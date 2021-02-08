Том Трибелхорн - Библия - это не миф

Киев, Свет на Востоке, 2013 — 368 с: ил.

ISBN 978-966-2089-12-7 (Укр.)

ISBN 978-3-939887-20-1 (Герм.)

Также издание 2016 г.:

К.: Свет на Востоке, 2016. — 360 с.: ил.

ISBN 978-966-2089-12-7 (Укр.)

ISBN 978-3-939887-20-1 (Герм.)

Современный мир как никогда далеко отстранился от Библии; студенты массово отвергают ее, считая неактуальной и ненужной. Возможно, вы - один из таких студентов. В таком случае, позвольте сообщить вам, что вы не одиноки. Дело в том, что я в свое время был очень близок к такому же выводу.

Я многое мог бы вам рассказать. Даже среди постоянных прихожан церкви есть масса людей (больше, чем нам хотелось бы признавать), которые соблюдают все внешние правила христианского поведения и в то же время серьезно сомневаются в истинности Библии и своей веры. Их сомнения, по большей части, проистекают из вопросов, которые они постеснялись задать и на которые, соответственно, не нашли ответа. Но они продолжают молчать — возможно, из гордости, а может, из опасения, что их осмеют или осудят. (Признайтесь честно: как часто вам не хватало человека, которому можно было бы поверить самые личные вопросы, связанные с верой, и не бояться порицания?)

Как преподаватель семинарии, я наблюдаю это повсеместно, поэтому одна из моих главных целей - создать для студентов «безопасную гавань», где они могут свободно, открыто и конфиденциально обсуждать подобные вопросы. Едва ли был хоть один семестр (особенно за последнее десятилетие), чтобы мне не встретился «тайный скептик» - студент, выросший в церкви, но сейчас находящийся на грани того, чтобы «махнуть на все это рукой», и все же втайне продолжающий искать подлинный смысл своей жизни и ощущение безопасности в нашем все более опасном мире.

Конечно же, вопросы и сомнения двадцать первого века бытуют не только среди студентов. Я видел тайных скептиков за кафедрой, перед студенческими аудиториями, в церквах, в домашних группах. Они есть как среди ведущих, так и среди ведомых. Смею предположить, что и у вас возникали сомнения или вопросы. Живя в так называемом постхристианском обществе, многие запутались и даже разочаровались в христианстве под влиянием постмодернизма и современной археологии. Запуганные требованиями политкорректности, люди скрывают замешательство и недоумение, боясь себя дискредитировать; способность мыслить, данная им Богом, прогибается под весом общественного мнения.

Это и есть моя основная аудитория. Эта книга адресована в первую очередь людям, которые стоят на грани того, чтобы отойти от веры, а может, уже сделали этот шаг в глубине души, даже продолжая создавать видимость христианской жизни. Как с любой книгой, приходится тщательно выбирать, что включить в обсуждение, а что оставить за его пределами. Эта книга никоим образом не претендует на исчерпывающее изложение христианской апологетики или что-либо подобное. Едва ли столь обширный предмет уместится на страницах какой-либо книги.

Поэтому я намеренно сузил тему. Я молюсь о помазании Божьего Духа на этот труд, чтобы он вдохновил читателей и послужил своего рода трамплином, с которого они смогут взять старт и найти ответы на некоторые интеллектуальные вопросы, встающие перед христианами в двадцать первом веке. Надеюсь, что они смогут лучше уяснить опасность непрямого, скрытого вызова, который ежечасно бросается библейскому мировоззрению со стороны постмодернистской мысли. Чтобы не показаться снисходительным, в изложении материала я буду опираться на собственный многолетний опыт борьбы с сомнениями, насколько это возможно.