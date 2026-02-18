Трисмегист - Высокий герметизм
Гермес Трисмегист, скажем без всякой натяжки, представляет собой одну из наиболее загадочных фигур в духовной истории человечества. Пожалуй, ни один из авторов великих философских или религиозных систем не окружен таким ореолом таинственности. Мы прекрасно знаем биографии Сократа или Платона. Мы достаточно осведомлены о Христе, Магомете, Будде, Конфуции. С той или иной мерой достоверности мы высказываем суждения о Заратустре. Гермес, безусловно входящий в ряд перечисленных, о чем свидетельствует, скажем, специальная глава о нем — наряду с названными — в популярной книге Шюре «Великие посвященные», отличается от них лишь одним: мы не знаем о нем ничего, кроме того, что было сказано им самим в его книгах. Мы даже не знаем, существовал ли он на самом деле, или же те трактаты, которые подписаны его именем, были сочинены в различное время и различными людьми. Собственно, к последнему утверждению и тяготеет наука — не скажем «современная», ибо пик ученого интереса к герметической философии давно пройден и в ее исследовании на сегодняшний день поставлена точка. Основные исследования герметизма относятся к XIX и к первой половине XX века; читатель может ознакомиться с ними в вышедшей недавно книге «Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада» (М., 1998).
Итак, академическая наука вынесла свой окончательный вердикт. Гермес Трисмегист — фигура мифическая; трактаты, якобы принадлежащие ему, написаны разными людьми в первые века новой эры; содержание их представляет собой синтез египетских, греческих, иудейских и христианских идей, который произошел в начале нашей эры в сердце римского Египта — в Александрии; как результат, содержание герметической философии примыкает к гностическим учениям и являет собой словно бы лебединую песнь уходящего язычества, пронизанного уже монотеистическими мотивами; сама же фигура Гермеса представляет собой некий синтез греческого Гермеса, вестника богов, и египетского Тота, покровителя писцов.
Тем не менее не все в таком подходе удовлетворяет нас. Например, непонятно, откуда взялось само прозвище — Трисмегист, «Трижды Величайший» по-гречески. Неясно и другое, пожалуй более важное. Учения, не получившие «духовного» одобрения в массах людей, давно канули в небытие, куда ушли и гностицизм, и манихейство, и митраизм, и другие полузабытые сектантские вероисповедания. Герметизм такого одобрения не получал — ни со стороны властей, ибо ставка в их политических играх была сделана совершенно на другие идеи, ни со стороны масс неофитов и адептов, поскольку он навсегда оставался уделом немногих избранных. И тем не менее он живет — и даже сейчас, на пороге XXI века, мы видим его влияние хотя бы в форме массового увлечения астрологией, психоанализом и другими подобными учениями, лежащими на грани позитивной науки, магии и метафизики.
Пер. с древнегреч. и лат. Л. Ю. Лукомского
СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. — 416 с.
ISBN 5-267-00500-2 (Азбука)
ISBN 5-85803-179-Х (Петербургское Востоковедение)
Гермес Трисмегист - Высокий герметизм - Содержание
Л.Ю. Лукомский. О ЛИЧНОСТИ И СОЧИНЕНИЯХ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА
КРАТКИЙ ОЧЕРК ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ГЕРМЕТИЗМА
ИЗУМРУДНАЯ СКРИЖАЛЬ
ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОРПУС
I. ПОЙМАНДР
II. ДИАЛОГ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА С АСКЛЕПИЕМ
III. СВЯЩЕННОЕ СЛОВО ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА
IV. КРАТЕР
V. О ТОМ, ЧТО НЕЗРИМЫЙ БОГ В НАИВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЕН
VI. О ТОМ, ЧТО БЛАГО СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО В БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ
VII. О ТОМ, ЧТО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ЗЛО В ЛЮДЯХ ЕСТЬ НЕВЕДЕНИЕ БОГА
VIII. О ТОМ, ЧТО НИ ОДНО ИЗ СУЩИХ НЕ ПОГИБАЕТ, НО ЧТО ПО ОШИБКЕ ГОВОРЯТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАК О РАЗРУШЕНИЯХ И СМЕРТЯХ
IX. О МЫШЛЕНИИ И ОБ ОЩУЩЕНИИ [И О ТОМ. ЧТО КРАСОТА И БЛАГО — В ОДНОМ ЛИШЬ БОГЕ И НИГДЕ БОЛЕЕ]
X. КЛЮЧ
XI. УМ К ГЕРМЕСУ
XII. ОБ ОБЫКНОВЕННОМ УМЕ
XIII. СОКРОВЕННОЕ СЛОВО [НА ГОРЕ] [О ПАЛИНГЕНЕСИИ И ПРЕДПИСАНИИ МОЛЧАНИЯ]
XIV. ГЕРМЕС ТРИСМЕГИСТ АСКЛЕПИЮ — ЗДРАВСТВОВАТЬ В МЫСЛИ
XVI. [ОПРЕДЕЛЕНИЯ] АСКЛЕПИЯ ЦАРЮ АММОНУ
XVII. ДИАЛОГ ТАТА С ЦАРЕМ АММОНОМ
XVIII. [ВОСХВАЛЕНИЕ ЦАРЕЙ] [О ТЕЛЕСНЫХ СТРАСТЯХ. ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДУШЕ]
АСКЛЕПИЙ
ПРОЛОГ
I. ИЕРАРХИЯ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВСЕГО
II. ДВОЙНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА
III. ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
IV. ПЕРВЫЕ ПРИЧИНЫ: БОГ. МАТЕРИЯ. ДУХ
V. ИЕРАРХИЯ БОГОВ УМОПОСТИГАЕМЫХ И БОГОВ ОЩУЩАЕМЫХ
VI. ПРИЧИНЫ И СПОСОБ СОТВОРЕНИЯ ВСЕХ СУЩЕСТВ
VII. ВЕЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА, НАДЕЛЕННОГО УМОМ
VIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ ЗЕМНЫХ БОГОВ
IX. АПОКАЛИПСИС
ОТСТУПЛЕНИЕ
Χ. О БЕССМЕРТНОМ И СМЕРТНОМ
XI. ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ
ОТСТУПЛЕНИЯ
XII. СОВЕРШЕНСТВО КОСМОСА
XIII. ЧЕЛОВЕК — ТВОРЕЦ БОГОВ
XIV. РОК, НЕОБХОДИМОСТЬ И ПОРЯДОК
ЭПИЛОГ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА
ФРАГМЕНТЫ
Герметика в «Антологии» Стобея
ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ТАТОМ
ИЗ ДИАЛОГОВ ГЕРМЕСА С ЦАРЕМ АММОНОМ
ИЗ РАССУЖДЕНИЙ ГЕРМЕСА
ИЗ КНИГИ, ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «АФРОДИТА»
ИЗ КНИГИ. ОЗАГЛАВЛЕННОЙ «ЗЕНИЦА КОСМОСА»
ДРУГИЕ ФРАГМЕНТЫ
Герметические фрагменты других авторов
