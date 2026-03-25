Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля

Книга выдающегося немецкого философа и филолога Адольфа Тренделенбурга «Элементы логики Аристотеля» (Elementa Logices Aristoteleae) представляет собой классическое учебное и научное пособие, направленное на восстановление подлинного понимания аристотелевской мысли. Автор ставит задачу очистить логику Стагирита от позднейших схоластических и идеалистических наслоений, представив её в виде стройной системы оригинальных греческих текстов с латинскими пояснениями. Основная идея произведения заключается в том, что логика Аристотеля не является формальной «игрой ума», а глубоко укоренена в онтологии — учении о бытии, где законы мышления неразрывно связаны с законами самой реальности.

Содержательная часть книги представляет собой тщательно отобранную антологию фрагментов из «Органона» Аристотеля, структурированную для последовательного изучения. Тренделенбург детально разбирает учение о категориях как высших родах бытия, теорию суждения и классическую силлогистику. Особое внимание уделяется анализу научного доказательства и определению начал познания, изложенных во «Второй Аналитике». Автор мастерски комментирует аристотелевские термины, такие как субстанция, акциденция, род и вид, показывая их грамматическую и метафизическую основу. В книге глубоко исследуется органическая связь между языком и мыслью, превращая изучение логики в постижение самой структуры человеческого разума и окружающего мира.

Текст написан в строгом, академическом и лаконичном стиле, где каждое слово комментария служит прояснению первоисточника. Адольф Тренделенбург, будучи учителем многих великих философов XIX века, создал работу, которая служит фундаментальным ресурсом для серьезных исследователей античной философии и логики. Это издание стало эталонным пособием, позволившим поколениям студентов соприкоснуться с «живым» Аристотелем, свободным от искажений. Чтение этой книги помогает осознать, что логика — это не просто набор технических правил, а мощный инструмент познания истины, заложенный в самом основании европейской интеллектуальной культуры.

Адольф Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля

Издательство Канон + РООИ «Реабилитация», 2017 год - 336 с.

ISBN 978-5-88373-043-5

Адольф Тренделенбург - Элементы логики Аристотеля - Содержание

Вступительная статья (М. Демин)

1. Гуманистические реформы: филология vs философия

2. Философы в борьбе за школьные программы

3. Возвращение философии в школы: логика или психология?

4. Назад к Аристотелю: филология на службе философии

5. Формальная логика, диалектический метод и логическое наследие Аристотеля

6. Элементы логики Аристотеля: русский контекст

От публикатора и редактора (М. Демин, Н. Дмитриева)

А. Тренделенбург. Пояснения к «Элементам логики Аристотеля»

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

Отдел первый. Учение Аристотеля о понятии, суждении и умозаключении (дедуктивном силлогизме)

Суждение

Категории

Виды суждений

Эбъем предиката в отношении к субъекту

Принцип тождества

Оппозиции

Обращение

Исследование и знание. Индуктивный вывод и силлогизм

Силлогизм. Его сущность. Фигуры умозаключения. Вывод по заключению и по посылкам.

Виды силлогизма по их направлению и виду

Отдел второй. Индукция

Индукция

Энтимема и пример (аналогия)

Опровержение. Ошибка в заключении

3начение утвердительного и отрицательного доказательства. Косвенное доказательство

Принципы. Всеобщее и необходимое

В себе самом достоверный принцип

Определение понятия как принцип доказательства. Виды и элементы определения понятия

Деление

Методы определения понятия.

Определение понятия и силлогизм

Невыводимое определение понятия.

Гипотеза

Основание всякой науки.

Переход к метафизике

Развитие и завершение познания

Указатель имен (составитель M Демин)

Принятые сокращения цитируемых источников