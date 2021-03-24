Троицкий - Талмудическое ученiе о посмертномъ состоянiи и конечной участи людей, его происхожденiе и значенiе въ исторiи эсхатологическихъпредставленiй

Предметомъ настоящаго изслѣдованія служитъ ученіе талмуда о посмертномъ состояніи и конечной участи людей.

Изъ множества различныхъ темъ, болѣе или менѣе подробно раскрываемыхъ въ талмудѣ, тема о посмертномъ состояніи и конечной участи людей раскрывается сравнительно полнѣе и послѣдовательнѣе. Въ немъ ясно и подробно отмѣчены всѣ моменты состоянія людей послѣ смерти, начиная съ момента самой смерти и оканчивая моментами воск|»есенія и будущей жизни. Въ этомъ отношеніи талмудъ является поистинѣ произведеніемъ послѣдователей фарисейской секты, въ ученіи которой вопросъ о безсмертіи, воскресеніи и будущей жизни подвергался особенно тщательному обсужденію (ср. Дѣян. XXIII, 6—9). Но относящіяся къ данной темѣ разсужденія талмудистовъ изложены не въ одномъ мѣстѣ, даже не въ одномъ трактатѣ талмуда, а разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ и въ разныхъ трактатахъ. Собраніе воедино всѣхъ такихъ разсужденій, изложеніе ихъ въ систематическомъ порядкѣ—составляетъ первую задачу настоящаго изслѣдованія. Съ разрЬшеніемъ этой задачи, взятый предметъ изслѣдованія является предъ научнымъ сознаніемъ только въ ближайшей, такъ сказать, описательнойинстанціиизученія. Разсмотрѣнія его въ одной этой инстанціи было бьі недостаточно для его полнаго пониманія. Какъ извѣстно, относительно каждаго ученія религіознаго или философскаго характера, кромѣ самаго изложенія его, ставятся также непремѣнно вопросы о пре-дуготовленіи его въ предшествовавшихъ—и отраженіи—въ послѣдующихъ фактахъ религіознаго или философскаго творчества. А посему и относительно ученія талмуда о посмертномъ состояніи и конечной участи людей, кромѣ описательно систематическаго изложенія его, необходимо также такъ или иначе объяснить его происхожденіе и показать его послѣдующее значеніе, другими словами, необходимо указать, вопервыхъ, тѣ элементы, изъ которыхъ сложилось это ученіе или—условія его образованія, и, во вторыхъ,—то значеніе, какое оно имѣло въ послѣдующей исторіи эсхатологическихъ представленій.

Какъ ясно изъ сказаннаго, настоящее изслѣдованіе само собою предполагаетъ три части: 1) изложеніе ученія талмуда о посмертномъ состояніи и конечной участи людей, 2) происхожденіе этого ученія и 3) значеніе его въ послѣдующей исторіи эсхатологическихъ представленій.

Отношеніе настоящаго изслѣдованія къ прежнимъ изслъдованіямъ по данному вопросу.

Ученіе талмуда о посмертномъ состояніи и конечной участи людей обращало на себя вниманіе многихъ изслѣдователей, которые или посвящали ему отдѣльныя изслѣдованія, или же излагали его въ системахъ іудейскаго богословія или іудейской эсхатологіи. Но въ ихъ трудахъ это ученіе излагается обыкновенно вмѣстѣ съ ученіемъ мидрашей и, кромѣ того, безотносительно къ вопросамъ о происхожденіи и значеніи его въ послѣдующей исторіи эсхатологическихъ представленій. Такъ именно оно излагается въ наиболѣе обстоятельныхъ трудахъ по данному вопросу: Ейзенменгера, Бёттхера , Бреше, Алжера, Шписса, Вюнше, Вебера, Фольца и нѣк. др. У нѣкоторыхъ изъ нихъ ученіе талмуда излагается не только въ связи съ ученіемъ мидрашей, а также въ связи съ ученіемъ другихъ произведеній еврейской письменности, иногда не имѣющихъ непосредственнаго отношенія къ талмуду. Такое изложеніе ученія талмуда препятствуетъ ясному пониманію его и вноситъ нѣкоторую запутанность въ самое изложеніе. Несомнѣнно, многое изъ того, что находится въ мидрашахъ и даже въ памятникахъ апокрифической литературы, имѣетъ своимъ источникомъ ту же агаду, вращавшуюся въ іудейскихъ школахъ около времени Р. Хр., которая содержится и въ талмудѣ, но отсюда еще не слѣдуетъ, чтобы агадическое ученіе талмуда было тождественно съ подобнымъ же ученіемъ мидрашѳй и памятниковъ апокрифической литературы, такъ чтобы можно было соединять то и другое въ одномъ общемъ изложеніи.

Въ настоящемъ изслѣдованіи ученіе талмуда систематизировано и изложено какъ нѣчто цѣльное, внѣ связи съ ученіемъ мидрашѳй. Ученіе послѣднихъ сопоставляется съ нимъ уже въ послѣдующемъ изложеніи. Въ такой постановкѣ дѣла заключается первое различіе настоящаго изслѣдованія отъ другихъ предшествовавшихъ изслѣдованій по данному вопросу.

Ив. Г. Троицкий - Талмудическое ученiе о посмертномъ состоянiи и конечной участи людей, его происхожденiе и значенiе въ исторiи эсхатологическихъ представленiй

СПб. : 1904. - 359 с.

Ив. Г. Троицкий - Талмудическое ученiе о посмертномъ состоянiи и конечной участи людей, его происхожденiе и значенiе въ исторiи эсхатологическихъпредставленiй - Содержание

Предметъ изслѣдованія и раздѣленіе его на части

Отношеніе настоящаго наслѣдованія въ прежнимъ наслѣдованіямъ по данному вопросу

ЧАСТЬ I. Изложеніе ученія талмуда о посмертномъ состояніи и конечной учаети людей.

ГЛАВА I. Ученіе о смерти и посмертномъ состояніи людей до времени поселенія душъ умершихъ въ раю или въ аду.

ГЛАВА II. Состояніе душъ умершихъ въ раю и аду.

ГЛАВА III. Возсоединеніе душъ умершихъ съ тѣлами. Воскресеніе мертвыхъ.

ГЛАВА IV. Жизнь будущаго вѣка.

ЧАСТЬ II. Происхожденіе ученія талмуда о посмертномъ состояніи и конечной участи людей.

ГЛАВА V. Отношеніе талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей къ библейскому ветхозавѣтному ученію о томъ же.

ГЛАВА VI. Объясненіе особенностей талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей, сравнительно съ библейскимъ ученіемъ о томъ же.

ЧАСТЬ III. Вліяніе талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей на эсхатологическія представленія іудеевъ, магометанъ и христіанъ.

ГЛАВА VII. Вліяніе талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей на эсхатологическія представленія послѣдующаго іудейства.

ГЛАВА VIII. Вліяніе талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей на эсхатологическія представленія магометанъ.

ГЛАВА IX. Вліяніе талмудическаго ученія о посмертномъ состояніи и конечной участи людей на эсхатологическія представленія христіанъ.

Общее заключеніе