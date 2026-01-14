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Трипп - Потерявшийся на полпути

Трипп - Потерявшийся на полпути
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Когда годы летят быстрее, здоровье напоминает о бренности, а юношеские мечты разбиваются о скалы реальности, легко почувствовать себя «потерявшимся на полпути». Общество называет это кризисом среднего возраста и предлагает смириться или купить спортивную машину. Пол Дэвид Трипп предлагает иной, радикальный взгляд: этот болезненный период — не ошибка в сценарии вашей жизни, а специально подготовленное Богом время милости.

В своей книге Трипп с пасторской чуткостью и честностью разбирает страхи, разочарования и сожаления, с которыми сталкивается каждый человек, перешагнувший экватор жизни. Он не дает поверхностных советов по «улучшению себя», но ведет читателя в глубину сердца, где рушатся идолы молодости и рождается зрелая вера.

Вы узнаете, как перестать оплакивать несбывшееся и увидеть, что именно сейчас, посреди руин собственных планов, Бог строит нечто прекрасное и вечное. Эта книга — карта для тех, кто устал плутать в тумане разочарований и готов найти новый смысл, новую радость и новую надежду в благодати, которая встречает нас именно тогда, когда мы думаем, что все лучшее уже позади.

Пол Дэвид Трипп - Потерявшийся на полпути. О кризисе среднего возраста и благодати Божьей

Одесса: Издательство «Тюльпан» ТМ, ЕРПЦО, 2020. - 285 с.

ISBN-10: 0972304681

ISBN-13: 978-0972304689

Пол Дэвид Трипп - Потерявшийся на полпути. О кризисе среднего возраста и благодати Божьей - Содержание

  • Предисловие: осознание перемен

  • Введение: Библия и средний возраст

  • Средний возраст: портрет

  • Два псалма о среднем возрасте

  • Смерть непобедимости

  • Листья опадают с деревьев

  • Башни до неба

  • Потерявшийся на полпути: история Дона

  • Мучительная вера: Божественная история и страдания

  • Могу я поговорить с администратором!

  • Золотые тельцы

  • Обретение истинного «я»

  • Последняя глава, первые ценности

  • Большая благодать

Views 232
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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