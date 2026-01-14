Вы когда-нибудь чувствовали, что жизнь похожа на проживание в доме, где протекает крыша, скрипят полы, а стены покрыты трещинами? Мы мечтаем об идеальном мире, идеальных отношениях и идеальном себе, но каждое утро просыпаемся в реальности, поврежденной грехом. Пол Дэвид Трипп в книге «Разрушенный Дом» использует яркую метафору ветхого жилья, чтобы описать наше состояние: мы живем на «стройплощадке» между уже свершившимся искуплением и грядущим полным восстановлением.

Эта книга — честный и отрезвляющий взгляд на окружающую действительность. Трипп не предлагает розовые очки или дешевые способы «починить» свою жизнь за выходные. Вместо этого он учит искусству жить продуктивно среди руин.

Вы узнаете, как не впасть в отчаяние от несовершенства мира и не стать циником, ожидая небес. Автор показывает, как благодать Божья дает нам инструменты не просто для выживания, а для активного участия в Божьем труде реставрации. Если вы устали ждать, когда жизнь станет легкой, и хотите научиться находить радость и смысл прямо посреди трудностей — эта книга станет вашим незаменимым руководством.

Пол Дэвид Трипп - Разрушенный Дом - как жить в порочном мире преуспевая

Издательство — Тюльпан — 214 с.

Одесса — 2014 г.

ISBN 978-1-4335-3649-6

Пол Дэвид Трипп - Разрушенный Дом - как жить в порочном мире преуспевая - Содержание

Одесса — 2014 г.

Предисловие

Часть первая: Знать

Жизнь в разрушенном доме

Знайте, где вы находитесь

Знайте, кто вы

Уповайте на всевластие Бога

Признайте свои ограничения

Полагайтесь на то, что является несомненным

Противодействуйте «духовности»

Вслушивайтесь в вечность

Учитесь ожидать

Будьте добрым и гневайтесь

Часть вторая: Действовать