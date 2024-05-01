Монтегю Саммерс - История колдовства

История ведовства — это захватывающий и документированный отчет о некоторых аспектах колдовства, включая волшебство, черную магию, некромантию, тайные практики и сатанизм. Настольная книга для богослова, психолога и историка, эта книга в полной мере отражает средневековый взгляд на ведьм. Автор в полной мере поддерживает и разделяет веру во власть сверхъестественного.

Монтегю Саммерс, католический священник, отнюдь не стыдится мероприятий Церкви, проведенных в XVII — XVIII веках и направленных на искоренение ведовства и ересей. В этой книге он дает читателю подробный и увлекательный отчет об этой борьбе.

Совершенно веря в опасность сатанизма, Монтегю Саммерс отлично провел время, описывая его чудовищные оргии со вкусом, который не может не почувствовать даже тот читатель, вера которого слаба.

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История ведьмовства — старый как мир и столь же обширный предмет изысканий. Под ведьмовством в этой книге я подразумеваю колдовство, черную магию, некромантию, тайную ворожбу, сатанизм и любые пагубные оккультные искусства, которые ставят перед писателем весьма нелегкую проблему. Ему предстоит сделать выбор, и дилемма, стоящая перед ним, облегчается разве что пониманием того, какой бы путь он ни избрал, его работа будет подвержена уничижительной и подчас некомпетентной критике. Поскольку является очевидным, что объем подобного труда не может быть безграничным, писатель может предпринять попытку показать картину, открывающуюся с высоты птичьего полета, так сказать, от Китая до Перу, от слабоартикулированных ритмических заклинаний первобытных людей на заре человечества до последних спиритических фантазий на вчерашнем сеансе столоверчения. В таком случае следует ожидать появления книги неубедительной и легковесной; или же, напротив, он может сконцентрироваться на конкретных чертах из истории ведьмовства, посвятить им известное число страниц, обратить внимание читателя на некоторые малоизвестные факты, важность которых мало кто ныне понимает, и построить на них трудоемкое исследование, пусть это произойдет за счет неизбежных упущений, пробелов, отречения от любимых сюжетов, пренебрежения авторскими отступлениями и попытками установить истину в смежных вопросах, наконец, за счет тишины, когда дело дойдет до дискуссий и обсуждений подобной книги.

Я решил все же остановиться на втором методе, понимая его недостатки, поскольку исследователь ведовства не может рассчитывать, что ему удастся отразить сколько-нибудь значительную часть известных фактов в одной книге. На мой взгляд, лучше дать документированный отчет об определенных аспектах проблемы, нежели набросать конспект, в котором в одну кучу будут собраны несовместимые, по сути, вещи, поскольку и в таком случае не удалось бы избежать значительных лакун и пробелов, как бы тщательно ни старался автор ничего не упустить. Я отдаю себе отчет в том, что вряд ли в этой работе есть абзац, который не мог бы легко разрастись до размеров страницы, вряд ли имеется страница, которую нельзя было бы с большим успехом переделать в главу, и уж, конечно, здесь нет главы, которая, увеличившись до размеров книги, не была бы при этом в значительной степени улучшена.

Многие пробелы, как было уже сказано, являются неизбежным следствием принятого мною плана; впрочем, мне неизвестен другой, который позволил бы осветить столь универсальную проблему, как ведьмовство. Остается принести мои искренние извинения тем, кто, приобретая эту книгу, рассчитывал найти в ней подробности касательно финской магии и колдовских практик Лапландии, надеялся пополнить свои знания о распространении тохунгаизма среди маори, культах демонов и практиках заклинаний в индуизме, исландских берсерках, сибирских шаманах, слепом Пан Су и корейских мутангах, китайском By По, сербских оборотнях, гаитянском вуду, темных искусствах Скандинавии и стран ислама. Я заверяю читателей, что сожалею об отсутствии всего этого не меньше, чем любой из них, однако существуют ограничения практического характера, не позволяющие растягивать объем книги до бесконечности.

В дополнительном сопровождающем томе я намереваюсь осветить распространение ведьмовства в конкретных регионах, а точнее на Британских островах, во Франции, Германии, Италии, в Новой Англии и других странах. Многие знаменитые эпизоды, такие как суды над ведьмами в Ланкашире, деятельность Мэтью Хопкинса, Жиля де Реца, Гофриди, Урбана Грандье, Коттон Мэтера и салемских колдуний, будут там в должной мере обсуждены с известной степенью детализации.

Монтегю Саммерс - История колдовства

(Технологии культуры)

М.: Академический проект, 2022. — 302 с.

ISBN 978-5-8291-3728-1

Монтегю Саммерс - История колдовства - Содержание

Вступление

Глава I. Ведьма — еретик и анархист

Известная колдунья Никнивен приговорена к смерти и сожжена

Папа Иннокентий VIII

Похищение тела некрещеного младенца, похороненного в церковном дворе

Демон Азазел

Глава II. Культ ведьм

Форма заклинания

Глава III. Демоны и фамилиары

Женщина, ставшая жертвой демонов

Глава IV. Шабаш ведьм

Шабаш ведьм

Женщины, лакомящиеся на деревенском пикнике

Ведьма, вылетающая в трубу

Глава V. Ведьма в Священном Писании

Глава VI. Состояние одержимости и современный спиритизм

Изгнание бесов

Ученики Иисуса

Священник изгоняет демона из тела одержимого

Форма ритуала экзорцизма над одержимыми (Перевод из «Римского ритуала»)

Экзорцизм

Экзорцизм

Экзорцизм

Молитва после освобождения

Чтение книги «Сообщение о вопиющем обмане папистов»

Глава VII. Ведьма в драматической литературе

Ведьма в заключении

Послесловие. Монтегю Саммерс (1880-1948)

Примечания