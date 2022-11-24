Эта книга родилась... из воздуха. Ибо не что иное, как его колебания, слова, звучат на экскурсиях по самому необычному и удивительному городу на свете. Слова захватывают и увлекают. Их хочется собрать и запомнить, но они растекаются как вода. Рассказ об этом городе - океан информации, в котором легко затеряться и утонуть. Мне не раз приходилось слышать от своих туристов: «Для того, чтобы разобраться во всех событиях и понятиях, научиться плавать по этому океану, недостаточно слышать - эти слова нужно видеть. Экскурсия должна превратиться в книгу».

И вот эта книга лежит перед вами. Она целиком, от первой до последней буквы, посвящена Иерусалиму. В ней говорится об истории его зданий, но это не путеводитель. Она совсем не о том, что обычно называют историей города и относят к жанру краеведческой литературы. Это нечто другое - святой город в истории.

Игорь Трибельский – Иерусалим - Тайна трех тысячелетий

Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 432 с.: ил., [16] л. ил. - (Загадки истории)

ISBN 978-5-222-11110-9

Игорь Трибельский – Иерусалим – Содержание