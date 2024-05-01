Монтегю Саммерс - История колдовства

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Саммерс - История колдовства

Саммерс - История колдовства
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Технологии культуры (10 books)

История ведовства — это захватывающий и документированный отчет о некоторых аспектах колдовства, включая волшебство, черную магию, некромантию, тайные практики и сатанизм. Настольная книга для богослова, психолога и историка, эта книга в полной мере отражает средневековый взгляд на ведьм. Автор в полной мере поддерживает и разделяет веру во власть сверхъестественного.

Монтегю Саммерс, католический священник, отнюдь не стыдится мероприятий Церкви, проведенных в XVII — XVIII веках и направленных на искоренение ведовства и ересей. В этой книге он дает читателю подробный и увлекательный отчет об этой борьбе.

Совершенно веря в опасность сатанизма, Монтегю Саммерс отлично провел время, описывая его чудовищные оргии со вкусом, который не может не почувствовать даже тот читатель, вера которого слаба.

***

История ведьмовства — старый как мир и столь же обширный предмет изысканий. Под ведьмовством в этой книге я подразумеваю колдовство, черную магию, некромантию, тайную ворожбу, сатанизм и любые пагубные оккультные искусства, которые ставят перед писателем весьма нелегкую проблему. Ему предстоит сделать выбор, и дилемма, стоящая перед ним, облегчается разве что пониманием того, какой бы путь он ни избрал, его работа будет подвержена уничижительной и подчас некомпетентной критике. Поскольку является очевидным, что объем подобного труда не может быть безграничным, писатель может предпринять попытку показать картину, открывающуюся с высоты птичьего полета, так сказать, от Китая до Перу, от слабоартикулированных ритмических заклинаний первобытных людей на заре человечества до последних спиритических фантазий на вчерашнем сеансе столоверчения. В таком случае следует ожидать появления книги неубедительной и легковесной; или же, напротив, он может сконцентрироваться на конкретных чертах из истории ведьмовства, посвятить им известное число страниц, обратить внимание читателя на некоторые малоизвестные факты, важность которых мало кто ныне понимает, и построить на них трудоемкое исследование, пусть это произойдет за счет неизбежных упущений, пробелов, отречения от любимых сюжетов, пренебрежения авторскими отступлениями и попытками установить истину в смежных вопросах, наконец, за счет тишины, когда дело дойдет до дискуссий и обсуждений подобной книги.

Я решил все же остановиться на втором методе, понимая его недостатки, поскольку исследователь ведовства не может рассчитывать, что ему удастся отразить сколько-нибудь значительную часть известных фактов в одной книге. На мой взгляд, лучше дать документированный отчет об определенных аспектах проблемы, нежели набросать конспект, в котором в одну кучу будут собраны несовместимые, по сути, вещи, поскольку и в таком случае не удалось бы избежать значительных лакун и пробелов, как бы тщательно ни старался автор ничего не упустить. Я отдаю себе отчет в том, что вряд ли в этой работе есть абзац, который не мог бы легко разрастись до размеров страницы, вряд ли имеется страница, которую нельзя было бы с большим успехом переделать в главу, и уж, конечно, здесь нет главы, которая, увеличившись до размеров книги, не была бы при этом в значительной степени улучшена.

Многие пробелы, как было уже сказано, являются неизбежным следствием принятого мною плана; впрочем, мне неизвестен другой, который позволил бы осветить столь универсальную проблему, как ведьмовство. Остается принести мои искренние извинения тем, кто, приобретая эту книгу, рассчитывал найти в ней подробности касательно финской магии и колдовских практик Лапландии, надеялся пополнить свои знания о распространении тохунгаизма среди маори, культах демонов и практиках заклинаний в индуизме, исландских берсерках, сибирских шаманах, слепом Пан Су и корейских мутангах, китайском By По, сербских оборотнях, гаитянском вуду, темных искусствах Скандинавии и стран ислама. Я заверяю читателей, что сожалею об отсутствии всего этого не меньше, чем любой из них, однако существуют ограничения практического характера, не позволяющие растягивать объем книги до бесконечности.

В дополнительном сопровождающем томе я намереваюсь осветить распространение ведьмовства в конкретных регионах, а точнее на Британских островах, во Франции, Германии, Италии, в Новой Англии и других странах. Многие знаменитые эпизоды, такие как суды над ведьмами в Ланкашире, деятельность Мэтью Хопкинса, Жиля де Реца, Гофриди, Урбана Грандье, Коттон Мэтера и салемских колдуний, будут там в должной мере обсуждены с известной степенью детализации.

Монтегю Саммерс - История колдовства

(Технологии культуры)

М.: Академический проект, 2022. — 302 с.

ISBN 978-5-8291-3728-1

Монтегю Саммерс - История колдовства - Содержание

Вступление

Глава I. Ведьма — еретик и анархист

  • Известная колдунья Никнивен приговорена к смерти и сожжена

  • Папа Иннокентий VIII

  • Похищение тела некрещеного младенца, похороненного в церковном дворе

  • Демон Азазел

Глава II. Культ ведьм

  • Форма заклинания

Глава III. Демоны и фамилиары

  • Женщина, ставшая жертвой демонов

Глава IV. Шабаш ведьм

  • Шабаш ведьм

  • Женщины, лакомящиеся на деревенском пикнике

  • Ведьма, вылетающая в трубу

Глава V. Ведьма в Священном Писании

Глава VI. Состояние одержимости и современный спиритизм

  • Изгнание бесов

  • Ученики Иисуса

  • Священник изгоняет демона из тела одержимого

  • Форма ритуала экзорцизма над одержимыми (Перевод из «Римского ритуала»)

  • Экзорцизм

  • Экзорцизм

  • Экзорцизм

  • Молитва после освобождения

  • Чтение книги «Сообщение о вопиющем обмане папистов»

Глава VII. Ведьма в драматической литературе

  • Ведьма в заключении

Послесловие. Монтегю Саммерс (1880-1948)

Примечания

Views 598
Rating 5.0 / 5
Added 01.05.2024
Author professor Dmitry
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

B
Blazen 3 years ago

Великолепное издание. очень интересная работа

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