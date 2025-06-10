Тройский — История античной литературы
Предметом курса античной литературы является литература греко-римского рабовладельческого общества, точнее — двух древних рабовладельческих обществ, греческого и римского. Этим определяются хронологические и территориальные рамки, отделяющие античную литературу от художественного творчества доклассового общества с одной стороны, от литературы Средних веков — с другой, а также от прочих литератур древнего мира, каковыми являются литературы древнего Востока.
Особое выделение греко-римской античности как специфического единства, отличного от других древних обществ, непроизвольно: свое полное научное обоснование оно получило в учении Маркса и Энгельса об «античном обществе» как особой ступени развития в истории человечества. Что же касается терминов «античность», «античный», происходящих от латинского слова antiquus — «древний», то их исключительное применение к греко-римскому обществу и его культуре условно и может быть признано справедливым лишь с ограниченно «европейской» точки зрения.
Действительно, греко-римская цивилизация является древнейшей цивилизацией Европы, но развилась она значительно позже, чем цивилизация Востока. Это же соотношение имеет место и в области литературы: литературы Египта и Вавилонии гораздо «древнее», чем «античная», греко-римская литература. Ограничительное употребление терминов «античность», «античный» установилось у народов Европы в силу того, что греко-римское общество было единственным древним обществом, с которым они были связаны непосредственной культурной преемственностью; мы продолжаем пользоваться этими установившимися терминами как краткими обозначениями социального и культурного единства греко-римского рабовладельческого общества.
Маркс и Энгельс характеризовали античное общество как общество рабовладельческое; античный способ производства был основан на эксплуатации рабского труда, первой по своему историческому возникновению форме эксплуатации. С возникновением рабства «возникло и первое крупное разделение общества на два класса — господ и рабов, эксплуататоров и эксплуатируемых». Рабовладельческому обществу не предшествует никакая другая форма классового общества; оно развивается непосредственно в процессе распада доклассового, родового общества.
Как указывает Энгельс, рабство на первых ступенях своего развития представляет собой прогрессивную форму разделения труда. В силу этого своеобразия античной формы собственности и античного рабства полис и идеологически, и организационно воспроизводит многие черты предшествовавшего ему родового строя. Сохраняя «естественно возникшую форму ассоциации», полис никогда не мог отказаться от скрепляющего эту ассоциацию религиозно-мифологического освящения.
И. М. Тройский — История античной литературы
Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 564 с.
Серия: Высшее образование
ISBN 978-5-534-11268-9
И. М. Тройский — История античной литературы — Содержание
- Введение
- 1. Понятие об античном обществе
- 2. Историческое значение античной литературы
- 3. Источники изучения античной литературы
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Часть I. Греческая литература
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Раздел I. Архаический период греческой литературы
- Глава I. Долитературный период
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Глава II. Древнейшие литературные памятники
- 1. Гомеровский эпос
- 2. Гесиод
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Глава III. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого общества и государства (VII в. — начало V в.)
- 1. Греческое общество и культура VII–VI вв.
- 2. Послегомеровский эпос
- 3. Лирика
- 4. Зарождение литературной прозы
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Раздел II. Аттический период греческой литературы
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Глава I. Греческое общество и культура V–IV вв.
- 1. Расцвет и кризис афинской демократии (V в.)
- 2. Распад полисной системы (IV в.)
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Глава II. Развитие драмы
- 1. Элементы драмы в греческой обрядности
- 2. Трагедия
- 3. Комедия
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Глава III. Проза V–IV вв.
- 1. Историография
- 2. Красноречие
- 3. Философский диалог. Теория поэзии
- Глава I. Греческое общество и культура V–IV вв.
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Раздел III. Эллинистический и римский периоды греческой литературы
- Глава I. Эллинистическое общество и его культура
- Глава II. Новоаттическая комедия
- Глава III. Александрийская поэзия
- Глава IV. Эллинистическая проза
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Глава V. Греческая литература периода римской империи
- 1. Греция под римским владычеством
- 2. Аттикизм
- 3. Плутарх
- 4. Красноречие. Вторая софистика
- 5. Лукиан
- 6. Повествовательная проза. Роман
- 7. Поэзия
- Раздел I. Архаический период греческой литературы
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Часть II. Римская литература
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Раздел IV. Римская литература периода республики
- Глава I. Введение
- Глава II. Долитературный период
- Глава III. Ранняя римская литература
- Глава IV. Литература периода гражданских войн
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Раздел V. Римская литература периода империи
- Глава I. Литература «века Августа»
- Глава II. Литература I и начала II в.
- Глава III. Позднейшая римская литература
- Раздел IV. Римская литература периода республики
- Переводы
- Новые издания по дисциплине «История зарубежной литературы» и смежным дисциплинам
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