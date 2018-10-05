В первом томе Требника содержатся наиболее часто используемые чинопоследования. В частности, здесь можно найти порядок совершения крещения, венчания, елеосвящяния, молебны о болящих, путешествующих и многое другое.

Во втором томе Требника собраны все последования о усопших. Чин Панихиды представлен в соответствии с указаниями Типикона. Также приведены чинопоследования отпевания младенцев, мирян, монахов, священников.

В третьем томе Требника содержатся преимущественно молебные пения на разные случаи. Также здесь можно найти редкие молитвословия и чинопоследования.

В четвертом томе Требника приведен чин освящения храма, а также различные последования освящений: церковных облачений, богослужебных сосудов, икон и другой церковной утвари.