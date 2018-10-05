Требник на церковно-славянском языке - 4 части
В первом томе Требника содержатся наиболее часто используемые чинопоследования. В частности, здесь можно найти порядок совершения крещения, венчания, елеосвящяния, молебны о болящих, путешествующих и многое другое.
Во втором томе Требника собраны все последования о усопших. Чин Панихиды представлен в соответствии с указаниями Типикона. Также приведены чинопоследования отпевания младенцев, мирян, монахов, священников.
В третьем томе Требника содержатся преимущественно молебные пения на разные случаи. Также здесь можно найти редкие молитвословия и чинопоследования.
В четвертом томе Требника приведен чин освящения храма, а также различные последования освящений: церковных облачений, богослужебных сосудов, икон и другой церковной утвари.
Требник на церковно-славянском языке - 4 части
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013 г.
ISBN 978-5-7533-0790-3
Ч. 1. — 528 с. ISBN 978-5-7533-0791-0
Ч. 2. — 480 с. ISBN 978-5-7533-0792-7
Ч. 3. — 560 с. ISBN 978-5-7533-0793-4
Ч. 4. — 496 с. ISBN 978-5-7533-0794-1
Печатается по изданиям: Требник. М.: Издательство Московской Патриархии, 2000.
Требник. СПб., 1995. /Репринт 1884. Синодальный/
Требник на церковно-славянском языке - 4 части - Содержание
Том I.
- Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча
- Молитва, во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего
- Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех
- Молитвы жене, егда извержет младенца
- Молитва во еже сотворити оглашеннаго
- Последование святаго Крещения
- Измовение во осмый день
- Молитва святых крещений вкратце, како младенца крестити, страха ради смертнаго
- Восполнение от иерея чина святаго Крещения, аще совершено было оное мирянином
- Последование о исповедании
- Молитва над разрешаемым от запрещения
- Последование, бываемое о обручении
- Последование венчания
- Молитва на разрешение венцев, во осмый день
- Последование о двобрачном
- Последование малаго освящения воды
- Последование общаго молебна
- Прокимны
- Апостолы и Евангелия
- Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякаго добраго дела
- Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божии
- Молебное пение о недужных многих, или о едином
- Последование святаго елея, певаемое от седми священников, собравшихся в церкви или в дому
- Чин, егда случится вскоре вельми больному дати Причастие
- Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господней, при разлучении души от тела всякого правоверного
- Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет
- Чин литии бываемый во днех седмицы о усопших
- Чин благословения в путешествие
- Чин благословения в воздушное путешествие
- Чин благословения хотящим по водам плыти
- Чин освящения колесницы
- Молитва на освящение всякия вещи
- Чин благословения новаго дома
Том II.
- Чин литии бываемый во днех седмицы о усопших
- Чин над кутиею в память усопших, на Литургии
- Чин над кутиею в память усопших, вечера
- Последование панихиды
- Чин погребения младенческаго
- Последование мертвенное мирских тел
- Последование мертвенное над скончавшимся священником
- Последование исходное монахов
- Последование отпевания усопших, в Пасхальную седмицу
- Чин благословения и освящения надгробнаго Креста
- Чин благословения и освящения места, идеже погребатися будут телеса скончавшихся христиан, сиесть гробия (кладбища)
Том III.
- Молебное пение в новолетие
- Молебное пение при начатии учения отроков
- Молитва, егда приходит отроча учитися Священным Писанием
- Последование о неудобь учащихся
- Молебное пение в дни праздников гражданских
- Молебен на святую Пасху
- Молитва о живых
- Молитва молебная на всякую литию
- Служба на всякое прошение
- Служба о умножении любве и искоренении ненависти и всякия злобы
- Молитва умиревающая во вражде сущих
- Молитва о сущих в запрещениях, и себе клятвою связующих
- Молитва на брань блуда
- Молитва на студныя помыслы
- Молитва бываемая прежде еже уснути, и о искушающемся во сне
- Молитва о дерзостно клянущихся
- Молитва о скверно ядших
- Служба о в темницах и в заточении сущих, многих или едином
- Канон молебный ко Пресвятой Богородице, во всякой скорби душевной, и обстоянии
- Благословение супруг чад неимущих
- Последование молебна жене перед порождением
- Последование молебна за болящаго
- Молитва святых седми отроков на немощнаго и не спящаго
- Молитва на всякую немощь
- Последование молебна больному пред хирургическим действием
- Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых, и стужаемых
- Последование молебное ко отгнанию чародеянии и волшебных обаваний от человека
- Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия
- Последование молебнаго пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, певаемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет
- Молебное пение во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы
- Чин молитвенный во время губительнаго мора скотов
- Чин бываемый, аще случится чесому скверному якову-любо впасти в кладязь водный
- Чин бываемый, аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого
- Молитва над сосудом оскверншимся
- Молитва над пшеницею оскверншеюся, или мукою или видом неким
- Чин благословения пчел
- Благословение роев пчельных, во улия нова всажденных
- Молитва на благословение новаго меда
- Молитва в насаждение винограда
- Молитва на обымание винограда
- Молитва на благословение вина
- Чин, бываемый на нивах, или винограде, или вертограде, аще случится вредитися от гадов, или иных видов
- Молитва хотящему отити в путь
- Последование молебнаго пения, ко Господу Богу певаемаго во время брани против супостатов, находящих на ны
- Последование в сыноположение
- Молитва на Рождество Христово, сыном духовным
- Молитва в начале поста Святыя Четыредесятницы
- Последование в неделю Православия
- Молитва на благословение ваий
- Молитва на благословение артоса во святую неделю Пасхи
- Молитва на раздробление артоса в субботу Светлыя седмицы
- Молитва во еже благословити брашна мяса во святую и великую неделю Пасхи
- Молитва, еже благословити сыр и яица
- Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа
- Молитва о приносящих начатки овощей
Том IV.
- Последование великаго освящения воды святых Богоявлений
- Чин малаго освящения воды вкратце
- Ин чин малаго освящения воды вкратце
- Чин бываемый при основании церкви и водружении Креста
- Чин молитвенный на поставление Креста на верх крова новосозданныя церкви
- Указ о храмех, когда святити или не святити
- Служба на обновление храма
- Чин освящения храма, от архиерея творимаго
- Последование малаго освящения храма
- Последование освящения часовни
- Чин благословения и освящения иконостаса
- Чин благословения индитий, или одежд и покрывал Божественныя Трапезы и Жертвенника
- Чин благословения или освящения новых священнических одежд, сиесть: стихаря, епитрахиля, пояса, поручей и фелони
- Чин благословения илитона
- Молитва еже благословити новыя покровцы, к покровению Святых Таин служащие
- Чин благословения новаго кивота или сосуда, в немже хранимы быти имут Божественные Христовы Тайны
- Чин благословения новаго кивота, или иного коего сосуда, или коего-либо хранилища, крестообразно или инако к хранению мощей святых сооруженнаго
- Чин благословения и освящения сосудов служебных, сиесть: дискоса, чаши, звездицы и лжицы, с тремя их покровцы предложенных вкупе
- Молитва над единым сосудом служебным
- Чин благословения новых сосудов церковных, вкупе многих или единаго, яковы суть: кадильница, кация, блюдо анафорное, копие, кукумы, сиесть водоносные сосудцы, и иные алтарные принадлежности
- Чин благословения кампана, сиесть колокола или звона
- Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Живоначальныя Троицы, во образе триех ангелов, или Крещения, или Преображения, или Сошествия Святаго Духа
- Чин благословения и освящения иконы Христовы, праздников Господских, единыя или многих
- Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Богородицы, единыя или многих
- Чин благословения иконы святаго, единаго или многих
- Чин благословения и освящения разноличных икон, предложенных вкупе
- Благословение Креста к ношению на персех
- Чин благословения колива
- Молитва на основание дому
- Последование над пещию
- Молитва на благословение чертога
- Молитва о храмине, стужаеме от злых духов
- Молитва еже освятити какое-либо благовонное зелие
- Чин благословения свещ на Сретение Господне
- Молитва на благословение свещ церковных
- Чин молитвенный на копание кладязя и обретение воды
- Чин благословения нового кладязя
- Чин благословити новый корабль или лодию
- Чин благословения воднаго судна ратнаго, на сопротивныя отпущаемаго, единаго или многих, и благословения воином, в них плыти хотящим
- Чин освящения воинскаго знамения, еже есть хоругви, и воем благословения на брань
- Чин благословения воинских оружий
- Молитва, о еже благословити мрежи
- Молитва над сеянием
- Молитва во еже благословити стадо
- Молитва над гумном
- Молитва над солию
Лучший требник!