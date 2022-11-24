Трибельский - Иерусалим
Эта книга родилась... из воздуха. Ибо не что иное, как его колебания, слова, звучат на экскурсиях по самому необычному и удивительному городу на свете. Слова захватывают и увлекают. Их хочется собрать и запомнить, но они растекаются как вода. Рассказ об этом городе - океан информации, в котором легко затеряться и утонуть. Мне не раз приходилось слышать от своих туристов: «Для того, чтобы разобраться во всех событиях и понятиях, научиться плавать по этому океану, недостаточно слышать - эти слова нужно видеть. Экскурсия должна превратиться в книгу».
И вот эта книга лежит перед вами. Она целиком, от первой до последней буквы, посвящена Иерусалиму. В ней говорится об истории его зданий, но это не путеводитель. Она совсем не о том, что обычно называют историей города и относят к жанру краеведческой литературы. Это нечто другое - святой город в истории.
Игорь Трибельский – Иерусалим - Тайна трех тысячелетий
Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 432 с.: ил., [16] л. ил. - (Загадки истории)
ISBN 978-5-222-11110-9
Игорь Трибельский – Иерусалим – Содержание
- От автора
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Строительство
- Котлован
- Давид
- Два царства
- Обновление завета
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Холодные ветры империй
- Вавилон
- Персия
- Александр Македонский
- Птолемеи
- Селевкиды
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Государство Хасмонеев
- Иуда Маккавей
- Ионатан и Симон
- Иоханан Гиркан
- Александр Яннай
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Дыхание апокалипсиса
- Иерусалим и Рим
- Ирод Великий
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Шаги по земле
- Два треугольника
- Шаги по земле
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Против Рима
- Провинция
- Восстание
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Византия
- Святой город христианства
- Религия превращается в историю
- Католическое одеяние Иерусалима
- Рождение новой святости
- Святость и политика
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Замороженная святость
- Мусульмане
- Евреи
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XIX век
- Открытие Иерусалима
- Английская страница
- Французская страница
- Немецкая страница
- Русская страница
- Еврейская страница
- Арабская страница
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XX век
- Первая мировая война
- Британский мандат
- Вторая мировая война
- Государство в пути
- Израиль
- На переломе тысячелетий
- Библиография
- Приложения
Спасибо, эту книгу хвалили как очень хорошее пособие по истории, культуре, архитектуре Иерусалима. Блажен, кто поднимался в Иерусалим, это праздник, который всегда с тобой...