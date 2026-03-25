Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля

Книга выдающегося немецкого философа и филолога Адольфа Тренделенбурга «Элементы логики Аристотеля» (Elementa Logices Aristoteleae) представляет собой классическое учебное и научное пособие, направленное на восстановление подлинного понимания аристотелевской мысли. Автор ставит задачу очистить логику Стагирита от позднейших схоластических и идеалистических наслоений, представив её в виде стройной системы оригинальных греческих текстов с латинскими пояснениями. Основная идея произведения заключается в том, что логика Аристотеля не является формальной «игрой ума», а глубоко укоренена в онтологии — учении о бытии, где законы мышления неразрывно связаны с законами самой реальности.
Содержательная часть книги представляет собой тщательно отобранную антологию фрагментов из «Органона» Аристотеля, структурированную для последовательного изучения. Тренделенбург детально разбирает учение о категориях как высших родах бытия, теорию суждения и классическую силлогистику. Особое внимание уделяется анализу научного доказательства и определению начал познания, изложенных во «Второй Аналитике». Автор мастерски комментирует аристотелевские термины, такие как субстанция, акциденция, род и вид, показывая их грамматическую и метафизическую основу. В книге глубоко исследуется органическая связь между языком и мыслью, превращая изучение логики в постижение самой структуры человеческого разума и окружающего мира.
Текст написан в строгом, академическом и лаконичном стиле, где каждое слово комментария служит прояснению первоисточника. Адольф Тренделенбург, будучи учителем многих великих философов XIX века, создал работу, которая служит фундаментальным ресурсом для серьезных исследователей античной философии и логики. Это издание стало эталонным пособием, позволившим поколениям студентов соприкоснуться с «живым» Аристотелем, свободным от искажений. Чтение этой книги помогает осознать, что логика — это не просто набор технических правил, а мощный инструмент познания истины, заложенный в самом основании европейской интеллектуальной культуры.
Адольф Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля
Издательство Канон + РООИ «Реабилитация», 2017 год - 336 с.
ISBN 978-5-88373-043-5
Адольф Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля - Содержание
Вступительная статья (М. Демин)
1. Гуманистические реформы: филология vs философия
2. Философы в борьбе за школьные программы
3. Возвращение философии в школы: логика или психология?
4. Назад к Аристотелю: филология на службе философии
5. Формальная логика, диалектический метод и логическое наследие Аристотеля
6. Элементы логики Аристотеля: русский контекст
От публикатора и редактора (М. Демин, Н. Дмитриева)
А. Тренделенбург. Пояснения к «Элементам логики Аристотеля»
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Отдел первый. Учение Аристотеля о понятии, суждении и умозаключении (дедуктивном силлогизме)
Суждение
Категории
Виды суждений
Эбъем предиката в отношении к субъекту
Принцип тождества
Оппозиции
Обращение
Исследование и знание. Индуктивный вывод и силлогизм
Силлогизм. Его сущность. Фигуры умозаключения. Вывод по заключению и по посылкам.
Виды силлогизма по их направлению и виду
Отдел второй. Индукция
Индукция
Энтимема и пример (аналогия)
Опровержение. Ошибка в заключении
3начение утвердительного и отрицательного доказательства. Косвенное доказательство
Принципы. Всеобщее и необходимое
В себе самом достоверный принцип
Определение понятия как принцип доказательства. Виды и элементы определения понятия
Деление
Методы определения понятия.
Определение понятия и силлогизм
Невыводимое определение понятия.
Гипотеза
Основание всякой науки.
Переход к метафизике
Развитие и завершение познания
Указатель имен (составитель M Демин)
Принятые сокращения цитируемых источников
