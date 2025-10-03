Алхимия и культура - Сборник

Учение о трансмутации металлов было популярным у многих народов на ранних этапах их интеллектуального становления. По всей видимости, оно представляет собой развитие первобытных представлений об устройстве материи, где в основу клался один элемент или принцип, способный порождать остальные. У греческих философов каждая из стихий — вода, воздух, огонь и земля — выступала в качестве первопринципа всех вещей, и Аристотель перенял это представление о четырех стихиях. Более того, он считал, эти стихии могут превращаться друг в друга, поскольку каждая имеет по два качества, одно из которых она разделяет с другой стихией. Так, он писал:

Огонь горяч и сух.

Воздух горяч и влажен.

Вода холодна и влажна.

Земля холодна и суха.

В каждой из стихий преобладало одно качество, и, меняя их соотношения, одну стихию можно было превратить в другую. Впоследствии это учение распространили на металлы, и целое племя алхимиков стало экспериментально его исследовать. Никто не пишет о попытках превратить золото в серебро, или один из этих металлов в свинец, ибо мощным стимулом для развития таких исследований была жадность, и много столетий его подпитывала ложная философия.

В XVI и XVII вв. едва ли не каждый верил, что свинец можно превратить в золото и серебро, и алхимией занимались люди всех слоев общества; врачи, которые тщетно надеялись найти Эликсир жизни, купцы и торговцы, которые искали короткий путь к богатству, крестьяне и дворяне, нищие и принцы, движимые прежде всего жадностью, — всех захватила эта привлекательная блажь. В те времена в алхимию верили не только невежды и необразованные люди, в нее верили и ученые, и богословы, и военные, и государственные деятели. Некоторые из тех, кто утверждал, что совершил «великое делание» (как называли трансмутацию), несомненно, обманывались, поскольку на самом деле имели место явления, которые без труда объяснят современные химики, однако для экспериментаторов Средневековья они были неопровержимыми доказательствами чудесного превращения. С другой стороны, было и множество беспринципных самозванцев, которые промышляли ненадежным ремеслом, притворяясь знатоками герметического искусства, и занимались своим делом по просьбе и за деньги богатых и доверчивых служителей мамоны. Эти наемные алхимики, стремясь сохранить свою репутацию и угодить своим покровителям, с помощью многочисленных уловок и хитроумного обмана поддерживали веру в алхимию. Образованный и изобретательный д-р Джон Ди, которому покровительствовал и Рудольф II, император Германии, и королева Англии Елизавета, желая завоевать расположение последней, отправил ей небольшой золотой диск, который, по его утверждению, он получил с помощью герметического искусства из медной грелки; и вскоре после этого Ди переслал королеве, как неопровержимое подтверждение своих слов, саму грелку, в медном дне которой было отверстие такого же размера, что и кусок золота.

Алхимия и культура (сборник)

Пер. с англ. А. С. Никулиной; ст, В. В. Винокурова; ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 248 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-319-3

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