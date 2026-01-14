Когда годы летят быстрее, здоровье напоминает о бренности, а юношеские мечты разбиваются о скалы реальности, легко почувствовать себя «потерявшимся на полпути». Общество называет это кризисом среднего возраста и предлагает смириться или купить спортивную машину. Пол Дэвид Трипп предлагает иной, радикальный взгляд: этот болезненный период — не ошибка в сценарии вашей жизни, а специально подготовленное Богом время милости.

В своей книге Трипп с пасторской чуткостью и честностью разбирает страхи, разочарования и сожаления, с которыми сталкивается каждый человек, перешагнувший экватор жизни. Он не дает поверхностных советов по «улучшению себя», но ведет читателя в глубину сердца, где рушатся идолы молодости и рождается зрелая вера.

Вы узнаете, как перестать оплакивать несбывшееся и увидеть, что именно сейчас, посреди руин собственных планов, Бог строит нечто прекрасное и вечное. Эта книга — карта для тех, кто устал плутать в тумане разочарований и готов найти новый смысл, новую радость и новую надежду в благодати, которая встречает нас именно тогда, когда мы думаем, что все лучшее уже позади.

Пол Дэвид Трипп - Потерявшийся на полпути. О кризисе среднего возраста и благодати Божьей

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2020. - 285 с.

ISBN-10: 0972304681

ISBN-13: 978-0972304689

Пол Дэвид Трипп - Потерявшийся на полпути. О кризисе среднего возраста и благодати Божьей - Содержание