия (57–64). Отношения с войсками (65–70). Отношения с друзьями и врагами: милосердие (71–75). Властолюбие и не нависть (76–79). Заговор и убийство (80–82). Завещание (83). Похороны (84–85). Отношение к смерти (86–87). Заключение (88–89).

Книга вторая. БОЖЕСТВЕННЫЙ АВГУСТ

Род и предки (1–4). Детство и юность (5–8). Гражданские войны (9–10), мутинская (10–12), филиппийская (13), перузийская (14–15), сицилийская (16), актийская (17–18); позднейшие заговоры (19). Внешние войны (20–23). Военные занятия (24–25). Государственные должности (26–28). Постройки, религиозные новшества (28–31). Суд и законодательство (32–34). Социальная политика: сенат, всадники, народ (35–42). Зрелища (43–45). Италия и империя (46–50). Достоинства правителя (51–56). Добрая слава (57–60). Семья (61–65). Друзья и клиен ты (66–67). Характер (68–71). Образ жизни (72–78). Наружность (79). Здоровье (80–83). Литературные занятия (84–89). Религиозность и суеверие (90–93). Предзнаменования о его судьбе (94–96). Смерть и похороны (97–100). Завещание (101).

Книга третья. ТИБЕРИЙ

Род Клавдиев и род Ливиев (1–4). Рождение и детство (5–6). Молодость и начало государственной деятельности (7–9). Уединение на Родосе (10–13). Предвестия могущества (14). Усыновление Августом, войны, триумф (15–20). Смерть Августа; Тиберий — наследник (21–25). Короткое начало правления (26–32). Государственные мероприятия (33–37). Удаление на Капри (38–41). Пороки Тиберия: разврат (42–45), алчность (46–49), ненависть к родственникам (50–54) и приближенным (55–56). Жестокость и хладнокровие (57–62). Страх и общая ненависть (63–67). Наружность (68). Суеверия (69). Литературные занятия (70–71). Последняя поездка и смерть (72–74). Похороны (75). Завещание (76).

Книга четвертая. ГАЙ КАЛИГУЛА

Германик, отец Калигулы (1–7). Рождение (8). Детство и юность (9–12). Приход к власти и первые действия (13–16). Должности (17). Раздачи, зрелища, постройки (18–21). Обожествление (22). Отношение к родным (23–25), к друзьям и народу (26). Жестокость (27–33). Зависть и злоба (34–35). Разврат и роскошь (36–37). Алчность и вымогательство (38–42). Германский поход (43–47). Возвращение и новые замыслы (48–49). Наружность, здоровье, образ жизни (50–52). Ученые занятия (53). Спортивные увлечения (54–55). Заговор (56–57). Гибель и похороны (58–59). Заключение (60).

Книга пятая. БОЖЕСТВЕННЫЙ КЛАВДИЙ

Друз, отец Клавдия (1). Рождение и детство (2–6). Жизнь при Калигуле, начало государственной деятельности (7–9). Приход к власти (10). Поведение у власти, добрая слава (11–13). Должности, суд, перепись (14–16). Военные предприятия: британский поход (17). Благоустройство Рима (18–20). Раздачи и зрелища (21). Преобразования религиозные, судебные, социальные (22–25). Жены, вольноотпущенники, их власть (26–29). Наружность, здоровье (30–31). Образ жизни (32–33). Характер (34–40). Ученые занятия (41–42). Последние действия и смерть (40–45). Предзнаменования и предчувствие смерти (46).

Книга шестая. НЕРОН

Род и предки (1–5). Рождение и детство (6–7). Приход к власти, поведение у власти (8–10). Зрелища (11–13). Должности (14). Суд (15). Внутренние мероприятия (16–17). Внешняя политика, поездки (18–19). Театральные выступления (20–25). Пороки: наглость, похоть, распущенность, алчность (26–32). Убийства близких: отец, брат, мать, тетка, жены (33–35). Казни (36–37). Пожар Рима и другие бедствия (38–39). Восстание Виндекса (40–46). Бегство и смерть (47–49). Похороны (50). Внешность, здоровье, образ жизни (51). Литературные занятия (52). Тщеславие (53–55). Суеверие (56). Заключение (57).

Книга седьмая. ГАЛЬБА

Конец династии Юлиев-Клавдиев (1). Род и предки Гальбы (2–3). Рождение, детство, молодость (4–5). Служба в Германии, Африке, Испании (6–9). Мятеж и поход на Рим (9–12). Правление, общее недовольство (13–17). Дурные предзнаменования (18). Смерть (19–20). Внешность и характер (21–22). Заключение (23).

ОТОН

Род и предки (1). Молодость при Нероне (2–3). Правление Гальбы и переворот (4–7). Война с Вителлием и поражение (7–9). Самоубийство (9–11). Внешность, образ жизни, скорбь о нем (12).

ВИТЕЛЛИЙ

Род и предки (1–2). Рождение, молодость, служба (3–6). Назначение в Германию (7). Мятеж и поход на Италию (8–10). Правление (11–12). Роскошь и жестокость (13–14). Новая гражданская война (15). Смерть (16–17). Заключение (18).

Книга восьмая. БОЖЕСТВЕННЫЙ ВЕСПАСИАН

Род и предки (1). Рождение, молодость, служба (2–4). Провозглашение императором (5–7). Государственные дела: войска и провинции, столица, сословия, суд, общественная нравственность (8–11). Личное поведение: скромность и милосердие (12–15), сребролюбие и щедрость (16–19). Внешность и здоровье (20). Образ жизни, шутки (21–23). Смерть (24). Заключение (25).

БОЖЕСТВЕННЫЙ ТИТ

Рождение и юность (1–2). Внешность и дарования (3). Служба (4–5). Соправительство при Веспасиане: жестокость и распущенность (6–7). Самостоятельное правление: сдержанность и доброта (8–9). Смерть (10–11).

ДОМИЦИАН

Рождение и молодость, начало правления (1–3). Зрелища, раздачи, постройки (4–5). Войны (6). Государственная деятельность, суд, забота о нравах (7–8). Первоначальная кротость и щедрость (9). Позднейшая жестокость, алчность, честолюбие (10–13). Приближение смерти (14–15). Смерть (16–17). Внешность (18). Образ жизни (19–22). Заключение (23).

М. Л. Гаспаров. СВЕТОНИЙ И ЕГО КНИГА