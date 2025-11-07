Буше-Леклерк - История гадания в античности

Когда археолог пытается восстановить историю древних цивилизаций с помощью текстов и памятников искусства, ему удается довольно хорошо воспроизвести лишь внешнюю структуру этих цивилизаций. Но ему значительно труднее овладеть их духом и перенестись на время в их умственную и нравственную жизнь, продукт которой и составляют исследуемые цивилизации. Труд этот становится почти непреодолимым, когда доводится с целью оценить их по достоинству воскрешать вымершие, потерявшие значение религии, те формы, в которые некогда облекалось религиозное чувство, и которые были покинуты им для того, чтобы путем новых форм достигнуть идеала неподвижности и покоя. Уединенное размышление может привести на память даже через значительный промежуток времени страстную, великую патриотическую борьбу или междоусобные войны; но как определить то чисто внутреннее впечатление, которое производила на душу религиозная вера? Религии Греции и Италии представляются нам непрочной сетью разнородных вымыслов, которые созданы или восприняты извне народным воображением и применены к традиционным обычаям и культу, увековеченному патриотизмом и просветленному искусством. Нам кажется, что эти вымыслы, основанные на самых могущественных чувствованиях несравненных народов, могли существовать и без веры в истинном значении этого слова, не давая душам радостного сознания, что они известны сверхъестественным силам и покровительствуются ими. Мы хорошо знакомы с образованным и скептическим эллином эпохи падения и с римлянином классической эпохи, который утратил чувство своего национального культа, подавив его греческими сказаниями, двусмысленное благочестие которого весьма похоже на ханжество.

Для первого боги вышли из головы Гомера, если только Юпитер не восходит ко времени Фидия, а Венера ко времени Праксителя; римлянин стыдится грубых лациумских легенд и теряется в хитросплетенных, вымышленных комбинациях, чтобы соединить Капитолийских богов с Олимпийскими. Одним словом, мы склонны думать, что греко-римский политеизм был только искусственным созданием, и что человек считал себя его творцом; в нем человек уважал или любил печать национального гения, завещание предков, прелесть искусства или поэзии, но оно вовсе не открывало ему таинственных перспектив и не ставило его в общении с миром сверхъестественным. Думать так было бы большой ошибкой не только потому, что избранные и независимые умы не представляют среднестатистического мнения, но и потому, что религиозные понятия Греции и Италии заключают в себе таинственный элемент, глубоко укоренившийся в привычках, близкий сердцу всем, изобилующий столь любимыми образами, что даже философия не могла и не желала уничтожать его прелести. Таким ключом к чувствам, оживлявшим греко-римский политеизм, была вера в постоянное откровение, даруемое людям богами, в какую-то нравственную помощь, добровольно предлагаемую или легко получаемую, благодаря которой и целые общества, и отдельные личности могли управлять своими поступками с нечеловеческим благоразумием. Рассматриваемые с этой точки зрения боги становились для своих поклонников не требовательными владыками, не безразличными отвлеченностями, но благосклонными советниками, указывающими всегда кстати смысл настоящего, тайны прошедшего или беды будущего. Эту божественную искру, которая как новая способность добавлялась к человеческому разуму, греки называли мантикой, а латины гаданием. Без ведовства греко-италийские религии, поддерживаемые только созидавшим их воображением, рано исчезли бы в пустоте своих учений. Они подверглись бы участи тех воззрений, которые вызывают нужды, не удовлетворяя их, и гибнут под тяжестью собственной практической бесполезности. Ведовство составляло величайшее благо, которое могли извлечь из религии столь гордые и энергичные народы, как греки и римляне. Они не ставили человеческой жизни цели вне ее земного существования и совершенно не желали дремать в ленивой покорности, подобно расслабленным народам, предоставляющим богам действовать вместо себя. Ничто, следовательно, не могло удовлетворить их желаний полнее, нежели всегда открытый источник сведений, пригодных для жизни, и советов, не переходивших в приказания и вовсе не исключавших личной инициативы.

Вера в ведовство вовсе не была продуктом мифологических легенд, шатким и непостоянным, как эти последние; напротив, она была свидетельницей их зарождения, и в течение долгого времени ей достаточно было соединить с ними свою судьбу, чтобы поддерживать их значение. Эта вера в волшебство была составной частью религии, но не была связана с каким-нибудь отдельным преданием. Она была присуща собственно религиозному чувству, а не изменчивым формам его проявлений. Можно даже сказать, что ее могущество росло по мере того, как истощенный политеизм более нуждался в ее поддержке, и что с каждым днем она проникала все глубже и глубже в личную совесть человека. Уже прорицатели героической эпохи влияли на решения героев и руководили перемещением армий; несколько позднее Греция с гордостью наблюдала, что даже чужеземные цари обращаются с драгоценными дарами за покровительством к ее оракулам; и когда политические перевороты, перераспределение влияния и неизбежное действие времени положили предел этому искательству, вера в ведовство была не менее прочна и повсеместна, хотя и не проявлялась так торжественно.

Буше-Леклерк О. – История гадания в античности – Том I-II

СПб.: Издательский проект “Quadrivium”, 2024. – 744 с.

Буше-Леклерк О. – История гадания в античности – Том I-II – Содержание

Предисловие переводчика

Предисловие автора

Введение

§ 1. Ведовство и магия

§ 2. Ведовство и теологический фатализм

§ 3. Ведовство и философия

§ 4. Ведовство и христианство

TOM I. Часть первая. Способы ведовства

Книга первая. Индуктивное ведовство Глава 1. Ведовство по инстинктивным движениям одушевленных предметов § 1. Гадание по инстинктивным движениям птиц (орнитомантия) § 2. Гадание по четвероногим, пресмыкающимся, рыбам и птицам § 3. Гадание по инстинктивным движениям человека I. Кледономантия II. Пальмическое ведовство Глава 2. О знамениях, доставляемых строением одушевленных предметов § I. Гадание по внутренностям животных, или гиероскопия § 2. Морфоскопия Глава 3. Ведовство по неодушевленным предметам Глава 4. Ведовство по жребиям (клеромантия) Глава 5. Метеорологическое ведовство Глава 6. Астрология, или гадание по светилам § 1. Происхождение и начала греческой астрологии § 2. Египетский зодиак. Специфическое действие знаков зодиака § 3. Специальное влияние планет § 4. Сочетание знаков и планет в зодиаке § 5. Изменение влияния светил вследствие движения небесной сферы § 6. Деление сферы по гороскопу § 7. Распространение астрологических доктрин и возражения против них на западе Глава 7. Математическое ведовство Глава 8. Астрологическая морфоскопия



ТОМ II. Книга вторая. Интуитивное ведовство

Глава 1. Гадание по сновидениям, или онейромантика § 1. Онейроскопия § 2. Онейрокритика

Глава 2. Некромантическое гадание

Глава 3. Гадание в состоянии восторженности, или хресмология

Заключение

Часть вторая. Жреческие гадания (вещие жречества) Вольные жрецы Глава первая. Гадатели (индуктивное ведовство) § I. Гадатели героической эпохи § II. Мифические гадатели § III. Гадатели исторической эпохи Глава вторая. Представители интуитивного гадания или хресмологи § I. Пророки-хресмологи Сивиллы и пифии § II. Сивиллин тип § III. Подобия сивилинного типа I. Сивилла из Марпесса (Гергисская, Геллеспонтская, Фригийская) II. Палео-Троянская Сивилла III. Ново-Фригийская Сивилла из Анкира IV. Сивилла из Колофона V. Сивилла из Самоса VI. Сивилла из Сард (Эфесская, Родосская) VII. Дельфийская Сивилла (Делийская, Фессалийская, Ламийская) VIII. Феспротийская Сивилла (Эпирская, Македонская) IX. Сивилла из Кум (Киммерийская, Италийская, Луканийская, Сицилийская, Тибуртинская) X. Ливийская Сивилла (Египетская) XI. Персидская Сивилла (Халдейская, Еврейская) § IV. Оракулы и песнопения сивилл Глава третья. Гадатели-экзегеты

Книга вторая. Коллективные жречества или оракулы Первый отдел. Оракулы богов Глава первая. Оракулы титанических божеств § I. Оракулы Земли (Гея, Деметра, Фемида) § II. Оракулы, одушевленные божествами воды § III. Оракулы огненных божеств Глава вторая. Оракулы Зевса § I. Оракул Додоны Оракулы божеств § II. Оракул Зевса Олимпийского § III. Оракул Зевса Аммона Глава третья. Оракулы олимпийских божеств за исключением Зевса и Аполлона § I. Оракулы Посейдона § II. Оракул Плутона § III. Оракулы Диониса § IV. Оракулы Пана § V. Оракул Афродиты § VI. Оракул Геры § VII. Оракулы Гермеса § VIII. Оракулы Афины



Общая библиография