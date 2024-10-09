Филип Карр-Гомм - Ричард Хейгейт - Книга английской магии

Эта поистине энциклопедическая и всеобъемлющая книга погружает читателя в мир магии Туманного Альбиона, последовательно рассказывая обо всех видах магии, колдовства и волшебства, когда-либо практиковавшихся на Британских островах. В богато иллюстрированной книге излагается магическая история Британии от друидов до магов Хаоса, от Джона Ди до Алистера Кроули. Представлено множество интервью с современными магами и учеными-исследователями магии. Затрагиваются и такие смежные области, как астрология, алхимия, нумерология, тарология.

«Книга английской магии» исследует любопытный и малоизвестный факт: из всех стран мира Англия отличается самой богатой историей магических преданий и практик.

Английские писатели, такие как Дж. Р. Р. Толкин, Терри Пратчетт, Сюзанна Кларк, Филип Пуллман и Дж. К. Роулинг, господствуют в мире художественной литературы о магии, но хотя английские дети принимают магический мир безоговорочно, большинство взрослых или скептически относятся к его месту в современном обществе, или вовсе не знают, какую роль магия и ее практики сыграли в английской истории.

С древнейших времен Англия была домом для целых поколений эксцентриков и ученых, которые исследовали любой мыслимый вид оккультного искусства. «Книга английской магии» рассматривает магическую историю Англии - начиная с того момента, когда на ее берегах появились первые поселенцы, и заканчивая нынешним увлечением всем магическим. На этих страницах исторические изыскания и биографии ведущих деятелей соседствуют с рекомендациями мест, которые можно посетить, и экспериментах, которые можно провести самостоятельно, чтобы сделать первые шаги в мире магии и волшебства, который веками будоражил умы искателей. Здесь вы познакомитесь со множеством выдающихся английских магов и из первых уст узнаете, как и зачем они практикуют свое искусство.

В «Книге английской магии» читателю открывается необычайный параллельный мир, в котором тайные общества по-прежнему практикуют церемониальную магию, наша древняя земля раскрывает свое тайное могущество, и обнажаются магические истоки многовековых традиций и фольклора.

Филип Карр-Гомм - Ричард Xeйгейт - Книга английской магии - Часть 1

Касталия, 2024,232 с.

ISBN 978-5-521-24214-6

Филип Карр-Гомм - Ричард Xeйгейт - Книга английской магии - Часть 1 - Содержание

Предисловие

Введение

Что такое магия?

Глава первая Древние корни и волшебные палочки

Глава вторая. Организованные маги

Глава третья. Звёздное знание и вирд

Глава четвёртая. Артуриана

Глава пятая. Оборотничество и чародейство

Глава шестая. Трансмутация и трансформация

Маги редко работают в одиночестве. Хотя порой периоды уединения и отшельничества могут отталкивать их от человеческой компании, их единственное желание - это отношения, связь, союз. Они хотят исследовать странность мира, зарыться в самые глубокие загадки существования и пообщаться с величайшими умами и душами, которые им повстречаются - будь то живые или умершие, которые теперь живут в небесном царстве.

У каждого мага есть «круг влияния» вроде того магического круга, который они рисуют во время ритуала, и если мы собираемся судить силу мага по природе и качеству этого круга, то титулом величайшего мага Англии следует наградить волшебника елизаветинской эпохи - доктора Джона Ди. Как и загадочный Мерлин, который играл почетную роль друида-советника своего суверена, Ди стал астрологом королевы Елизаветы. Как и философ Роджер Бэкон в XIII в., Ди был алхимиком, а также ученым и математиком. Как и масон Элиас Эшмол в XVII в., он собрал крупнейшую коллекцию магических текстов в стране, хотя потом он к величайшему сожалению потерял большую ее часть. Как и Алистер Кроули в XX столетии, он попытался общаться с духами и даже был готов вступить в нетрадиционные брачные отношения, если это позволит ему добиться своих магических целей.

И хотя все эти соперники за звание величайшего волшебника страны знали некоторых интереснейших интеллектуалов своего времени, круг влияния Ди простирался гораздо шире и охватил множество самых талантливых сердец и умов своего времени. Как серый кардинал, управляющий процессом из тени, мрачная фигура Джона Ди находится в самом сердце английского Возрождения искусств и наук, произошедшего в елизаветинскую эпоху.

Филип Карр-Гомм - Ричард Хейгейт - Книга английской магии - Часть 2

Касталия, 2024,242 с.

ISBN 978-5-521-24216-0

Филип Карр-Гомм - Ричард Хейгейт - Книга английской магии - Часть 2 - Содержание

Глава седьмая. Астролог королевы

Глава восьмая. Косматый волшебннк из Пэппер-элн

Глава девятая. «Английский почитатель Меркурия»

Глава десятая. Духи мертвых магов

Глава одиннадцатая. Открытие ящика Пандоры

Глава двенадцатая. Возвращение волшебников

Приложение. Об использовании чар