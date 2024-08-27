Френч, Джон - Алхимические трактаты - О дистилляции, сублимации и кальцинации

Этот перевод последняя законченная работа нашего коллеги и друга, исследователя философии и истории западноевропейской алхимии к. ф. н. Юрия Федоровича Родиченкова (г. Вязьма), который покинул этот Свет в феврале 2021 года. Он трудился над переводом и исследованием работ знаменитого английского алхимика и врача Джона Френча (1616-1657) последние годы жизни. Еще более одного года нам понадобилась для подготовки издания этого колоссального труда, который вошел в коллекцию Opus Majus. Наш издательский проект серии Librarium Aureum, выражает искреннюю благодарность всем, кто помогал осуществить это академическое и эстетическое издание. Особое почтение мы выражаем к.хн. Михаилу Юрьевичу Родыгину (г. Киев), который участвовал в соавторстве перевода и научного комментария текстов Дж. Френча, а также проделал работу по редактуре и помог нам завершить подготовку текста издания. Его научную статью вы прочтете в конце книги.

Стоит сказать несколько слов об авторе. Джон Френч родился в дер. Бротон (Оксфордшир), получил степень бакалавра искусств в Оксфордском университете, затем — магистра искусств, а в 1648 ему была присвоена степень доктора медицины. Одна из книг Дж. Френча, «Об искусство дистилляции» («The art of distillation», Лондон, 1651) состоящая из 6 разделов (книг) завоевала заслуженную популярность, в первую очередь, благодаря обширным познаниям и богатому практическому опыту автора. Он подробно рассматривал лабораторно-практические аспекты дистилляции, описывал множество сосудов, приборов и приспособлений, снабдив свой труд большим количеством иллюстраций, которые известны даже тем, кто незнаком с его работой. Но Фречу не чуждо было и философское осмысление процесса дистилляции и других этапов химической/алхимической работы. Автор, конечно, воспользовался сочинениями других алхимиков прошлого, написанными за многовековую историю ремесла, но не вызывает сомнений, что и сам Дж. Френч обладал значительным опытом практической работы. Этот трактат стал известным и много раз переиздавался уже после смерти автора, вполне мог послужить учебником для практикующего алхимика или фармацевта. Трактат был дополнен Френчем седьмой и восьмой книгами: «О сублимации» и «О кальцинации». Которые логично завершили его мысль об описании основных алхимических операций. На страницах глав всей книги вы найдете массу любопытных и неординарных медицинских экспериментов и советов, мы настоятельно не рекомендуем их воспроизводить или применять, так как медицина XVII века сильна отлична от современной и может быть опасна в практическом применении для вашего здоровья и безопасности окружающих. Помните, что искусство алхимии — это мастерство практическое и духовное, скрытое за символами и иносказаниями, а настоящее издание прежде всего историко-культурологическое исследование. Между тем, автор «Об искусстве дистилляции» был не только врачом и алхимиком, он известен также и как переводчик, в частности, он перевел знаменитую книгу Генриха Корнелия Агриппы (1486-1535) «О тайной философии в трех книгах» (лат. «De occulta philosophia libri très»), скромно обозначив авторство перевода инициалами J. F. Такими же инициалами он обозначал свои предисловия к важным переводам на английский язык по алхимии и философской герметике, которые мы приводим в разделе «Приложения» настоящего издания.

Мы надеемся, что книга обогатит вас знаниями и будет достойным фолиантом в Вашей библиотеке!

Френч, Джон - Алхимические трактаты - О дистилляции, сублимации и кальцинации

Пер. с лат. и ст. англ., коммент. Ю.Ф.Родиченкова, М.Ю.Родыгина; предисл. Б.К.Двинянинова; науч, ред., послесл. М. Ю. Родыгина, под общ. ред. Б. К. Двинянинова. — СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2022. — 366 с.: ил. — (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-242-4

Френч, Джон - Алхимические трактаты – Содержание

Предварительное слово издателя (Б. К.Двинянинов)

Джон Френч. Почтенному другу Джону Дженисону, эсквайру в Даремском епископстве

ДЖОН ФРЕНЧ. ОБ ИСКУССТВЕ ДИСТИЛЛЯЦИИ

КНИГА I. ЧТО ТАКОЕ ДИСТИЛЛЯЦИЯ. ЕЕ ВИДЫ

КНИГА II. О СЛОЖНЫХ ВОДАХ И ДУХАХ

КНИГА III. О МИНЕРАЛАХ

КНИГА IV. О ЖИВОТНЫХ

КНИГА V. РАЗНЫЕ СПАГИРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ

КНИГА VI. СПАГИРИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, СОДЕРЖАЩАЯ РАЗНЫЕ ДИКОВИНЫ И ОСНОВНЫЕ ИХ РЕЦЕПТЫ

КНИГА VII. О СУБЛИМАЦИИ

КНИГА VIII. О КАЛЬЦИНАЦИИ

КАЛЬЦИНАЦИЯ МЕТАЛЛОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

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