Трисмегист - Высокий герметизм

Гермес Трисмегист, скажем без всякой натяжки, представляет собой одну из наиболее загадочных фигур в духовной истории человечества. Пожалуй, ни один из авторов великих философских или религиозных систем не окружен таким ореолом таинственности. Мы прекрасно знаем биографии Сократа или Платона. Мы достаточно осведомлены о Христе, Магомете, Будде, Конфуции. С той или иной мерой достоверности мы высказываем суждения о Заратустре. Гермес, безусловно входящий в ряд перечисленных, о чем свидетельствует, скажем, специальная глава о нем — наряду с названными — в популярной книге Шюре «Великие посвященные», отличается от них лишь одним: мы не знаем о нем ничего, кроме того, что было сказано им самим в его книгах. Мы даже не знаем, существовал ли он на самом деле, или же те трактаты, которые подписаны его именем, были сочинены в различное время и различными людьми. Собственно, к последнему утверждению и тяготеет наука — не скажем «современная», ибо пик ученого интереса к герметической философии давно пройден и в ее исследовании на сегодняшний день поставлена точка. Основные исследования герметизма относятся к XIX и к первой половине XX века; читатель может ознакомиться с ними в вышедшей недавно книге «Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада» (М., 1998).

Итак, академическая наука вынесла свой окончательный вердикт. Гермес Трисмегист — фигура мифическая; трактаты, якобы принадлежащие ему, написаны разными людьми в первые века новой эры; содержание их представляет собой синтез египетских, греческих, иудейских и христианских идей, который произошел в начале нашей эры в сердце римского Египта — в Александрии; как результат, содержание герметической философии примыкает к гностическим учениям и являет собой словно бы лебединую песнь уходящего язычества, пронизанного уже монотеистическими мотивами; сама же фигура Гермеса представляет собой некий синтез греческого Гермеса, вестника богов, и египетского Тота, покровителя писцов.

Тем не менее не все в таком подходе удовлетворяет нас. Например, непонятно, откуда взялось само прозвище — Трисмегист, «Трижды Величайший» по-гречески. Неясно и другое, пожалуй более важное. Учения, не получившие «духовного» одобрения в массах людей, давно канули в небытие, куда ушли и гностицизм, и манихейство, и митраизм, и другие полузабытые сектантские вероисповедания. Герметизм такого одобрения не получал — ни со стороны властей, ибо ставка в их политических играх была сделана совершенно на другие идеи, ни со стороны масс неофитов и адептов, поскольку он навсегда оставался уделом немногих избранных. И тем не менее он живет — и даже сейчас, на пороге XXI века, мы видим его влияние хотя бы в форме массового увлечения астрологией, психоанализом и другими подобными учениями, лежащими на грани позитивной науки, магии и метафизики.

Гермес Трисмегист - Высокий герметизм

Пер. с древнегреч. и лат. Л. Ю. Лукомского

Гермес Трисмегист - Высокий герметизм - Содержание

Л.Ю. Лукомский. О ЛИЧНОСТИ И СОЧИНЕНИЯХ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

КРАТКИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ГЕРМЕТИЗМА

ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС

I. ПОЙМАНДР

II. ДИАЛОГ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА С АСКЛЕПИЕМ

III. СВЯЩЕННОЕ СЛОВО ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА

IV. КРАТЕР

V. О ТОМ, ЧТО НЕЗРИМЫЙ БОГ В НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЕН

VI. О ТОМ, ЧТО БЛАГО СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ

VII. О ТОМ, ЧТО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗЛО В ЛЮДЯХ ЕСТЬ НЕВЕДЕНИЕ БОГА

VIII. О ТОМ, ЧТО НИ ОДНО ИЗ СУЩИХ НЕ ПОГИБАЕТ, НО ЧТО ПО ОШИБКЕ ГОВОРЯТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАК О РАЗРУШЕНИЯХ И СМЕРТЯХ

IX. О МЫШЛЕНИИ И ОБ ОЩУЩЕНИИ [И О ТОМ. ЧТО КРАСОТА И БЛАГО — В ОДНОМ ЛИШЬ БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ]

X. КЛЮЧ

XI. УМ К ГЕРМЕСУ

XII. ОБ ОБЫКНОВЕННОМ УМЕ

XIII. СОКРОВЕННОЕ СЛОВО [НА ГОРЕ] [О ПАЛИНГЕНЕСИИ И ПРЕДПИСАНИИ МОЛЧАНИЯ]

XIV. ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ АСКЛЕПИЮ — ЗДРАВСТВОВАТЬ В МЫСЛИ

XVI. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ] АСКЛЕПИЯ ЦАРЮ АММОНУ

XVII. ДИАЛОГ ТАТА С ЦАРЕМ АММОНОМ

XVIII. [ВОСХВАЛЕНИЕ ЦАРЕЙ] [О ТЕЛЕСНЫХ СТРАСТЯХ. ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДУШЕ]

АСКЛЕПИЙ

ПРОЛОГ

I. ИЕРАРХИЯ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВСЕГО

II. ДВОЙНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА

III. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

IV. ПЕРВЫЕ ПРИЧИНЫ: БОГ. МАТЕРИЯ. ДУХ

V. ИЕРАРХИЯ БОГОВ УМОПОСТИГАЕМЫХ И БОГОВ ОЩУЩАЕМЫХ

VI. ПРИЧИНЫ И СПОСОБ СОТВОРЕНИЯ ВСЕХ СУЩЕСТВ

VII. ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, НАДЕЛЕННОГО УМОМ

VIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ ЗЕМНЫХ БОГОВ

IX. АПОКАЛИПСИС

ОТСТУПЛЕНИЕ

Χ. О БЕССМЕРТНОМ И СМЕРТНОМ

XI. ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

ОТСТУПЛЕНИЯ

XII. СОВЕРШЕНСТВО КОСМОСА

XIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ БОГОВ

XIV. РОК, НЕОБХОДИМОСТЬ И ПОРЯДОК

ЭПИЛОГ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА

ФРАГМЕНТЫ

Герметика в «Антологии» Стобея

ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ТАТОМ

ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ЦАРЕМ АММОНОМ

ИЗ РАССУЖДЕНИЙ ГЕРМЕСА

ИЗ КНИГИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «АФРОДИТА»

ИЗ КНИГИ. ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ЗЕНИЦА КОСМОСА»

ДРУГИЕ ФРАГМЕНТЫ

Герметические фрагменты других авторов