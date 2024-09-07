Майер Михаэль - Тайное Тайных - Древо богов и Золотая Алхимия

Известный врач, музыкант и герметист Михаэль Майер Гольштинский родился в 1569 году в Германии. С 1587 года он изучал иностранные языки, риторику и медицину, а в 1593-1594 годах отправился к Балтийскому морю, чтобы получше узнать лекарственные травы. Познакомившись с целебныфми травами, он продолжил образование в Падуе, однако вскоре из-за дуэли был вынужден покинуть Италию.

В 1596 году Майер вернулся в Росток и годом позже получил звание доктора философии. В течение длительного времени он собирал по крупицам информацию о мистериях и мифах Египта и Греции и наконец в 1614 году в Лондоне выпустил первое фундаментальное сочинение на эту тему — «Arcana Arcanissima» («Тайное Тайных»).

«Тайное Тайных» — необычный трактат, представляющий собой редкий компендиум аллегорических сказаний Древнего Египта и Греции. В нём Майер анализирует наиболее распространённые мифы и легендарные образы, прославившие Античность как время расцвета эпоса и зарождения многих мистических течений. Последовательно, шаг за шагом, Майер приближает читателя к разгадке тайн, скрывающихся под покровом народных преданий и поэтических творений.

Чтение «Тайного Тайных» подразумевает постепенное погружение в историко-мистическое пространство, где нет места суетности и лихорадочному листанию страниц. Книга будет интересна всем, кто увлекается эзотерикой, алхимией, медициной, философией, а также культурой Древнего мира и позднего Средневековья.

Третья часть книги Михаэля Майера «Тайное Тайных: Древо богов и Золотая Алхимия» посвящена исследованию генеалогического древа греческих богов и рассмотрению описанных в мифах событий через призму философии, истории, прикладной и духовной алхимии.

Третья часть книги Михаэля Майера «Тайное Тайных» является основным разделом, и не только потому, что она самая обширная с точки зрения объёма: в ней содержится огромное количество понятий, требующих особого - интегрированного подхода к толкованию.

К примеру,можно прочестьто предложение,исходя из значения химических терминов,а можно рассмотреть его с позиции философа или, лучше, духовного алхимика. Если же кто-то стремится отыскать в книге подсказки к секретам прикладного аспекта алхимии, он также не будет разочарован,поскольку возможен и такой подход к пониманию текста.

Помимо сложности изложения,третья часть«Arcana Arcanissima» интересна ещё и тем, что автор, исследующий генеалогию богов и богинь, предстаёт перед читателем несколько в ином амплуа. На смену размеренному,почти академическому повествованию, лишь иногда перемежающемуся средневековыми шутками и пространными лирическими отступлениями, приходит экспрессивно-ироничная манера, раскрывающаяМайера как остроумного, темпераментного собеседника реально существующих исторических личностей, в которых он нередко предугадывает потенциальных оппонентов.

Майер Михаэль - Тайное Тайных - Древо богов и Золотая Алхимия

Михаэль Майер;пер.со средневековой латыни, примем,и коммент. И. Егоровой.

М.: Грифон, 2024. - 147, 69 с.:ил., факс.

ISBN 978-5-98862815-6

Майер Михаэль - Тайное Тайных - Древо богов и Золотая Алхимия - Содержание