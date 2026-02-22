Предлагаемый Вашему вниманию сборник статей и переводов кафедры древних языков и кафедры иностранных языков СПбДА является первым опытом публикации подобного рода. В этом сборнике в основном представлены статьи и переводы, которые были подготовлены в течение последних лет как преподавателями двух кафедр, так и студентами вкупе с аспирантами СПбДА, а также другими авторами, предоставившими для публикации свои материалы.

Труды и переводы СПбДА

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков

СПб. : Изд-во СПбПДА, 2017- Выпуск 1 : 2016-17 учебный год. - 2017. - 368 с.

ISBN 978-5-906627-39-1

Труды и переводы - Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра древних языков, кафедра иностранных языков – Содержания

Предисловие

Кафедра древних языков

А. А. Андреев. М. П. Крутиков. Автоматизация слогоделения и переноса слов в церковнославянских текстах

С. А. Аверина. К характеристике художественно-изобразительных особенностей северно-русской агиографии

Священник Александр Зиновкин. Структурный анализ арамейской рукописи 4Q246 («Апокриф Даниила»)

Ю. А. Кондратьев. Семантико-синтаксические, риторические и структурно-композиционные функции предлогов ἐν, ἐκ и ὑπὸ в аргументативной части послания к Галатам святого апостола Павла

С Ю. Крицкая. К этимологии понятия «личность» в латинском языке: dividere — individuum

Иеромонах Варфоломей (Магницкий). Практическое рассмотрение и типология случаев перевода одного греческого слова двумя русскими словами в Синодальном тексте Нового Завета

А. А. Мельников. В. Петерсен о зависимости прп. Романа Сладкопевца от прп. Ефрема Сирина

Священник Евгений Чебыкин. Особенности перевода богословского термина «σάρξ» в англоязычных переводах Послания к Римлянам в New American Standard Bible, New International Version и Good News Bible

Переводы:

Протоиерей Игорь Александров. Кондак преп. Романа Сладкопевца на Благовещение Пресвятой Богородицы. Перевод и комментарий

Протоиерей Владимир Гончаренко. Перевод статьи (с предисловием) из «Энциклопедии богословия» Панайотиса Трембеласа «Период четвертый. Новейшее богословие. Греческое богословие»

А. А. Мельников. Кондак преподобного Романа Мелода (Сладкопевца) на Святую Пасху. Опыт поэтического перевода

Священник Максим Никулин. Перевод «Толкования на Послание к евреям» свт. Кирилла Александрийского (на Евр 1)

Я О. Харламова. Ответы Папы Николая I на вопросы болгар

Иеромонах Рафаил (Янкевич). Перевод фрагмента книги архимандрита Эмилиана Симонопетрского «Толкование на Слово о трезвении св. Исихия»

Кафедра иностранных языков

Я С Вакуленко. Система лингва-культура

М. А. Иванова. Духовная проблематика комедии В. Шекспира «Венецианский купец»

Я В. Колесникова, А. С. Миллер. Особенности преподавания русского языка как иностранного в рамках религиозного дискурса (из опыта преподавания на факультете иностранных студентов СПбДА)

Я С Смирнова. Формирование и судьба древнеанглийской христианской лексики

Переводы:

Священник Игорь Иванов. Перевод статьи митрополита Пергамского Иоанна Зизиуласа «Задача православного богословия в современной Европе»