Священномученик Иларион (в миру - Василий Александрович Троицкий) - русский богослов и духовный писатель, один из высших выразителей духовных ценностей Святой Руси в XX веке. Владыка был истинным поборником чистоты Православия, близким сотрудником св. патриарха Тихона, членом Церковного Собора 1917-1918 гг.

В главном своем труде «Христианства нет без церкви» Иларион писал: «Идеал Православия есть не прогресс, но преображение. Новый Завет не знает прогресса в европейском смысле этого слова, в смысле движения вперед в одной и той же плоскости. Новый Завет говорит о преображении естества и о движении вследствие этого не вперед, а вверх, к небу, к Богу».

Иларион Троицкий - Преображение души

Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2012. — 480 с.

ISBN 978-5-4261-0021-3

Иларион Троицкий - Преображение души - Содержание

Предисловие

Прогресс и преображение

Письма о Западе

Священное Писание и Церковь

Христианство или Церковь

Да не будут тебе бози инии!

Покаяние в Церкви и покаяние в католичестве

Единство идеала Христова

Наука и жизнь

Богословие и свобода Церкви

Храм Императорской Московской духовной академии к началу второго столетия ее существования

О церковности духовной школы и богословской науки

Гностицизм и Церковь в отношении к Новому Завету

Триединство Божества и единство человечества

Краеугольный камень Церкви

Грех против Церкви. Думы о русской интеллигенции

Комментарии

Иларион Троицкий - Преображение души - ПРОГРЕСС И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Сто лет назад догорал костер европейского пожара, и тогда начала существовать Московская духовная академия. Зарево нового, еще более ужасного, европейского пожара освещает ее столетний юбилей. Против кого воевала наша Россия тогда, сто лет назад? Против Франции, против «просвещенной», передовой Франции. Тогда нашим врагом была страна, только что пережившая век Просвещения, Вольтера, революцию, страна, провозгласившая великие принципы свободы, равенства и братства - и изобретшая гильотину для проведения в жизнь этих высоких принципов. Теперь мы воюем с Германией. Но не Германия ли за последнее время идет во главе европейской культуры и прогресса? Несомненно, она. По пути прогресса она, бесспорно, далеко опередила всех.

Русский человек в Германии невольно изумляется тому, как много можно сделать для удобства жизни земной. В сознании невольно мелькает мысль: как далеко мы отстали! Я сам испытал это, проезжая Германию от Торна до Кельна и Аахена. «Во всем, касающемся земного устроения, Германия занимает первое место, играет роль школы цивилизации, ей принадлежит сейчас культурная гегемония, ибо вся современная фабрично-капиталистическая и научно-идеалистическая культура, до известной степени, made in Germany, носит на себе печать германского духа».

Что же это за судьба России вести войны против передовых и культурнейших человеческих обществ? Что такое мы, русские, - разрушители или спасители европейской культуры? Я думаю, что наш разлад, наше противоречие с Европой лежит глубже наблюдаемой поверхности текущих событий; противоречие касается идейных основ самого жизнепонимания.

Те культурные успехи, которых достигли наши просвещенные противники, конечно, возможны только при том условии, если на достижение этих успехов обращена наибольшая доля народного внимания. Культурный прогресс для своего процветания непременно требует полного пред ним рабства со стороны человеческого общества. Культурный прогресс достигается скорее теми, для кого он стал своего рода идолом. И то, конечно, несомненно, что для европейского сознания прогресс уже давно сделался не идеалом только, но именно идолом. Ведь слова «культура», «прогресс» и им подобные современным европейцем и нашими западниками произносятся прямо с каким-то благоговением; для них это слова священные. Каждое слово против ценности культуры готовы объявить кощунством. Еретику, сомневающемуся в ценности прогресса или совсем этой ценности не признающему, грозит побиение всяким дрекольем.