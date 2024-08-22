Три английских трактата об алхимии

Три автора — три трактата — три судьбы — три разных подхода к алхимии... Так можно было бы вкратце охарактеризовать предлагаемый вашему вниманию сборник. И соединены эти работы в поистине алхимическом триединстве, чтобы образовать одну книгу. А в качестве главного элемента этой триады выступает самый молодой и противоречивый автор — доктор медицины Джеймс Прайс (1752-1783). Еще авторов, представленных в книге, объединяет то, что у каждого из них степень доктора, все они — ученые, члены Лондонского королевского общества. Эта уважаемая организация, нечто вроде национальной академии наук, полное название которой Лондонское королевское общество по развитию знаний о природе (англ. Royal Society of London for Improving Natural Knowledge), была основана в 1660 г. и существует до сих пор.

Одним из его основателей был выдающийся химик, автор множества трудов Роберт Бойль (1627-1691), известный как один из основоположников современной научной химии и в то же время как весьма прославленный алхимик. Джеймс Прайс, видимо, испытывал к нему искреннее уважение, поэтому счел своим долгом в одной книге вместе со своей работой поместить краткое изложение трактата Бойля, который здесь мы приводим в полном объеме. Тот, кто знаком лишь с химическими и философскими работами Бойля, вряд ли мог бы допустить мысль о том, что просвещенный ученый, автор знаменитой книги «Химик-скептик» (1661), кроме всего прочего, является еще и преуспевающим алхимиком. Рассуждать о сложной и противоречивой личности Р. Бойля можно долго, хотя вряд ли его можно считать и в полном смысле этого слова алхимиком, и ученым-естественником в современном значении этого понятия. А к тому же еще и преуспевающим автором теологических трудов — личность поистине многогранная! Но в любом случае его вклад как в химическую науку, так и в алхимическую философию оспорить трудно. Карл Эк- картсгаузен в своей «Хронологической таблице мужей, славившихся знанием тайных наук» сообщает, что Роберт Бойль — «английский дворянин, писал обо всех чудесах тайных наук»1. Может быть, даже одним из основных мотивов Прайса стремиться к успеху, добиться признания и славы и в химии, и в алхимии был ярчайший пример Бойля, с которым, конечно, ему встречаться не приходилось: прославленный ученый умер более чем за 60 лет до рождения Джеймса. О внимании и уважении к своему великому предшественнику говорит и эпиграф с бойлевской цитатой, да и само желание опубликовать свой алхимический труд под одной обложкой с трактатом о деградации золота.

Стоит отметить, что обе работы написаны об одном и том же — о превращении металлов. Но... в разных интерпретациях, с разными знаками, если пользоваться языком математики; Бойль писал о разрушении золота, превращении его в металл неблагородный, а Прайс — о традиционной трансмутации, скромно отводя себе роль обычного адепта, а не столь оригинального виртуоза, осмелившегося покуситься на самое важное для практикующего алхимика — трансформацию материи. Есть и еще одно отличие. Персонаж Бойля, повествующий о деградации золота, Пирофил, получил загадочный антиэликсир от некоего таинственного адепта, а в отчете Джеймса Прайса определенно подразумевается, что порошок проекции был получен им самим. Можно попытаться объяснить это возрастом гилфордского адепта, жаждавшего славы, но можно также предположить, что он попросту не счел возможным повторять историю Бойля в деталях. Как бы то ни было, инструкции по обретению агента трансмутации ни в трактате Бойля, ни в трактате Прайса не приводятся — в этом отношении оба автора действуют вполне в рамках жесткого императива алхимии: не открывать тайны искусства профанам. Конечно, в том случае, если автор обладает тем, что необходимо скрыть...

Три английских трактата об алхимии

Прайс Дж. Эксперименты с Меркурием и серебром. Бойль Р. Отчет о деградации золота. Уолл М. О происхождении и давности символов в астрономии и химии. - Пер. с англ., коммент, и предисл. Ю. Ф. Родиченкова; послесл. М. Ю. Родыгина. — СПб.: Издательство «Академия исследования культуры», 2020. — 164 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-6045100-0-1

Три английских трактата об алхимии – Содержание

Ю. Ф. Родиченков. Три эпизода истории алхимии

Дж. Прайс. Отчет о нескольких экспериментах с Меркурием, серебром и золотом, проделанных в Гилфорде в мае 1781 года в лаборатории Джеймса Прайса, доктора медицины, члена Королевского общества, ему предшествует сокращенный отчет Бойля о деградации золота

Введение

Краткое изложение отчета Бойля о деградации золота 25 Р. Бойль. Отчет о деградации золота

Исторический отчет о деградации золота

Дж. Прайс. Эксперименты с Меркурием и серебром

Эксперимент I

Эксперимент II

Эксперимент III

Эксперимент IV

Эксперимент V

Эксперимент VI

Эксперимент VII

М. Уолл. О происхождении и давности символов в астрономии и химии

М. Ю. Родыгин. Научное искусство алхимии

Приложение. Британские аптекарские меры веса