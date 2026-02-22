Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей и переводов кафедры древних языков и кафедры иностранных языков СПбДА является первым опытом публикации подобного рода. В этом сборнике в основном представлены статьи и переводы, которые были подготовлены в течение последних лет как преподавателями двух кафедр, так и студентами вкупе с аспирантами СПбДА, а также другими авторами, предоставившими для публикации свои материалы.
Труды и переводы СПбДА
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017- Выпуск 1 : 2016-17 учебный год. - 2017. - 368 с.
ISBN 978-5-906627-39-1
Труды и переводы - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков – Содержания
Предисловие
Кафедра древних языков
- А. А. Андреев. М. П. Крутиков. Автоматизация слогоделения и переноса слов в церковнославянских текстах
- С. А. Аверина. К характеристике художественно-изобразительных особенностей северно-русской агиографии
- Священник Александр Зиновкин. Структурный анализ арамейской рукописи 4Q246 («Апокриф Даниила»)
- Ю. А. Кондратьев. Семантико-синтаксические, риторические и структурно-композиционные функции предлогов ἐν, ἐκ и ὑπὸ в аргументативной части послания к Галатам святого апостола Павла
- С Ю. Крицкая. К этимологии понятия «личность» в латинском языке: dividere — individuum
- Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Практическое рассмотрение и типология случаев перевода одного греческого слова двумя русскими словами в Синодальном тексте Нового Завета
- А. А. Мельников. В. Петерсен о зависимости прп. Романа Сладкопевца от прп. Ефрема Сирина
- Священник Евгений Чебыкин. Особенности перевода богословского термина «σάρξ» в англоязычных переводах Послания к Римлянам в New American Standard Bible, New International Version и Good News Bible
Переводы:
- Протоиерей Игорь Александров. Кондак преп. Романа Сладкопевца на Благовещение Пресвятой Богородицы. Перевод и комментарий
- Протоиерей Владимир Гончаренко. Перевод статьи (с предисловием) из «Энциклопедии богословия» Панайотиса Трембеласа «Период четвертый. Новейшее богословие. Греческое богословие»
- А. А. Мельников. Кондак преподобного Романа Мелода (Сладкопевца) на Святую Пасху. Опыт поэтического перевода
- Священник Максим Никулин. Перевод «Толкования на Послание к евреям» свт. Кирилла Александрийского (на Евр 1)
- Я О. Харламова. Ответы Папы Николая I на вопросы болгар
- Иеромонах Рафаил (Янкевич). Перевод фрагмента книги архимандрита Эмилиана Симонопетрского «Толкование на Слово о трезвении св. Исихия»
Кафедра иностранных языков
- Я С Вакуленко. Система лингва-культура
- М. А. Иванова. Духовная проблематика комедии В. Шекспира «Венецианский купец»
- Я В. Колесникова, А. С. Миллер. Особенности преподавания русского языка как иностранного в рамках религиозного дискурса (из опыта преподавания на факультете иностранных студентов СПбДА)
- Я С Смирнова. Формирование и судьба древнеанглийской христианской лексики
Переводы:
- Священник Игорь Иванов. Перевод статьи митрополита Пергамского Иоанна Зизиуласа «Задача православного богословия в современной Европе»
Труды и переводы - научный журнал - 1 - 2018
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков.
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2018 - № 1.- 2018.- 176 с.
ISSN 2587-7607
От редакции
Статьи
- Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Рассмотрение передачи сочетаний двух и более греческих слов через однословный русский эквивалент в тексте Синодального перевода Нового Завета
- Священник Александр Зиновкин. Александрийская Библия и La Bible d'Alexandrie: особенности комментированного французского перевода Септуагинты
- Диакон Никола Мароевич. Повесть Ф. М. Достоевского «Кроткая» и вопрос самоубийства
- А. В. Березкин, СЮ. Крицкая. Латинский язык как источник английских названий пенитенциарных учреждений: career, cell, jail, prison
- С. А. Аверина. Христианские ценности и культурные традиции: взгляд сквозь призму агиографического текста
Переводы
- Протоиерей Сергей Золотарев, священник Игорь Иванов, священник Михаил Легеев. Богословское наследие профессора протоиерея Думитру Станилоэ и современная теология. Предисловие к публикации
- Священник Игорь Иванов. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилоэ «О некоторых характерных особенностях Православия»
- Священник Игорь Иванов. Перевод статьи профессора Поля Маттея «Взаимоотношения святителя Амвросия Медиоланского с императорами в 383-388 годах: Магн Максим и Валентиниан II
- М. Н. Кивелев. Перевод статьи профессора архиепископа Иова (Гечи) «Богослужение как способ евангельского благовестия»
- Иеромонах Никодим (Хмыров), Т. Е. Донцова. Русская православная эмиграция глазами современных немецких историков: Герд Штриккер «Русское православие в диаспоре»
- Иеромонах Афанасий (Букин). Блаженный Августин Иппонийский. О Крещении против донатистов. Кн. LI-IV
- А. Ю. Митрофанов. Ансельм Луккский и его «Книга против Гвиберта»
- М. А. Тарасов. Перевод трактата «Об исповедании грехов» святителя Софрония Иерусалимского
- Я О. Яковлев. Дидактическая поэзия Древнего Египта в свете библеистики: «Поучение Аменемопе». К 130-летию открытия папируса с текстом «Поучения Аменемопе»
- Н. С. Вакуленко. Перевод рецензий на книгу Уильяма М. Швейцера «Бог — общительное существо: божественная общительность и гармония в теологии Джонатана Эдвардса»
Труды и переводы: научный журнал - № 1(2) - 2019
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков
Санкт-Петербург: Изд-во СПбПДА, 2019 г. — 288 с.
ISSN 2587-7607
От редакции
СТАТЬИ
- Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Сочетание двух и более греческих слов через однословный русский эквивалент в тексте Синодального перевода Нового Завета: глаголы в личных и неличных формах
- Священник Иоанн Васильев. Концепт tahrif в творчестве Абу-л-Аля ал-Маарри
- Г. В. Михеева. Отделение богословия в императорской Публичной Библиотеке
- Η. П. Тарасова. «Летописец о зачатии Бежецкого Верху Николаевского Антониева монастыря» в рукописных и печатных списках (копиях) XVIII-XIX веков
- A. Г. Волкова. «Имманентность Откровения»: вербализация мистического опыта в молитвенных текстах
- B. О. Яковлев. Римская некрополистика и эпиграфика новозаветного времени: кенотаф центуриона Марка Целия, погибшего в битве в Тевтобургском лесу
ПЕРЕВОДЫ
- Протоиерей Владимир Гончаренко. Перевод из книги: К. Сафас «Биографический очерк о Патриархе Иеремии Втором (1572-1594 гг.)»
- Протоиерей Сергей Золотарев, иеромонах Кирилл (Порубаев). Перевод статьи: М. Симонетти «О патристической интерпретации Прит 8:22»
- Священник Игорь Иванов. Перевод статьи: профессор протоиерей Думитру Станилоэ «О христианской ответственности»
- А. В. Никитина. Перевод статьи: Э. Розенбли «Нарушение соборных декретов или ересь Папы: суд Базельского собора над Евгением IV (1431-1447), по материалам Латинской рукописи 1511 Национальной библиотеки Франции»
- Н. О. Харламова. Валерий Бергиденский. Похвала Эгерии
- И. А. Юрченко. Перевод «XVI вопросов по Евангелию от Матфея» блаженного Августина Иппонийского
Научная полемика
- Н. С. Вакуленко. Перевод статьи: Пирс Тейлор Хиббс «Мы, работающие со словами: на пути к богословию письма»
- Н. С. Смирнова. Перевод статьи: Архимандрит Максим (Констас) «Внимай себе: внимание и цифровая культура»
- Ю. А. Каменев. Перевод статьи: Г. Люлинг «Последняя Пасха Иисуса и её новая интерпретация»
- А. В. Шевцов. Перевод статьи: Л. Габрилович «О значении и сущности элементарных понятий (попытка новой разработки проблемы универсалий)»
СОБЫТИЯ И ЮБИЛЕИ
- М. А. Иванова, Н. С. Смирнова. К 55-летию со дня кончины Чарльза Сиднея Гиббса, наставника детей императора Николая II в России и православного священнослужителя в Англии
Труды и переводы - Научный журнал - № 1 (3), 2020
Санкт-Петербургская Духовная Академия
Главный редактор : священник Игорь Анатольевич Иванов
200 с.
ISSN 2587-7607 (Print)
ISSN 2687-0835 (Online)
От редакции
Святоотеческое богословие в переводах
- Иеромонах Афанасий (Букин). Святитель Августин Иппонийский. О Крещении против донатистов. Кн. IV-IX 9
- П.А. Пашков. Святитель Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский. «Краткая апология противников унии» (предисловие к публикации и перевод)
Богословие профессора протоиерея Думитру Станилое в переводах
- Священник Иоанн Димитров. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилое «Богослужение Православной Церкви как среда действия Святого Духа на верующих»
- Священник Иоанн Димитров. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилое «Единство и многообразие в православной традиции»
- Священник Иоанн Димитров. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилое «Христология Вселенских Соборов»
- Священник Сергий Потёмкин. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилое «Православное понимание Предания и развития учения»
- Н. С. Смирнова. Перевод текста доклада профессора протоиерея Думитру Станилое «Лица наших ближних»
- М. А. Иванова. Перевод статьи профессора протоиерея Думитру Станилое «Вопросы и перспективы православного богословия»
Инославное богословие в переводах
- Н. С. Вакуленко. Отрывки из книги Пирса Т. Хиббса «Говорящая Троица и изречённый мир Божий: почему язык находится в центре всего»
- Ю.А. Каменев. Перевод статьи Гюнтера Люлинга «Пасхальный агнец и Гиена, древнеарабская “Мать кровной мести”»
Статьи
- А. А. Волков. Литургический календарь Испанской Церкви X в. по рукописи Silos, Arch. Mon., cod. 3
- Н. П. Тарасова. Археографическое описание рукописи «Летописца» Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря 1840-х годов
- Т А. Щукин. Между Византией и Парижем: Христос Яннарас и персонализм русской религиозной философии
Извинения редакции
