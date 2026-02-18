Трисмегист - Высокий герметизм

Трисмегист - Высокий герметизм
Category ESXATOS BOOKS, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology

Гермес Трисмегист, скажем без всякой натяжки, представляет собой одну из наиболее загадочных фигур в духовной истории человечества. Пожалуй, ни один из авторов великих философских или религиозных систем не окружен таким ореолом таинственности. Мы прекрасно знаем биографии Сократа или Платона. Мы достаточно осведомлены о Христе, Магомете, Будде, Конфуции. С той или иной мерой достоверности мы высказываем суждения о Заратустре. Гермес, безусловно входящий в ряд перечисленных, о чем свидетельствует, скажем, специальная глава о нем — наряду с названными — в популярной книге Шюре «Великие посвященные», отличается от них лишь одним: мы не знаем о нем ничего, кроме того, что было сказано им самим в его книгах. Мы даже не знаем, существовал ли он на самом деле, или же те трактаты, которые подписаны его именем, были сочинены в различное время и различными людьми. Собственно, к последнему утверждению и тяготеет наука — не скажем «современная», ибо пик ученого интереса к герметической философии давно пройден и в ее исследовании на сегодняшний день поставлена точка. Основные исследования герметизма относятся к XIX и к первой половине XX века; читатель может ознакомиться с ними в вышедшей недавно книге «Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада» (М., 1998).

Итак, академическая наука вынесла свой окончательный вердикт. Гермес Трисмегист — фигура мифическая; трактаты, якобы принадлежащие ему, написаны разными людьми в первые века новой эры; содержание их представляет собой синтез египетских, греческих, иудейских и христианских идей, который произошел в начале нашей эры в сердце римского Египта — в Александрии; как результат, содержание герметической философии примыкает к гностическим учениям и являет собой словно бы лебединую песнь уходящего язычества, пронизанного уже монотеистическими мотивами; сама же фигура Гермеса представляет собой некий синтез греческого Гермеса, вестника богов, и египетского Тота, покровителя писцов.

Тем не менее не все в таком подходе удовлетворяет нас. Например, непонятно, откуда взялось само прозвище — Трисмегист, «Трижды Величайший» по-гречески. Неясно и другое, пожалуй более важное. Учения, не получившие «духовного» одобрения в массах людей, давно канули в небытие, куда ушли и гностицизм, и манихейство, и митраизм, и другие полузабытые сектантские вероисповедания. Герметизм такого одобрения не получал — ни со стороны властей, ибо ставка в их политических играх была сделана совершенно на другие идеи, ни со стороны масс неофитов и адептов, поскольку он навсегда оставался уделом немногих избранных. И тем не менее он живет — и даже сейчас, на пороге XXI века, мы видим его влияние хотя бы в форме массового увлечения астрологией, психоанализом и другими подобными учениями, лежащими на грани позитивной науки, магии и метафизики.

Гермес Трисмегист - Высокий герметизм

Пер. с древнегреч. и лат. Л. Ю. Лукомского

СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. — 416 с.

ISBN 5-267-00500-2 (Азбука)

ISBN 5-85803-179-Х (Петербургское Востоковедение)

Гермес Трисмегист - Высокий герметизм - Содержание

  • Л.Ю. Лукомский. О ЛИЧНОСТИ И СОЧИНЕНИЯХ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

  • КРАТКИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ГЕРМЕТИЗМА

  • ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС

  • I. ПОЙМАНДР

  • II. ДИАЛОГ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА С АСКЛЕПИЕМ

  • III. СВЯЩЕННОЕ СЛОВО ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

  • IV. КРАТЕР

  • V. О ТОМ, ЧТО НЕЗРИМЫЙ БОГ В НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЕН

  • VI. О ТОМ, ЧТО БЛАГО СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ

  • VII. О ТОМ, ЧТО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗЛО В ЛЮДЯХ ЕСТЬ НЕВЕДЕНИЕ БОГА

  • VIII. О ТОМ, ЧТО НИ ОДНО ИЗ СУЩИХ НЕ ПОГИБАЕТ, НО ЧТО ПО ОШИБКЕ ГОВОРЯТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАК О РАЗРУШЕНИЯХ И СМЕРТЯХ

  • IX. О МЫШЛЕНИИ И ОБ ОЩУЩЕНИИ [И О ТОМ. ЧТО КРАСОТА И БЛАГО — В ОДНОМ ЛИШЬ БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ]

  • X. КЛЮЧ

  • XI. УМ К ГЕРМЕСУ

  • XII. ОБ ОБЫКНОВЕННОМ УМЕ

  • XIII. СОКРОВЕННОЕ СЛОВО [НА ГОРЕ] [О ПАЛИНГЕНЕСИИ И ПРЕДПИСАНИИ МОЛЧАНИЯ]

  • XIV. ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ АСКЛЕПИЮ — ЗДРАВСТВОВАТЬ В МЫСЛИ

  • XVI. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ] АСКЛЕПИЯ ЦАРЮ АММОНУ

  • XVII. ДИАЛОГ ТАТА С ЦАРЕМ АММОНОМ

  • XVIII. [ВОСХВАЛЕНИЕ ЦАРЕЙ] [О ТЕЛЕСНЫХ СТРАСТЯХ. ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДУШЕ]

АСКЛЕПИЙ

  • ПРОЛОГ

  • I. ИЕРАРХИЯ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВСЕГО

  • II. ДВОЙНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА

  • III. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

  • IV. ПЕРВЫЕ ПРИЧИНЫ: БОГ. МАТЕРИЯ. ДУХ

  • V. ИЕРАРХИЯ БОГОВ УМОПОСТИГАЕМЫХ И БОГОВ ОЩУЩАЕМЫХ

  • VI. ПРИЧИНЫ И СПОСОБ СОТВОРЕНИЯ ВСЕХ СУЩЕСТВ

  • VII. ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, НАДЕЛЕННОГО УМОМ

  • VIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ ЗЕМНЫХ БОГОВ

  • IX. АПОКАЛИПСИС

  • ОТСТУПЛЕНИЕ

  • Χ. О БЕССМЕРТНОМ И СМЕРТНОМ

  • XI. ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

  • ОТСТУПЛЕНИЯ

  • XII. СОВЕРШЕНСТВО КОСМОСА

  • XIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ БОГОВ

  • XIV. РОК, НЕОБХОДИМОСТЬ И ПОРЯДОК

  • ЭПИЛОГ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

  • ФРАГМЕНТЫ

Герметика в «Антологии» Стобея

  • ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ТАТОМ

  • ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ЦАРЕМ АММОНОМ

  • ИЗ РАССУЖДЕНИЙ ГЕРМЕСА

  • ИЗ КНИГИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «АФРОДИТА»

  • ИЗ КНИГИ. ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ЗЕНИЦА КОСМОСА»

  • ДРУГИЕ ФРАГМЕНТЫ

Герметические фрагменты других авторов

