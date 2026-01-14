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Трипп - Секс и деньги

Трипп - Секс и деньги
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Секс и деньги. Культура кричит, что именно в них кроется ключ к удовольствию, власти и смыслу жизни. Но почему же тогда погоня за ними так часто оставляет нас разбитыми, опустошенными и зависимыми? Пол Дэвид Трипп в своей книге «Секс и деньги» срывает маски с этих двух главных идолов современности.

Автор утверждает: проблема не в самих деньгах или сексуальности (ведь это Божьи дары), а в том месте, которое они занимают в нашем сердце. Мы пытаемся заполнить ими пустоту, предназначенную для Бога, и это всегда приводит к духовной катастрофе. Эта книга — не руководство по финансовой грамотности или сексологии. Это глубокое исследование человеческого поклонения.

Трипп показывает, как Евангелие освобождает нас от тирании «хочу еще» и безумия потребления. Вы найдете путь к настоящей свободе, где секс и деньги перестают быть жестокими хозяевами и становятся инструментами для прославления Творца и служения ближним.

Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать

Одесса, Издательство «Тюльпан» 2014 г., 220 с.

ISBN: 978-1-4335-3649-6

Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать - Содержание

Предисловие

  • 1. Простите, но мы сошли с ума

  • 2. Опасное разделение

  • 3. Так почему же мы делаем то, что делаем?

  • 4. Величайшее из наслаждений

  • 5. Секс: большая картина

  • 6. Если секс - это поклонение, значит, речь идет не только о тебе

  • 7 Если секс - это взаимоотношения, значит, речь идет не только о тебе

  • 8. Если секс - это послушание, значит, речь идет не только о тебе

  • 9. Итак, что же дальше?

  • 10. Деньги имеют значение

  • 11. Искатели сокровищ

  • 12. Проблема не в деньгах - проблема в любви

  • 13. С собой не унесешь...

  • 14. Живем ли мы, как бедняки?

Библейский указатель

Views 269
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
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