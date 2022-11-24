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Трибельский - Иерусалим

Игорь Трибельский – Иерусалим
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Biblical Studies, **Archaeology, History, **Jewish History, Reference
Эта книга родилась... из воздуха. Ибо не что иное, как его колебания, слова, звучат на экскурсиях по самому необычному и удивительному городу на свете. Слова захватывают и увлекают. Их хочется собрать и запомнить, но они растекаются как вода. Рассказ об этом городе - океан информации, в котором легко затеряться и утонуть. Мне не раз приходилось слышать от своих туристов: «Для того, чтобы разобраться во всех событиях и понятиях, научиться плавать по этому океану, недостаточно слышать - эти слова нужно видеть. Экскурсия должна превратиться в книгу».
И вот эта книга лежит перед вами. Она целиком, от первой до последней буквы, посвящена Иерусалиму. В ней говорится об истории его зданий, но это не путеводитель. Она совсем не о том, что обычно называют историей города и относят к жанру краеведческой литературы. Это нечто другое - святой город в истории.

Игорь Трибельский – Иерусалим - Тайна трех тысячелетий

Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 432 с.: ил., [16] л. ил. - (Загадки истории)
ISBN 978-5-222-11110-9

Игорь Трибельский – Иерусалим – Содержание

  • От автора
  • Строительство
    • Котлован
    • Давид
    • Два царства
    • Обновление завета
  • страница книгиХолодные ветры империй
    • Вавилон
    • Персия
    • Александр Македонский
    • Птолемеи
    • Селевкиды
  • Государство Хасмонеев
    • Иуда Маккавей
    • Ионатан и Симон
    • Иоханан Гиркан
    • Александр Яннай
  • Дыхание апокалипсиса
    • Иерусалим и Рим
    • Ирод Великий
  • Шаги по земле
    • Два треугольника
    • Шаги по земле
  • Против Рима
    • Провинция
    • Восстание
  • Византия
    • Святой город христианства
    • Религия превращается в историю
    • Католическое одеяние Иерусалима
    • иллюстрации в книгеРождение новой святости
    • Святость и политика
  • Замороженная святость
    • Мусульмане
    • Евреи
  • XIX век
    • Открытие Иерусалима
    • Английская страница
    • Французская страница
    • Немецкая страница
    • Русская страница
    • Еврейская страница
    • Арабская страница
  • XX век
    • Первая мировая война
    • Британский мандат
    • Вторая мировая война
    • Государство в пути
    • Израиль
    • На переломе тысячелетий
  • Библиография
  • Приложения
Views 615
Rating 5.0 / 5
Added 24.11.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (1 comment)

E
esxatos 3 years ago

Спасибо, эту книгу хвалили как очень хорошее пособие по истории, культуре, архитектуре Иерусалима. Блажен, кто поднимался в Иерусалим, это праздник, который всегда с тобой...

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