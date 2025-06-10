Тройский — История античной литературы

Предметом курса античной литературы является литература греко-римского рабовладельческого общества, точнее — двух древних рабовладельческих обществ, греческого и римского. Этим определяются хронологические и территориальные рамки, отделяющие античную литературу от художественного творчества доклассового общества с одной стороны, от литературы Средних веков — с другой, а также от прочих литератур древнего мира, каковыми являются литературы древнего Востока.

Особое выделение греко-римской античности как специфического единства, отличного от других древних обществ, непроизвольно: свое полное научное обоснование оно получило в учении Маркса и Энгельса об «античном обществе» как особой ступени развития в истории человечества. Что же касается терминов «античность», «античный», происходящих от латинского слова antiquus — «древний», то их исключительное применение к греко-римскому обществу и его культуре условно и может быть признано справедливым лишь с ограниченно «европейской» точки зрения.

Действительно, греко-римская цивилизация является древнейшей цивилизацией Европы, но развилась она значительно позже, чем цивилизация Востока. Это же соотношение имеет место и в области литературы: литературы Египта и Вавилонии гораздо «древнее», чем «античная», греко-римская литература. Ограничительное употребление терминов «античность», «античный» установилось у народов Европы в силу того, что греко-римское общество было единственным древним обществом, с которым они были связаны непосредственной культурной преемственностью; мы продолжаем пользоваться этими установившимися терминами как краткими обозначениями социального и культурного единства греко-римского рабовладельческого общества.

Маркс и Энгельс характеризовали античное общество как общество рабовладельческое; античный способ производства был основан на эксплуатации рабского труда, первой по своему историческому возникновению форме эксплуатации. С возникновением рабства «возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых». Рабовладельческому обществу не предшествует никакая другая форма классового общества; оно развивается непосредственно в процессе распада доклассового, родового общества.

Как указывает Энгельс, рабство на первых ступенях своего развития представляет собой прогрессивную форму разделения труда. В силу этого своеобразия античной формы собственности и античного рабства полис и идеологически, и организационно воспроизводит многие черты предшествовавшего ему родового строя. Сохраняя «естественно возникшую форму ассоциации», полис никогда не мог отказаться от скрепляющего эту ассоциацию религиозно-мифологического освящения.

И. М. Тройский — История античной литературы

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 564 с.

Серия: Высшее образование

ISBN 978-5-534-11268-9

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