Определяя характерные черты русской философии, В.Ф. Эрн указывал на ее 1) онтологическую конкретность, которая выразилась в утверждении нераздельности формы и содержания мысли, в отсутствии систем, в защите онтологизма от нападок ratio и поражений ratio его же оружием; 2) коренную и глубокую религиозность, исторической почвой для которой послужила христианская мистика Востока; 3) персонализм, т.е. подчеркнутую значительность личности ее творцов и создателей.

Все эти черты мы находим в творчестве отца Павла Флоренского и поэтому можем признать его типичным представителем русской философии, характерным выразителем ее стремлений. Но в творчестве отца Павла были и такие черты, которые составляют особенности его мышления. Это использование в религиозно-философской мысли принципов догматики (аналогический продогматизм), символизм, антиномизм, диалектичность, интуитивизм, энциклопедичность, почвенность.

игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1

М.: Издательский Дом «Городец», 2012. 672 с., илл.

ISBN 978-5-9584-0294-6

игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1 - Содержание

Предисловие

Введение

Часть I. Очищение

Глава 1. КОРНИ, ВЕТВИ, ИМЕНА И ЛИЦА

1. Священник Павел Флоренский о генеалогии и ее задачах (философия генеалогии)

2. Отцовская линия. Род Флоренских Родословие Флоренских XIV-XVI века. Гипотетические предположения. Малороссийское казачество; на службе у Радзивиллов Переселение в Костромскую землю в XVII в. Семейные предания XVIII-XIX вв. Документальные данные Общие замечания о роде Флоренских. Род Соловьевых (а также сведения об Ушаковых и Ивановых) Ушаковы

3. Материнская линия. Род Мелик-Бегляровых-Сапаровых Родословие Мелик-Бегляровых Родословие Сапаровых Общие замечания о роде Сапаровых

4. Антиномичное строение личности П.А. Флоренского как итог соединения отцовского и материнского родов

5. Именоведение как источник для изучения личности Имя «Павел»

6. Ликоведение (иконография) как источник для изучения личности Образы Флоренских и Сапаровых Лицо и лик П.А. Флоренского

Приложение 1. Ведомость об учениках Костромской духовной семинарии, состоящих на казенном содержании и просящих оного

Приложение 2. И.В. Баженов. Какие науки и как изучали костромские семинаристы в период от 1814 до 1867 года

Приложение 3. Список сокурсников Ивана Андреевича Флоренского по медицинскому факультету Московского университета при окончании его весной 1841 г. (5-й курс)

Приложение 4. Из воспоминаний М.Г. Соколова о Московской медико-хирургической академии

Приложение 5. Родословные росписи. Родословная роспись костромской ветви Флоренских Биографические сведения к родословной росписи Флоренских Генеалогическое древо Флоренских

Приложение 6. Идиологическое древо священника Павла Флоренского Идиологическое древо священника Павла Флоренского (схема)

Приложение 7. Родословная роспись Соловьевых Биографические сведения к родословной росписи Соловьевых Генеалогическое древо Соловьевых

Приложение 8. Родословная роспись Ушаковых и родственных им родов Биографические сведения к родословной росписи Ушаковых и родственных им родов Генеалогическое древо Ушаковых

Приложение 9. Родословная роспись Морозовых. Биографические сведения к родословной росписи Морозовых Генеалогическое древо Морозовых

Приложение 10. Родословная роспись клинских дворян Ивановых Биографические сведения к родословной росписи клинских дворян Ивановых. Генеалогическое древо Ивановых

Приложение 11. Родословная роспись Григорьевых Биографические сведения к родословной росписи Григорьевых Генеалогическое древо Григорьевых

Приложение 12. Родословная роспись Понафидиных Биографические сведения к родословной росписи Понафидиных Генеалогическое древо Понафидиных

Приложение 13. Родословная роспись Сапаровых и родственных им родов Биографические сведения к родословной росписи Сапаровых и родственных им родов Генеалогическое древо Сапаровых

Приложение 14. Родословная роспись Паатовых и родственных им родов Биографические сведения к родословной росписи Паатовых и родственных им родов Генеалогическое древо Паатовых

Приложение 15. Родословная роспись Мелик-Бегляровых и родственных им родов Биографические сведения к родословной росписи Мелик-Бегляровых и родственных им родов Генеалогическое древо Мелик-Бегляровых Схема свойственных связей Мелик-Бегляровых, Сапаровых и Шавердовых

Приложение 16. Родословная роспись Шадиновых и родственных им родов Биографические сведения к родословной росписи Шадиновых и родственных им родов Генеалогическое древо Шадиновых

Приложение 17. Свойственные связи Флоренских и Каптеревых Схема свойственных связей Флоренских и Каптеревых



Глава 2. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ (1882-1900)

1. Раннее детство: семья — Евлах — Тифлис

2. Пристань и бульвар. Батум. Море и йод

3. Природа. Музыка. Цветы

4. Религия

5. Особенное

6. Учеба во 2-й Тифлисской классической гимназии (1893-1900). Поездка в Германию (лето 1897)

7. Наука (1897-1898)

8. Божии призывы (лето 1899)

9. Обвал научного мировоззрения (1899). «Без Истины жить нельзя» Приложение 1. Материалы к моим воспоминаниям Приложение 2. Аттестат зрелости П.А. Флоренского Приложение 3. Характеристика бывшего ученика Тифлисской второй гимназии, окончившего курс 1900 г. Павла Флоренского Приложение 4. Хронология знакомства А.И. Флоренского и О.П. Сапаровой и детства П.А. Флоренского

Примечания

Биографический указатель

Указатель произведений, писем, записей и архивных материалов П.А. Флоренского

Указатель литературных и музыкальных произведений, периодических изданий и архивных документов

Указатель библейских цитат

Указатель географических названий

Указатель государственных, религиозных и общественных организаций

Предметный указатель

Пояснения к художественному оформлению

Список и подписи к иллюстрациям в тексте

Список и подписи к документальным фотографиям на вкладках

игумен Андроник (Трубачев) - Путь к Богу. Личность, жизнь и творчество священника Павла Флоренского. Книга 1 - Предисловие

Замысел настоящей книги возник еще весной 1996 г. Но на затянувшиеся сроки окончания работы повлияли следующие обстоятельства. Именно в это время (с 1994 г.) издательство «Мысль» начало издание многотомного собрания сочинений священника Павла Флоренского, в которое вошли впервые опубликованные в полном объеме такие значительные работы, как «У водоразделов мысли» (1999), «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях» (2000), «Чтения о культе» (2004), а также «Письма с Дальнего Востока и Соловков (1933-1937)» (1998). В эти же годы были расшифрованы и частично изданы лекции отца Павла в Московской Духовной Академии и его важнейшие переписки с целым рядом близких ему лиц.

8 декабря 1997 г. в Москве был открыт «Музей священника Павла Флоренского», а 29 октября 2004 г. в Костромской области был открыт «Историко-культурный музей села Завражье» с экспозицией, посвященной священнику Павлу Флоренскому и его костромским предкам. Все это, конечно, заставляло отрываться от создания книги. Но это имело и положительное значение. Во-первых, внутренне книга продолжала свое естественное созревание и углубление. Во-вторых, подготовка собрания сочинений священника Павла Флоренского, открытие посвященных ему музеев значительно обогатили источниковедческую базу книги. В-третьих, за это время был детально изучен целый ряд событий, обстоятельств и лиц, связанных с жизнью и творчеством отца Павла. Можно сказать, что за десятилетие, прошедшее с середины 1990-х гг. наше знание о священнике Павле Флоренском и количественно и качественно поднялось на новую ступень, и, надеюсь, я сумел отразить это в книге.

Считаю необходимым предупредить читателя, что книга несет в себе черты противоречивости. Это глубоко личная работа, в нее вложены чувства и мысли автора. Но в то же время обилие текстов отца Павла, тем более личностного характера, уродняют книгу и ему. Как автор, я старался работать так, чтобы отвечать за каждую строчку. В то же время в ряде случаев я целиком опираюсь на исследования или публикации других лиц. Есть разделы, написанные как художественная проза; есть — состоящие из публикаций документов или представляющие собой научно-исследовательский текст. Наконец, начав книгу в сорок четыре года, я заканчиваю ее, почти достигнув возраста окончания жизни отца Павла. Ухудшают или улучшают эти противоречия книгу — судить самому читателю. Но, по совету отца Павла («попытка художника скрыть свой путь и сделать вид мгновенности ведет к фальши, к художественной неправде»), я не стал особо сглаживать или скрывать эти противоречия. Единственно, для удобства чтения большинства читателей, которым не столь важны частности событий или аргументации автора, некоторые материалы были перенесены в приложения или примечания.

Книга в том виде, как она написана, была бы невозможна, если бы супруга отца Павла, Анна Михайловна (+ 18 марта 1973), не сохранила его архив. Именно ей, простой рязанской сельской учительнице, Россия должна быть благодарна за сохранение уникального наследия. Она, а также Кирилл Павлович Флоренский (+ 9 апреля 1982), Ольга Павловна Флоренская (Трубачева), моя мать (+ 25 апреля 1998), и мой отец диакон Сергий Трубачев (+ 25 октября 1995) определили мое благоговейное восприятие личности отца Павла и как исповедника веры, и как верного сына Церкви и Родины, и как великого ученого и мыслителя, и как живого главы рода и дома. Вечная им память и благодарность!

Глубоко благодарен я и тем, кто своими исследованиями, публикациями, беседами и советами способствовал созданию книги. Все они упоминаются по ходу изложения. Особо хочу поблагодарить: М. А. Люкшину за постоянную помощь в работе над книгой на всех этапах ее создания, от самого замысла до сдачи в типографию; В. П. Тихонова (генерального директора завода экопитания «Диод») за многолетнюю поддержку моей научной и музейной деятельности; иеромонаха Александра (Фаута), духовника общества игумении Таисии, за помощь в издании книги и искренние молитвы.

Сентябрь 2006 г.

2018-01-20