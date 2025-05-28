Тробиш Вальтер - Мы поженились

Земля приближалась. Вот и посадочная полоса. Шасси коснулись бетонной ленты, и самолет, чуть подпрыгнув, совершил посадку. Взревевший на мгновенье двигатель стал затихать. Самолет снизил скорость, сделал несколько кругов, вырулил к зданию аэропорта и остановился. Я прибыл на место. Отстегнув ремни безопасности, я перебросил через руку зимнее пальто, подхватил свой багаж и стал пробираться к заднему выходу. Стюардесса-африканка кивнула мне с улыбкой. Всего доброго, сэр. Надеюсь, полет был приятным. Спасибо, — ответил я и принялся осторожно спускаться по узкому трапу. Словно удар, обрушилась на меня жара. Оглушенный и ослепленный ярким солнцем, вместе с другими пассажирами я брел к аэровокзалу. На полпути я заметил молодую девушку, которая пристально всматривалась в лица пассажиров, будто кого- то искала. Она была в форме стюардессы. Внезапно девушка двинулась мне навстречу и окликнула по имени. Откуда вы знаете меня? — поинтересовался я. Я видела фотографию на обложке вашей книги. Меня зовут Мириам. Один раз я даже написала вам письмо. Мириам? — Я напряг память. — Ия вам ответил? Да. Вы сказали, что расторгнутая помолвка — меньшее зло, нежели развод. Теперь я вспомнил. Я поставил сумки на землю и посмотрел на Мириам. Маленькая фигурка, тонкие Мы поженились. черты, живые карие глаза, смышленый взгляд. Ее длинные волосы, иссиня-черные, спускались на шею изящным узлом. Ты писала, — с улыбкой произнес я, — что опасаешься, что твои чувства к избраннику недостаточно глубоки для брака. И вы ответили, что мне стоит прислушаться к своим чувствам. Что девушки начинают разбираться в себе раньше, чем молодые люди. В моей памяти всплыли подробности ее истории. Она была на год старше своего жениха, проучилась на четыре года дольше и зарабатывала больше, чем он. Это ее смущало. Но поймите, я не могу так просто его оставить. Он любит меня, и в некотором смысле я к нему тоже привязана. Порой я и сама не понимаю, как отношусь к нему. Мириам, здесь все равно не получится поговорить нормально. Ты не возражаешь, если мы продолжим после паспортного контроля? Она взяла мою тяжелую сумку с одной стороны, я подхватил с другой. Под левую руку я сунул портфель, и мы зашагали к зданию аэропорта.

Тробиш Вальтер - Мы поженились

Пер. с англ. Л. Ибрагимовой. — М.: Центр «Нарния», 2008. — 176 с.

ISBN 978-5-901975-41-1

Тробиш Вальтер - Мы поженились - Содержание

Предисловие