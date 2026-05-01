Эта книга представляет собой фундаментальное научное исследование, посвященное эволюции и трансформации образа одной из самых значимых богинь древности. Издание является итогом международной конференции в Токио и объединяет работы ведущих мировых экспертов в области археологии, теологии и истории Древнего Востока. В центре внимания авторов — сложная сеть взаимосвязей между месопотамской Иштар, западносемитской Астартой и греческой Афродитой.

Исследование охватывает огромный географический и временной диапазон: от Месопотамии и Египта до Леванта и Средиземноморья, охватывая период с третьего тысячелетия до н. э. до эпохи эллинизма. Авторы анализируют, как культурный контекст различных обществ влиял на функции богини, превращая её то в грозную воительницу и защитницу, то в покровительницу любви и «Священного брака».

Книга предлагает детальный анализ иконографии (например, образа «крылатой Иштар»), текстовых источников Позднего бронзового века и археологических находок, таких как иудейские статуэтки-колонны. Это издание не только систематизирует текущие знания о древних культах, но и ставит новые вопросы о происхождении монотеизма и путях распространения религиозных идей в древнем мире.

Трансформация Богини: Иштар–Астарта–Афродита

Под ред. Дэвида Т. Сугимото. — М.: Касталия, 2026. — 310 с.

