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Тройский — История античной литературы

И. М. Тройский — История античной литературы
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, History, Philology Literature

Предметом курса античной литературы является литература греко-римского рабовладельческого общества, точнее — двух древних рабовладельческих обществ, греческого и римского. Этим определяются хронологические и территориальные рамки, отделяющие античную литературу от художественного творчества доклассового общества с одной стороны, от литературы Средних веков — с другой, а также от прочих литератур древнего мира, каковыми являются литературы древнего Востока.

Особое выделение греко-римской античности как специфического единства, отличного от других древних обществ, непроизвольно: свое полное научное обоснование оно получило в учении Маркса и Энгельса об «античном обществе» как особой ступени развития в истории человечества. Что же касается терминов «античность», «античный», происходящих от латинского слова antiquus — «древний», то их исключительное применение к греко-римскому обществу и его культуре условно и может быть признано справедливым лишь с ограниченно «европейской» точки зрения.

Действительно, греко-римская цивилизация является древнейшей цивилизацией Европы, но развилась она значительно позже, чем цивилизация Востока. Это же соотношение имеет место и в области литературы: литературы Египта и Вавилонии гораздо «древнее», чем «античная», греко-римская литература. Ограничительное употребление терминов «античность», «античный» установилось у народов Европы в силу того, что греко-римское общество было единственным древним обществом, с которым они были связаны непосредственной культурной преемственностью; мы продолжаем пользоваться этими установившимися терминами как краткими обозначениями социального и культурного единства греко-римского рабовладельческого общества.

Маркс и Энгельс характеризовали античное общество как общество рабовладельческое; античный способ производства был основан на эксплуатации рабского труда, первой по своему историческому возникновению форме эксплуатации. С возникновением рабства «возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых». Рабовладельческому обществу не предшествует никакая другая форма классового общества; оно развивается непосредственно в процессе распада доклассового, родового общества.

Как указывает Энгельс, рабство на первых ступенях своего развития представляет собой прогрессивную форму разделения труда. В силу этого своеобразия античной формы собственности и античного рабства полис и идеологически, и организационно воспроизводит многие черты предшествовавшего ему родового строя. Сохраняя «естественно возникшую форму ассоциации», полис никогда не мог отказаться от скрепляющего эту ассоциацию религиозно-мифологического освящения.

И. М. Тройский — История античной литературы

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 564 с.
Серия: Высшее образование
ISBN 978-5-534-11268-9

И. М. Тройский — История античной литературы — Содержание

  • Введение
  • 1. Понятие об античном обществе
  • 2. Историческое значение античной литературы
  • 3. Источники изучения античной литературы
  • Часть I. Греческая литература
    • Раздел I. Архаический период греческой литературы
      • Глава I. Долитературный период
      • Глава II. Древнейшие литературные памятники
        • 1. Гомеровский эпос
        • 2. Гесиод
      • Глава III. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого общества и государства (VII в. — начало V в.)
        • 1. Греческое общество и культура VII–VI вв.
        • 2. Послегомеровский эпос
        • 3. Лирика
        • 4. Зарождение литературной прозы
    • Раздел II. Аттический период греческой литературы
      • Глава I. Греческое общество и культура V–IV вв.
        • 1. Расцвет и кризис афинской демократии (V в.)
        • 2. Распад полисной системы (IV в.)
      • Глава II. Развитие драмы
        • 1. Элементы драмы в греческой обрядности
        • 2. Трагедия
        • 3. Комедия
      • Глава III. Проза V–IV вв.
        • 1. Историография
        • 2. Красноречие
        • 3. Философский диалог. Теория поэзии
    • Раздел III. Эллинистический и римский периоды греческой литературы
      • Глава I. Эллинистическое общество и его культура
      • Глава II. Новоаттическая комедия
      • Глава III. Александрийская поэзия
      • Глава IV. Эллинистическая проза
      • Глава V. Греческая литература периода римской империи
        • 1. Греция под римским владычеством
        • 2. Аттикизм
        • 3. Плутарх
        • 4. Красноречие. Вторая софистика
        • 5. Лукиан
        • 6. Повествовательная проза. Роман
        • 7. Поэзия
  • Часть II. Римская литература
    • Раздел IV. Римская литература периода республики
      • Глава I. Введение
      • Глава II. Долитературный период
      • Глава III. Ранняя римская литература
      • Глава IV. Литература периода гражданских войн
    • Раздел V. Римская литература периода империи
      • Глава I. Литература «века Августа»
      • Глава II. Литература I и начала II в.
      • Глава III. Позднейшая римская литература
  • Переводы
  • Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам
Views 213
Rating 4.8 / 5
Added 10.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.8/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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