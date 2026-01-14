Секс и деньги. Культура кричит, что именно в них кроется ключ к удовольствию, власти и смыслу жизни. Но почему же тогда погоня за ними так часто оставляет нас разбитыми, опустошенными и зависимыми? Пол Дэвид Трипп в своей книге «Секс и деньги» срывает маски с этих двух главных идолов современности.

Автор утверждает: проблема не в самих деньгах или сексуальности (ведь это Божьи дары), а в том месте, которое они занимают в нашем сердце. Мы пытаемся заполнить ими пустоту, предназначенную для Бога, и это всегда приводит к духовной катастрофе. Эта книга — не руководство по финансовой грамотности или сексологии. Это глубокое исследование человеческого поклонения.

Трипп показывает, как Евангелие освобождает нас от тирании «хочу еще» и безумия потребления. Вы найдете путь к настоящей свободе, где секс и деньги перестают быть жестокими хозяевами и становятся инструментами для прославления Творца и служения ближним.

Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать

Одесса, Издательство «Тюльпан» 2014 г., 220 с.

ISBN: 978-1-4335-3649-6

Пол Дэвид Трипп - Секс и деньги: удовольствия, которые тебя опустошают, и всеутоляющая благодать - Содержание

Предисловие

1. Простите, но мы сошли с ума

2. Опасное разделение

3. Так почему же мы делаем то, что делаем?

4. Величайшее из наслаждений

5. Секс: большая картина

6. Если секс - это поклонение, значит, речь идет не только о тебе

7 Если секс - это взаимоотношения, значит, речь идет не только о тебе

8. Если секс - это послушание, значит, речь идет не только о тебе

9. Итак, что же дальше?

10. Деньги имеют значение

11. Искатели сокровищ

12. Проблема не в деньгах - проблема в любви

13. С собой не унесешь...

14. Живем ли мы, как бедняки?

Библейский указатель