Мы связаны с Востоком и нравственно, и благодаря крещению в православную веру от Константинопольской Церкви. В течение веков русский народ усвоил дух православной религии, и она отождествилась с его национальным идеалом и сделалась источником его духовных стремлений. Русский народ предназначен даровать мир всему миру, возжечь угасающую на Западе веру, объединить в одну Вселенскую Церковь отдельные христианские исповедания. Вследствие неблагоприятных исторических условий русский народ уклонился от своего нормального развития. Бюрократическая система вообще помешала свободному развитию его духовных стремлений, а в частности ослабила и церковную жизнь, не исказив, впрочем, источников веры. Русская Церковь может возвратить себе свободу только опираясь на другие Православные Церкви. Начало Православия может проявиться только благодаря идеальному единению местных церквей в духе веры и любви. Рано или поздно Православные Церкви, единство которых пока является фактом идеального порядка, объединятся в одну Церковь, а до тех пор русскому правительству следует, не теряя из виду главной цели, всячески защищать интересы Православия на Востоке. Таков был основной принцип русской политики на Востоке до 1856 года.

Профессор Сергей Викторович Троицкий - Единство Церкви - Католический план завоевания России

Католики далеко не удовлетворены своими завоеваниями в Западной Руси. Эти завоевания только раздразнили их аппетит. Теперь дело идет уже о покорении под ноги наместника Петра ни более ни менее как всей России.

Известный Ропп назначил даже определенный срок в двадцать лет, в который эта заветная мечта католичества может осуществиться, как писал об этом ультрамонтанский парижский орган «La Croix» 4 января прошлого года. Минувшим летом на конгрессе в кирилло-мефодиевском Велеграде объединились выдающиеся деятели католической пропаганды среди славянства, а теперь опубликован и план завоевания России. Опубликован он в брошюре краковского священника иезуита Урбана на польском языке под заглавием: «Да будут вси едино». Урбан считается знатоком России. Он состоит одним из редакторов Пражского католического журнала «Slavorum Litterae Theologicae», издающегося на латинском языке и служащего целям ознакомления католических богословов со славянской и, в частности, русской богословской литературой. Этот же иезуит был одним из главных организаторов велеградского съезда, где он прочел доклад на латинском языке: «О том, что могут и должны делать католические богословы по отношению к Русской Церкви». Доклад этот был разослан автором всем более видным последователям Вл. С. Соловьева в России. Очевидно, он был предназначен не столько для католиков, сколько для православных. Все разности между католичеством и Православием здесь тщательно сглаживаются, прозелитизм осуждается, по адресу православных богословов посылается немало комплиментов, и вообще captatio benevolentiae выступает здесь слишком ясно.

Совершенно другой характер носит вышеупомянутая польская брошюра того же автора, предназначенная, очевидно, для домашнего употребления. Эта брошюра есть прекрасно разработанный план покорения России под ноги папы, план, в котором отмечена всякая слабая сторона нашей церковной жизни и использована наилучшим образом в целях пропаганды. Знать план нападения противника — это значит наполовину разрушить его. Поэтому нам кажется не лишним вкратце изложить содержание брошюры краковского иезуита.

По мнению Урбана, час общего наступления католичества на Православие пока не пришел. Хотя указ о веротерпимости и сделал возможным присоединение к католичеству лиц, внутренне уже принадлежавших к нему, однако открытая деятельность миссионеров пока так же не дозволена, как и прежде. Право пропаганды принадлежит исключительно Русской Церкви. Католик не имеет права открыто склонять к обращению в католичество даже нехристиан, не говоря уже о православных. Эта монополия государственной Церкви препятствует католическим священникам проповедовать Евангелие якутам и самоедам.

Тем не менее отмена всех этих ограничений, уверенно заявляет Урбан, есть только вопрос времени. Без сомнения, самую блестящую страницу в истории католичества за последнее столетие представляет ее социальная деятельность. Социальная программа Церкви, выраженная в энциклике Rerum Novarum, является наиболее действительным средством против возникшей из капитализма социал-демократии. Если бы у католичества в России были развязаны руки, тогда оно взяло бы на себя роль третейского судьи и нравственного руководителя в запутанном социальном вопросе, тогда как подчиненная государству Православная Церковь не может сказать свободного, независимого слова. Она и не считает себя призванной к разрешению социального вопроса. Ее представители даже превозносятся тем, что она в противоположность католичеству не вмешивается в земные отношения, а заботится только о спасении душ. Даже в случае освобождения от государственной опеки у нее не хватило бы для этого нужного авторитета, так как с ее мнениями обычно не считаются. Здоровые социальные основы католичества тем легче могут найти доступ в русское общество, что в русских, даже самых радикальных течениях, в противоположность западным всегда заключается мистическое зерно элементарной религиозности и нет принципиального отрицания религии и христианства. Не нужно также забывать, что католичество, как и социализм, есть явление интернациональное.

Итак, русский социализм в связи со слабым влиянием Православной Церкви на общество — вот первый козырь в руках католиков. Странно только, почему католичество, обещая уладить социальные нестроения в России, не смогло сделать этого у себя дома. Или по пословице: «чужую беду руками разведу, а к своей и ума не приложу»?