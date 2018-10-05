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Требник на церковно-славянском языке - 4 части

Требник на церковно-славянском языке - 4 части
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Liturgical Books
В первом томе Требника содержатся наиболее часто используемые чинопоследования. В частности, здесь можно найти порядок совершения крещения, венчания, елеосвящяния, молебны о болящих, путешествующих и многое другое.
Во втором томе Требника собраны все последования о усопших. Чин Панихиды представлен в соответствии с указаниями Типикона. Также приведены чинопоследования отпевания младенцев, мирян, монахов, священников.
В третьем томе Требника содержатся преимущественно молебные пения на разные случаи. Также здесь можно найти редкие молитвословия и чинопоследования.
В четвертом томе Требника приведен чин освящения храма, а также различные последования освящений: церковных облачений, богослужебных сосудов, икон и другой церковной утвари.

Требник на церковно-славянском языке - 4 части

М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2013 г.
ISBN 978-5-7533-0790-3
Ч. 1. — 528 с. ISBN 978-5-7533-0791-0
Ч. 2. — 480 с. ISBN 978-5-7533-0792-7
Ч. 3. — 560 с. ISBN 978-5-7533-0793-4
Ч. 4. — 496 с. ISBN 978-5-7533-0794-1
Печатается по изданиям: Требник. М.: Издательство Московской Патриархии, 2000.
Требник. СПб., 1995. /Репринт 1884. Синодальный/

Требник на церковно-славянском языке - 4 части - Содержание

Том I.
  • Молитвы в первый день, по внегда родити жене отроча
  • Молитва, во еже назнаменати отроча, приемлющее имя во осмый день рождения своего
  • Молитвы жене родильнице, по четыредесяти днех
  • Молитвы жене, егда извержет младенца
  • Молитва во еже сотворити оглашеннаго
  • Последование святаго Крещения
  • Измовение во осмый день
  • Молитва святых крещений вкратце, како младенца крестити, страха ради смертнаго
  • Восполнение от иерея чина святаго Крещения, аще совершено было оное мирянином
  • Последование о исповедании
  • Молитва над разрешаемым от запрещения
  • Последование, бываемое о обручении
  • Последование венчания
  • Молитва на разрешение венцев, во осмый день
  • Последование о двобрачном
  • Последование малаго освящения воды
  • Последование общаго молебна
  • Прокимны
  • Апостолы и Евангелия
  • Молебное пение о призывании помощи Святаго Духа перед началом всякаго добраго дела
  • Благодарение о получении прошения и о всяком благодеянии Божии
  • Молебное пение о недужных многих, или о едином
  • Последование святаго елея, певаемое от седми священников, собравшихся в церкви или в дому
  • Чин, егда случится вскоре вельми больному дати Причастие
  • Канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Богородице, Матери Господней, при разлучении души от тела всякого правоверного
  • Чин, бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет
  • Чин литии бываемый во днех седмицы о усопших
  • Чин благословения в путешествие
  • Чин благословения в воздушное путешествие
  • Чин благословения хотящим по водам плыти
  • Чин освящения колесницы
  • Молитва на освящение всякия вещи
  • Чин благословения новаго дома
Том II.
  • Чин литии бываемый во днех седмицы о усопших
  • Чин над кутиею в память усопших, на Литургии
  • Чин над кутиею в память усопших, вечера
  • Последование панихиды
  • Чин погребения младенческаго
  • Последование мертвенное мирских тел
  • Последование мертвенное над скончавшимся священником
  • Последование исходное монахов
  • Последование отпевания усопших, в Пасхальную седмицу
  • Чин благословения и освящения надгробнаго Креста
  • Чин благословения и освящения места, идеже погребатися будут телеса скончавшихся христиан, сиесть гробия (кладбища)
Том III.
  • Молебное пение в новолетие
  • Молебное пение при начатии учения отроков
  • Молитва, егда приходит отроча учитися Священным Писанием
  • Последование о неудобь учащихся
  • Молебное пение в дни праздников гражданских
  • Молебен на святую Пасху
  • Молитва о живых
  • Молитва молебная на всякую литию
  • Служба на всякое прошение
  • Служба о умножении любве и искоренении ненависти и всякия злобы
  • Молитва умиревающая во вражде сущих
  • Молитва о сущих в запрещениях, и себе клятвою связующих
Требник на церковно-славянском языке - 4 части
  • Молитва на брань блуда
  • Молитва на студныя помыслы
  • Молитва бываемая прежде еже уснути, и о искушающемся во сне
  • Молитва о дерзостно клянущихся
  • Молитва о скверно ядших
  • Служба о в темницах и в заточении сущих, многих или едином
  • Канон молебный ко Пресвятой Богородице, во всякой скорби душевной, и обстоянии
  • Благословение супруг чад неимущих
  • Последование молебна жене перед порождением
  • Последование молебна за болящаго
  • Молитва святых седми отроков на немощнаго и не спящаго
  • Молитва на всякую немощь
  • Последование молебна больному пред хирургическим действием
  • Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых, и стужаемых
  • Последование молебное ко отгнанию чародеянии и волшебных обаваний от человека
  • Последование молебнаго пения, певаемаго во время бездождия
  • Последование молебнаго пения ко Господу Богу нашему Иисусу Христу, певаемаго во время безведрия, егда дождь многий безгодно идет
  • Молебное пение во время губительнаго поветрия и смертоносныя заразы
  • Чин молитвенный во время губительнаго мора скотов
  • Чин бываемый, аще случится чесому скверному якову-любо впасти в кладязь водный
  • Чин бываемый, аще случится чесому скверному или нечистому ново впасти в сосуд вина, или елея, или меда, или иного чесого
  • Молитва над сосудом оскверншимся
  • Молитва над пшеницею оскверншеюся, или мукою или видом неким
  • Чин благословения пчел
  • Благословение роев пчельных, во улия нова всажденных
  • Молитва на благословение новаго меда
  • Молитва в насаждение винограда
  • Молитва на обымание винограда
  • Молитва на благословение вина
  • Чин, бываемый на нивах, или винограде, или вертограде, аще случится вредитися от гадов, или иных видов
  • Молитва хотящему отити в путь
  • Последование молебнаго пения, ко Господу Богу певаемаго во время брани против супостатов, находящих на ны
  • Последование в сыноположение
  • Молитва на Рождество Христово, сыном духовным
  • Молитва в начале поста Святыя Четыредесятницы
  • Последование в неделю Православия
  • Молитва на благословение ваий
  • Молитва на благословение артоса во святую неделю Пасхи
  • Молитва на раздробление артоса в субботу Светлыя седмицы
  • Молитва во еже благословити брашна мяса во святую и великую неделю Пасхи
  • Молитва, еже благословити сыр и яица
  • Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа
  • Молитва о приносящих начатки овощей
Том IV.
  • Последование великаго освящения воды святых Богоявлений
  • Чин малаго освящения воды вкратце
  • Ин чин малаго освящения воды вкратце
  • Чин бываемый при основании церкви и водружении Креста
  • Чин молитвенный на поставление Креста на верх крова новосозданныя церкви
  • Указ о храмех, когда святити или не святити
  • Служба на обновление храма
  • Чин освящения храма, от архиерея творимаго
  • Последование малаго освящения храма
  • Последование освящения часовни
  • Чин благословения и освящения иконостаса
  • Чин благословения индитий, или одежд и покрывал Божественныя Трапезы и Жертвенника
  • Чин благословения или освящения новых священнических одежд, сиесть: стихаря, епитрахиля, пояса, поручей и фелони
  • Чин благословения илитона
  • Молитва еже благословити новыя покровцы, к покровению Святых Таин служащие
  • Чин благословения новаго кивота или сосуда, в немже хранимы быти имут Божественные Христовы Тайны
  • Чин благословения новаго кивота, или иного коего сосуда, или коего-либо хранилища, крестообразно или инако к хранению мощей святых сооруженнаго
  • Чин благословения и освящения сосудов служебных, сиесть: дискоса, чаши, звездицы и лжицы, с тремя их покровцы предложенных вкупе
  • Молитва над единым сосудом служебным
  • Чин благословения новых сосудов церковных, вкупе многих или единаго, яковы суть: кадильница, кация, блюдо анафорное, копие, кукумы, сиесть водоносные сосудцы, и иные алтарные принадлежности
  • Чин благословения кампана, сиесть колокола или звона
  • Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Живоначальныя Троицы, во образе триех ангелов, или Крещения, или Преображения, или Сошествия Святаго Духа
  • Чин благословения и освящения иконы Христовы, праздников Господских, единыя или многих
  • Чин благословения и освящения иконы Пресвятыя Богородицы, единыя или многих
  • Чин благословения иконы святаго, единаго или многих
  • Чин благословения и освящения разноличных икон, предложенных вкупе
  • Благословение Креста к ношению на персех
  • Чин благословения колива
  • Молитва на основание дому
  • Последование над пещию
  • Молитва на благословение чертога
  • Молитва о храмине, стужаеме от злых духов
  • Молитва еже освятити какое-либо благовонное зелие
  • Чин благословения свещ на Сретение Господне
  • Молитва на благословение свещ церковных
  • Чин молитвенный на копание кладязя и обретение воды
  • Чин благословения нового кладязя
  • Чин благословити новый корабль или лодию
  • Чин благословения воднаго судна ратнаго, на сопротивныя отпущаемаго, единаго или многих, и благословения воином, в них плыти хотящим
  • Чин освящения воинскаго знамения, еже есть хоругви, и воем благословения на брань
  • Чин благословения воинских оружий
  • Молитва, о еже благословити мрежи
  • Молитва над сеянием
  • Молитва во еже благословити стадо
  • Молитва над гумном
  • Молитва над солию
Views 7 278
Rating 5.0 / 5
Added 05.10.2018
Author ushpizin
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5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

O
otec Vyacheslav 7 years ago

Лучший требник!

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