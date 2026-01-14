Трипп - Секс и деньги
Секс и деньги. Культура кричит, что именно в них кроется ключ к удовольствию, власти и смыслу жизни. Но почему же тогда погоня за ними так часто оставляет нас разбитыми, опустошенными и зависимыми? Пол Дэвид Трипп в своей книге «Секс и деньги» срывает маски с этих двух главных идолов современности.
Автор утверждает: проблема не в самих деньгах или сексуальности (ведь это Божьи дары), а в том месте, которое они занимают в нашем сердце. Мы пытаемся заполнить ими пустоту, предназначенную для Бога, и это всегда приводит к духовной катастрофе. Эта книга — не руководство по финансовой грамотности или сексологии. Это глубокое исследование человеческого поклонения.
Трипп показывает, как Евангелие освобождает нас от тирании «хочу еще» и безумия потребления. Вы найдете путь к настоящей свободе, где секс и деньги перестают быть жестокими хозяевами и становятся инструментами для прославления Творца и служения ближним.
Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать
Одесса, Издательство «Тюльпан» 2014 г., 220 с.
ISBN: 978-1-4335-3649-6
Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать - Содержание
Предисловие
1. Простите, но мы сошли с ума
2. Опасное разделение
3. Так почему же мы делаем то, что делаем?
4. Величайшее из наслаждений
5. Секс: большая картина
6. Если секс - это поклонение, значит, речь идет не только о тебе
7 Если секс - это взаимоотношения, значит, речь идет не только о тебе
8. Если секс - это послушание, значит, речь идет не только о тебе
9. Итак, что же дальше?
10. Деньги имеют значение
11. Искатели сокровищ
12. Проблема не в деньгах - проблема в любви
13. С собой не унесешь...
14. Живем ли мы, как бедняки?
Библейский указатель
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