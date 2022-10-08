Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что одним из наиболее почитаемых белорусских новомучеников XX ст. является преподобномученик Серафим (Шахмуть), архимандрит Жировичский. В его честь освящены православные храмы, проводятся крестные ходы, называются православные братства. Являясь насельником Жировичского Успенского монастыря, архимандрит Серафим в середине 1941 г. направился в Восточную Беларусь, где активно занимался восстановлением практически полностью уничтоженной церковной жизни, а в послевоенные органы был арестован и погиб в заключении. Параллельно с расширением почитания преподобномученика расширяется и наше представление о его жизни, что становится возможным благодаря исследованиям современных церковных историков. Бесспорная заслуга в изучении жизни и церковного служения отца Серафима принадлежит протоиерею Феодору Кривоносу. Итогом его кропотливого многолетнего исследовательского труда явились публикации о выдающемся священнослужителе, в значительной степени подготовившие причисление архимандрита Серафима к лику местночтимых святых Белорусской Православной Церкви, состоявшееся в 1999 г. В последующие годы протоиерей Феодор продолжил свои изыскания, что позволило опубликовать новые сведения о святом. Изданная им в 2016 г. книга «Незабвенный пастырь. Преподобномученик Серафим Жировицкий» явилась наиболее полным жизнеописанием архимандрита Серафима, основанным на материалах уголовно-следственных дел Центрального архива КГБ РБ, архива Управления КГБ РБ по Брестской области и архива Управления КГБ по Витебской области. Отдельные сведения, касающиеся миссионерской поездки архимандрита Серафима по населенным пунктам центральной и восточной Беларуси весной 1942 г, почерпнуты автором из публикации в газете «Новый путь», издававшейся и распространявшейся на оккупированных белорусских землях.

В 2016 г. увидела свет публикация молодого польского исследователя Мартина Мироновича «Новый источник для жития святого архимандрита Серафима Шахмутя (1901-1946)». Статья посвящена одному из эпизодов приходского служения будущего преподобномученика, совершавшегося им с 1935 по 1937 гг. в селе Курашево (ныне территория Гайновской гмины Подляшского воеводства Республики Польша). В своей публикации М. Миронович ссылается на недавно выявленное письмо иеромонаха Серафима (Шахмутя), датированное 1938 г. и обращенное к прихожанам села Курашево. Заинтересовавшийся новым историческим источником профессор Минской духовной академии протоиерей Сергий Гордун в октябре 2016 г. опубликовал в журнале «Ведомости Минской митрополии» статью, посвященную вопросу датировки упомянутого письма преподобномученика Серафима, а также само письмо (фотокопию оригинала и расшифровку).