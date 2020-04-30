Вы держите в руках первое полное издание на русском языке канонов и декретов Тридентского Собора (1545-1563 гг.), который Католическая Церковь признает XIX вселенским. В письме, посвященном 450-летию окончания работы Собора, Папа Франциск писал: «Приличествует Церкви с большей готовностью и вниманием вновь обратиться к постижению богатого учения, происходящего от этого Собора, совершившегося в Тирольской земле. Воистину, недаром Церковь давно уже относится с таким вниманием к декретам и постановлениям этого Собора, которые и сегодня нужно вспоминать и исполнять».

Надеюсь, что настоящее издание не только поможет русскоязычным католикам лучше узнать свою веру, но и послужит взаимному узнаванию друг друга христианами разных конфессий, а значит - станет еще одним шагом в сторону единства во Христе. Уверен, что оно также будет с интересом встречено представителями академической науки и студентами, в первую очередь историками, религиоведами, искусствоведами, философами и богословами. Это издание стало возможным благодаря инициативе мирян, добровольно собравших сумму, необходимую, чтобы подготовить и напечатать русский перевод документов Тридентского Собора. Сердечно благодарю всех жертвователей, а также переводчиков, редактора и всех остальных, без кого это издание не могло бы увидеть свет. Их и всех, кто будет пользоваться этой книгой, от всего сердца благословляю.

+ Павел Пецци Митрополит Архиепархии Божьей Матери в Москве

Тридентский Собор - Каноны и декреты

Санкт-Петербург: Католическая высшая духовная семинария «Мария - Царица Аполстолов», 2019. 234 с.

ISBN: 978-5-905349-12-6

Тридентский Собор - Каноны и декреты - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

ТРИДЕНТСКОГО СОБОРА (Луис Ф. Кардинал Ладария)

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (Архиепископ Павел Пецци)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТРИДЕНТСКОГО СОБОРА (Илья Аникьев)

СЕССИЯ I-СЕССИЯ XXV

Тридентский Собор - Каноны и декреты - Предисловие к переводу на русский язык Документов Тридентского Собора

Как всякое великое событие в истории, в ход которой история Церкви включена, хотя и не исчерпывается им, - Тридентский Собор также начался, проходил и завершился в конкретном контексте: комплексном, подвергавшемся влиянию множества факторов, различных по своей природе, причем не только богословских и церковных. Здесь нет возможности погружаться во все их разнообразие или давать их даже самый краткий обзор. На протяжении XVI столетия на Европейском Западе осуществлялся драматический раскол христианства. Вскоре, все в те же ключевые для всей истории человечества годы, он должен был распространиться и по другую сторону Атлантического океана. Но и раньше, еще в XI веке, вскоре после 1000 года, единству прежнего средневекового христианского мира нанесла ущерб Восточная схизма между Римом и Константинополем. Эти болезненные разделения второго тысячелетия были, как нам, к сожалению, известно, уже не первыми в христианской истории.

И вот теперь, в лето Господне 2019-е, которым продолжается странствие человечества и Церкви, в Москве, на русский язык переведены документы Тридентского Собора. Полагаем, что и в светской академической среде, и в православных семинариях и образовательных центрах большая доступность изучения этих текстов принесет несомненную пользу - не только в области познания истории, не только в области познания католического учения в сфере богословской антропологии и богословия таинств, но также, и прежде всего, в том, что касается большего взаимного узнавания между христианами. Ибо только такой может быть перспектива, с которой мы можем соотноситься сегодня - та, за которую Сам Господь в начале пролил Свою Кровь: да будет все едино (ср. Ин 17, 20-26). Второй Ватиканский Вселенский Собор, как и последовательное учительство последних Верховных Понтификов, проложил маршрут необратимого пути. Вот уже десятки лет многие межконфессиональные органы напряженно трудятся ради «восстановления единства» и не перестают прилагать усилия для него: в молитве, к которой неустанно призван весь христианский народ, в делах 5 милосердия и в признании многообразных свидетельств «единства в мученичестве», которые даны и вверены нам как наследие, призванное приносить свой плод. Пусть же и перевод на русский язык документов Тридентского Собора послужит тому делу, которое лишь Божественное Провидение способно довести до завершения.

Луис Ф. Кардинал Ладария S.J. Префект Конгрегации вероучения Ватикан, 9 октября 2019 г.