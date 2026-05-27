Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Трубицына - Русский язык в духовной школе

Трубицына - Русский язык в духовной школе
Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Educational, Reference, Philology Literature

Данное пособие появилось в результате работы автора в Московской Сретенской духовной семинарии. В нем поставлены две основные задачи: повторение теории русского языка в базовом объеме, необходимом для освоения современных и древних иностранных языков, изучаемых в семинарии, и развитие у студентов навыков владения русским литературным языком в письменной форме.

Пособие соединяет грамматику, орфографию, пунктуацию, стилистику и практику письменных работ. Особое внимание уделено лексике духовной школы, связи современного русского языка с церковнославянским, этимологии слов и выражений, а также упражнениям, диктантам, изложениям и сочинениям.

Трубицына Галина – Русский язык в духовной школе – Практическое пособие

Трубицына, Г. И. Русский язык в духовной школе: практическое пособие. — М.: Издательство Сретенского монастыря, 2016. — 232 с.
ISBN 978-5-7533-1189-4

Трубицына Галина – Русский язык в духовной школе – Содержание

  • От автора-составителя

  1. Словосочетание

    • Типы связи слов

    • Фразеология

    • Упражнения

  2. Орфография

    • Морфемный состав слова

    • Этимология

    • Правописание гласных в корне

    • Правописание приставок

    • Употребление букв ъ и ь

    • Правописание о/ё после шипящих

    • Сложные слова

    • Вариативная орфография

  3. Пунктуация

    • Простое предложение

    • Сложное предложение

    • Знаки препинания при вводных словах, обращениях, цитатах

  4. Стилистика и письменная речь

    • Работа с текстом

    • Изложение

    • Изложение с элементами сочинения

    • Сочинение

  5. Практические материалы

    • Диктанты

    • Тексты для изложений

    • Темы для сочинений

    • Ответы к упражнениям

    • Список сокращений

    • Словари, использованные для истории и этимологии слов и выражений

Views 18
Rating
Added 27.05.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 hour ago
Большое спасибо!

Related Books

All Books