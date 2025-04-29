Я, как и миллионы людей, убежден, что Иисус Христос был реальным человеком в истории. Он жил, Он умер, но это не стало Его концом. Он воскрес. Вот этот последний факт полностью выводит Его из ряда обычных людей, даже очень хороших людей. Да, об этот факт многие спотыкались и продолжают спотыкаться, но его невозможно опровергнуть. Потому что это правда. Если Христос сегодня мертв, то все закончено, и эта книга не имеет смысла, но если Он жив, то все только начинается! Весь механизм спасения человека от греха, смерти и Божьего гнева работает, и мы уже не наблюдатели, а соучастники великого дела Божьего. Мне очень хотелось почитать с вами Священное Писание и показать, какая в нем заключена истина и красота. Как отец у камина с книгой в руках, я бы хотел собрать вас рядом и общаться допоздна. В этой книге я делюсь тем, что открыл сам, изучая Библию, и тем, какое огромное влияние эта правда оказала на мое сердце. Я прошу Бога беседовать с вами, пока вы читаете эти страницы, и наполнять вас новым доверием Ему и покоем. Если вы человек верующий, вам будет радостно всмотреться в эти события, потому что это величайший триумф Бога в истории. И он напрямую касается вас. Это наш предводитель воскрес. Это наше будущее, потому что мы точно так же воскреснем. Если вы скептик и вам трудно поверить во все это, предлагаю вам взглянуть на то, как вера во Христа как Бога повлияла на мышление и судьбы людей. Я понимаю, что вам трудно воспринимать сверхъестественные события, чудеса. Но Бог, если Он не плод человеческого разума, и должен превосходить наши ожидания, удивлять и не помещаться в сознание. Надеюсь, что эта книга поможет вам увидеть искреннюю христианскую точку зрения и рассмотреть для себя возможность искать лица Божьего.

Трескин Владислав - Тайна пустой гробницы

Что означает праздник Пасхи?

Самара : Благая Весть, 2025. — 168 с.

ISBN 978-5-7454-1928-7

Трескин Владислав - Тайна пустой гробницы - Содержание

ГЛАВА 1. Откуда пошел праздник Пасхи

ГЛАВА 2. День, когда смерть потеряла силу

ГЛАВА 3. Слезы и радость Марии

ГЛАВА 4. Сомнение и вера Фомы

ГЛАВА 5. Падение и восстановление учеников

ГЛАВА 6. Новая миссия Петра

ГЛАВА 7. Воскресший Христос — наше настоящее и будущее

ГЛАВА 8. Пасха человеческого тела

ГЛАВА 9. Вопросы о Пасхе Какое значение имеет воскресшее тело Иисуса Христа? Почему воскресение — это краеугольное основание христианской веры? Какие есть библейские доказательства воскресения? Были ли уверены ближайшие ученики Христа в том, что Он воскреснет? Кто видел живого Христа после Его воскресения? Какие бытовали ложные версии, опровергающие воскресение Христа? Кем было предсказано воскресение Христа? Каковы благословенные результаты воскресения Христа для верующих в Него? Нужно ли соблюдать перед Пасхой Великий пост? Почему на Пасху красят яйца и пекут куличи? Имеет ли особую силу Пасхальная молитва, произнесенная в храме? Нужно ли на Пасху идти на кладбище, где похоронены предки? Достаточно ли ходить в церковь только на Рождество и на Пасху? Имеет ли особое значение уход из жизни на Пасху? Имеет ли оно таинственный смысл?



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