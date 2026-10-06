Сборник «Три трактата о совершенстве» объединяет три произведения, принадлежащие разным этапам истории европейской алхимии и представляющие три существенно различных способа говорить о Великом делании. «Апология алхимии» Р. В. Каунселла защищает традиционное алхимическое знание от современной критики и пытается реконструировать скрытый язык старых мастеров; «Золотой телец» Иоганна Фридриха Гельвеция представляет собой свидетельство врача и первоначального скептика, утверждавшего, что собственноручно осуществил превращение свинца в золото; а анонимное «Гермафродитное дитя Солнца и Луны» излагает алхимический процесс посредством двенадцати символических фигур, канонов и комментариев. Вместе эти тексты позволяют увидеть алхимию одновременно как натурфилософию, лабораторное искусство, герметическую систему символов и религиозно ориентированный путь преобразования.

Центральной темой сборника становится совершенство как переход от раздробленного к целостному, от неопределённой или «незрелой» материи к философскому камню. Речь при этом идёт не только о предполагаемой трансмутации металлов. Алхимический язык связывает соединение серы и Меркурия, Солнца и Луны, мужского и женского начал, растворение и коагуляцию, смерть и возрождение с более общей идеей восстановления первоначального единства природы. Особенную ценность изданию придают перевод и комментарии В. А. Салмина, обширный справочный аппарат, двенадцать эмблематических композиций «Гермафродитного дитяти», приложение с «44 каббалистическими печатями Соломона» и библиография, позволяющие рассматривать книгу не только как памятник эзотерической литературы, но и как материал по истории алхимии, герметизма и европейской культуры.

Три трактата о совершенстве

Три трактата о совершенстве: Каунселл Р. В. Апология алхимии; Гельвеций И. Ф. Золотой телец; Гермафродитное дитя Солнца и Луны / пер. с лат., нем. и англ., вступ. ст. и комм. В. А. Салмина. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2026. — 312 с.: ил. — (Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-346-9

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