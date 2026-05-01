Трансформация Богини - Иштар–Астарта–Афродита
Эта книга представляет собой фундаментальное научное исследование, посвященное эволюции и трансформации образа одной из самых значимых богинь древности. Издание является итогом международной конференции в Токио и объединяет работы ведущих мировых экспертов в области археологии, теологии и истории Древнего Востока. В центре внимания авторов — сложная сеть взаимосвязей между месопотамской Иштар, западносемитской Астартой и греческой Афродитой.
Исследование охватывает огромный географический и временной диапазон: от Месопотамии и Египта до Леванта и Средиземноморья, охватывая период с третьего тысячелетия до н. э. до эпохи эллинизма. Авторы анализируют, как культурный контекст различных обществ влиял на функции богини, превращая её то в грозную воительницу и защитницу, то в покровительницу любви и «Священного брака».
Книга предлагает детальный анализ иконографии (например, образа «крылатой Иштар»), текстовых источников Позднего бронзового века и археологических находок, таких как иудейские статуэтки-колонны. Это издание не только систематизирует текущие знания о древних культах, но и ставит новые вопросы о происхождении монотеизма и путях распространения религиозных идей в древнем мире.
Трансформация Богини: Иштар–Астарта–Афродита
Под ред. Дэвида Т. Сугимото. — М.: Касталия, 2026. — 310 с.
ISBN 978-5-908110-32-7 УДК 2-526.7(35/38), ББК 86.3(0) + 63.3(0)3
Трансформация Богини: Иштар–Астарта–Афродита - Содержание
Часть I. Месопотамские истоки:
Аспекты Иштар (Инанны) как богини сексуальности и ритуал «Священного брака».
Исследование иконографии крылатой богини как символа вездесущности и защиты.
Часть II. Астарта в Леванте и Египте:
Анализ угаритских и эмарских текстов: Астарта как богиня охоты и войны.
Трудности идентификации богини в левантийской иконографии и её связь с божествами Анат и Кадеш.
Место Астарты в пантеоне Египта периода Нового Царства.
Часть III. Библейский контекст и археология Южного Леванта:
Различия в трактовке имен Ашера и Астарта в текстах Библии.
Связь знаменитых иудейских «статуэток на колоннах» с культом Царицы Небесной.
Часть IV. Распространение в Средиземноморье:
Археологический обзор финикийских храмов Астарты.
Процесс формирования образа Афродиты на Кипре под влиянием восточных традиций.
