Трубачев - Путь к Богу - Личность Флоренского - 1
Определяя характерные черты русской философии, В.Ф. Эрн указывал на ее 1) онтологическую конкретность, которая выразилась в утверждении нераздельности формы и содержания мысли, в отсутствии систем, в защите онтологизма от нападок ratio и поражений ratio его же оружием; 2) коренную и глубокую религиозность, исторической почвой для которой послужила христианская мистика Востока; 3) персонализм, т.е. подчеркнутую значительность личности ее творцов и создателей.
Все эти черты мы находим в творчестве отца Павла Флоренского и поэтому можем признать его типичным представителем русской философии, характерным выразителем ее стремлений. Но в творчестве отца Павла были и такие черты, которые составляют особенности его мышления. Это использование в религиозно-философской мысли принципов догматики (аналогический продогматизм), символизм, антиномизм, диалектичность, интуитивизм, энциклопедичность, почвенность.
игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1
М.: Издательский Дом «Городец», 2012. 672 с., илл.
ISBN 978-5-9584-0294-6
игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1 - Содержание
Предисловие
Введение
Часть I. Очищение
Глава 1. КОРНИ, ВЕТВИ, ИМЕНА И ЛИЦА
- 1. Священник Павел Флоренский о генеалогии и ее задачах (философия генеалогии)
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2. Отцовская линия. Род Флоренских
- Родословие Флоренских XIV-XVI века. Гипотетические предположения. Малороссийское казачество; на службе у Радзивиллов
- Переселение в Костромскую землю в XVII в. Семейные предания XVIII-XIX вв. Документальные данные
- Общие замечания о роде Флоренских.
- Род Соловьевых (а также сведения об Ушаковых и Ивановых)
- Ушаковы
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3. Материнская линия. Род Мелик-Бегляровых-Сапаровых
- Родословие Мелик-Бегляровых
- Родословие Сапаровых
- Общие замечания о роде Сапаровых
- 4. Антиномичное строение личности П.А. Флоренского как итог соединения отцовского и материнского родов
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5. Именоведение как источник для изучения личности
- Имя «Павел»
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6. Ликоведение (иконография) как источник для изучения личности
- Образы Флоренских и Сапаровых
- Лицо и лик П.А. Флоренского
- Приложение 1. Ведомость об учениках Костромской духовной семинарии, состоящих на казенном содержании и просящих оного
- Приложение 2. И.В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года
- Приложение 3. Список сокурсников Ивана Андреевича Флоренского по медицинскому факультету Московского университета при окончании его весной 1841 г. (5-й курс)
- Приложение 4. Из воспоминаний М.Г. Соколова о Московской медико-хирургической академии
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Приложение 5. Родословные росписи. Родословная роспись костромской ветви Флоренских
- Биографические сведения к родословной росписи Флоренских
- Генеалогическое древо Флоренских
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Приложение 6. Идиологическое древо священника Павла Флоренского
- Идиологическое древо священника Павла Флоренского (схема)
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Приложение 7. Родословная роспись Соловьевых
- Биографические сведения к родословной росписи Соловьевых
- Генеалогическое древо Соловьевых
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Приложение 8. Родословная роспись Ушаковых и родственных им родов
- Биографические сведения к родословной росписи Ушаковых и родственных им родов
- Генеалогическое древо Ушаковых
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Приложение 9. Родословная роспись Морозовых.
- Биографические сведения к родословной росписи Морозовых
- Генеалогическое древо Морозовых
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Приложение 10. Родословная роспись клинских дворян Ивановых
- Биографические сведения к родословной росписи клинских дворян Ивановых.
- Генеалогическое древо Ивановых
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Приложение 11. Родословная роспись Григорьевых
- Биографические сведения к родословной росписи Григорьевых
- Генеалогическое древо Григорьевых
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Приложение 12. Родословная роспись Понафидиных
- Биографические сведения к родословной росписи Понафидиных
- Генеалогическое древо Понафидиных
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Приложение 13. Родословная роспись Сапаровых и родственных им родов
- Биографические сведения к родословной росписи Сапаровых и родственных им родов
- Генеалогическое древо Сапаровых
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Приложение 14. Родословная роспись Паатовых и родственных им родов
- Биографические сведения к родословной росписи Паатовых и родственных им родов
- Генеалогическое древо Паатовых
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Приложение 15. Родословная роспись Мелик-Бегляровых и родственных им родов
- Биографические сведения к родословной росписи Мелик-Бегляровых и родственных им родов
- Генеалогическое древо Мелик-Бегляровых
- Схема свойственных связей Мелик-Бегляровых, Сапаровых и Шавердовых
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Приложение 16. Родословная роспись Шадиновых и родственных им родов
- Биографические сведения к родословной росписи Шадиновых и родственных им родов
- Генеалогическое древо Шадиновых
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Приложение 17. Свойственные связи Флоренских и Каптеревых
- Схема свойственных связей Флоренских и Каптеревых
Глава 2. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ (1882-1900)
- 1. Раннее детство: семья — Евлах — Тифлис
- 2. Пристань и бульвар. Батум. Море и йод
- 3. Природа. Музыка. Цветы
- 4. Религия
- 5. Особенное
- 6. Учеба во 2-й Тифлисской классической гимназии (1893-1900). Поездка в Германию (лето 1897)
- 7. Наука (1897-1898)
- 8. Божии призывы (лето 1899)
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9. Обвал научного мировоззрения (1899). «Без Истины жить нельзя»
- Приложение 1. Материалы к моим воспоминаниям
- Приложение 2. Аттестат зрелости П.А. Флоренского
- Приложение 3. Характеристика бывшего ученика Тифлисской второй гимназии, окончившего курс 1900 г. Павла Флоренского
- Приложение 4. Хронология знакомства А.И. Флоренского и О.П. Сапаровой и детства П.А. Флоренского
- Примечания
- Биографический указатель
- Указатель произведений, писем, записей и архивных материалов П.А. Флоренского
- Указатель литературных и музыкальных произведений, периодических изданий и архивных документов
- Указатель библейских цитат
- Указатель географических названий
- Указатель государственных, религиозных и общественных организаций
- Предметный указатель
- Пояснения к художественному оформлению
- Список и подписи к иллюстрациям в тексте
- Список и подписи к документальным фотографиям на вкладках
игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1 - Предисловие
Замысел настоящей книги возник еще весной 1996 г. Но на затянувшиеся сроки окончания работы повлияли следующие обстоятельства. Именно в это время (с 1994 г.) издательство «Мысль» начало издание многотомного собрания сочинений священника Павла Флоренского, в которое вошли впервые опубликованные в полном объеме такие значительные работы, как «У водоразделов мысли» (1999), «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (2000), «Чтения о культе» (2004), а также «Письма с Дальнего Востока и Соловков (1933-1937)» (1998). В эти же годы были расшифрованы и частично изданы лекции отца Павла в Московской Духовной Академии и его важнейшие переписки с целым рядом близких ему лиц.
8 декабря 1997 г. в Москве был открыт «Музей священника Павла Флоренского», а 29 октября 2004 г. в Костромской области был открыт «Историко-культурный музей села Завражье» с экспозицией, посвященной священнику Павлу Флоренскому и его костромским предкам. Все это, конечно, заставляло отрываться от создания книги. Но это имело и положительное значение. Во-первых, внутренне книга продолжала свое естественное созревание и углубление. Во-вторых, подготовка собрания сочинений священника Павла Флоренского, открытие посвященных ему музеев значительно обогатили источниковедческую базу книги. В-третьих, за это время был детально изучен целый ряд событий, обстоятельств и лиц, связанных с жизнью и творчеством отца Павла. Можно сказать, что за десятилетие, прошедшее с середины 1990-х гг. наше знание о священнике Павле Флоренском и количественно и качественно поднялось на новую ступень, и, надеюсь, я сумел отразить это в книге.
Считаю необходимым предупредить читателя, что книга несет в себе черты противоречивости. Это глубоко личная работа, в нее вложены чувства и мысли автора. Но в то же время обилие текстов отца Павла, тем более личностного характера, уродняют книгу и ему. Как автор, я старался работать так, чтобы отвечать за каждую строчку. В то же время в ряде случаев я целиком опираюсь на исследования или публикации других лиц. Есть разделы, написанные как художественная проза; есть — состоящие из публикаций документов или представляющие собой научно-исследовательский текст. Наконец, начав книгу в сорок четыре года, я заканчиваю ее, почти достигнув возраста окончания жизни отца Павла. Ухудшают или улучшают эти противоречия книгу — судить самому читателю. Но, по совету отца Павла («попытка художника скрыть свой путь и сделать вид мгновенности ведет к фальши, к художественной неправде»), я не стал особо сглаживать или скрывать эти противоречия. Единственно, для удобства чтения большинства читателей, которым не столь важны частности событий или аргументации автора, некоторые материалы были перенесены в приложения или примечания.
Книга в том виде, как она написана, была бы невозможна, если бы супруга отца Павла, Анна Михайловна (+ 18 марта 1973), не сохранила его архив. Именно ей, простой рязанской сельской учительнице, Россия должна быть благодарна за сохранение уникального наследия. Она, а также Кирилл Павлович Флоренский (+ 9 апреля 1982), Ольга Павловна Флоренская (Трубачева), моя мать (+ 25 апреля 1998), и мой отец диакон Сергий Трубачев (+ 25 октября 1995) определили мое благоговейное восприятие личности отца Павла и как исповедника веры, и как верного сына Церкви и Родины, и как великого ученого и мыслителя, и как живого главы рода и дома. Вечная им память и благодарность!
Глубоко благодарен я и тем, кто своими исследованиями, публикациями, беседами и советами способствовал созданию книги. Все они упоминаются по ходу изложения. Особо хочу поблагодарить: М. А. Люкшину за постоянную помощь в работе над книгой на всех этапах ее создания, от самого замысла до сдачи в типографию; В. П. Тихонова (генерального директора завода экопитания «Диод») за многолетнюю поддержку моей научной и музейной деятельности; иеромонаха Александра (Фаута), духовника общества игумении Таисии, за помощь в издании книги и искренние молитвы.
Сентябрь 2006 г.
2018-01-20
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