Трансформация Богини: Иштар–Астарта–Афродита
Category History, Philology Literature, Religious Studies

Эта книга представляет собой фундаментальное научное исследование, посвященное эволюции и трансформации образа одной из самых значимых богинь древности. Издание является итогом международной конференции в Токио и объединяет работы ведущих мировых экспертов в области археологии, теологии и истории Древнего Востока. В центре внимания авторов — сложная сеть взаимосвязей между месопотамской Иштар, западносемитской Астартой и греческой Афродитой.

Исследование охватывает огромный географический и временной диапазон: от Месопотамии и Египта до Леванта и Средиземноморья, охватывая период с третьего тысячелетия до н. э. до эпохи эллинизма. Авторы анализируют, как культурный контекст различных обществ влиял на функции богини, превращая её то в грозную воительницу и защитницу, то в покровительницу любви и «Священного брака».

Книга предлагает детальный анализ иконографии (например, образа «крылатой Иштар»), текстовых источников Позднего бронзового века и археологических находок, таких как иудейские статуэтки-колонны. Это издание не только систематизирует текущие знания о древних культах, но и ставит новые вопросы о происхождении монотеизма и путях распространения религиозных идей в древнем мире.

Под ред. Дэвида Т. Сугимото. — М.: Касталия, 2026. — 310 с.
ISBN 978-5-908110-32-7 УДК 2-526.7(35/38), ББК 86.3(0) + 63.3(0)3

Трансформация Богини: Иштар–Астарта–Афродита - Содержание

  • Часть I. Месопотамские истоки:

    • Аспекты Иштар (Инанны) как богини сексуальности и ритуал «Священного брака».

    • Исследование иконографии крылатой богини как символа вездесущности и защиты.

  • Часть II. Астарта в Леванте и Египте:

    • Анализ угаритских и эмарских текстов: Астарта как богиня охоты и войны.

    • Трудности идентификации богини в левантийской иконографии и её связь с божествами Анат и Кадеш.

    • Место Астарты в пантеоне Египта периода Нового Царства.

  • Часть III. Библейский контекст и археология Южного Леванта:

    • Различия в трактовке имен Ашера и Астарта в текстах Библии.

    • Связь знаменитых иудейских «статуэток на колоннах» с культом Царицы Небесной.

  • Часть IV. Распространение в Средиземноморье:

    • Археологический обзор финикийских храмов Астарты.

    • Процесс формирования образа Афродиты на Кипре под влиянием восточных традиций.

Added 01.05.2026
