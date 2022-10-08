Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви

Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви
Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что одним из наиболее почитаемых белорусских новомучеников XX ст. является преподобномученик Серафим (Шахмуть), архимандрит Жировичский. В его честь освящены православные храмы, проводятся крестные ходы, называются православные братства. Являясь насельником Жировичского Успенского монастыря, архимандрит Серафим в середине 1941 г. направился в Восточную Беларусь, где активно занимался восстановлением практически полностью уничтоженной церковной жизни, а в послевоенные органы был арестован и погиб в заключении. Параллельно с расширением почитания преподобномученика расширяется и наше представление о его жизни, что становится возможным благодаря исследованиям современных церковных историков. Бесспорная заслуга в изучении жизни и церковного служения отца Серафима принадлежит протоиерею Феодору Кривоносу. Итогом его кропотливого многолетнего исследовательского труда явились публикации о выдающемся священнослужителе, в значительной степени подготовившие причисление архимандрита Серафима к лику местночтимых святых Белорусской Православной Церкви, состоявшееся в 1999 г. В последующие годы протоиерей Феодор продолжил свои изыскания, что позволило опубликовать новые сведения о святом. Изданная им в 2016 г. книга «Незабвенный пастырь. Преподобномученик Серафим Жировицкий» явилась наиболее полным жизнеописанием архимандрита Серафима, основанным на материалах уголовно-следственных дел Центрального архива КГБ РБ, архива Управления КГБ РБ по Брестской области и архива Управления КГБ по Витебской области. Отдельные сведения, касающиеся миссионерской поездки архимандрита Серафима по населенным пунктам центральной и восточной Беларуси весной 1942 г, почерпнуты автором из публикации в газете «Новый путь», издававшейся и распространявшейся на оккупированных белорусских землях.
В 2016 г. увидела свет публикация молодого польского исследователя Мартина Мироновича «Новый источник для жития святого архимандрита Серафима Шахмутя (1901-1946)». Статья посвящена одному из эпизодов приходского служения будущего преподобномученика, совершавшегося им с 1935 по 1937 гг. в селе Курашево (ныне территория Гайновской гмины Подляшского воеводства Республики Польша). В своей публикации М. Миронович ссылается на недавно выявленное письмо иеромонаха Серафима (Шахмутя), датированное 1938 г. и обращенное к прихожанам села Курашево. Заинтересовавшийся новым историческим источником профессор Минской духовной академии протоиерей Сергий Гордун в октябре 2016 г. опубликовал в журнале «Ведомости Минской митрополии» статью, посвященную вопросу датировки упомянутого письма преподобномученика Серафима, а также само письмо (фотокопию оригинала и расшифровку).
Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви
Изд-во Минской духовной семинарии, 2022. – Вып. 5. – 169 с.
ISBN 978-985-7028-33-7
Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви - Содержание
МАТЕРИАЛЫ III НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СВЯТЫЕ БЕЛОЙ РУСИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЧИТАНИЯ И ПРОСЛАВЛЕНИЯ». К 75-ЛЕТИЮ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА СЕРАФИМА, АРХИМАНДРИТА ЖИРОВИЧСКОГО
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Протоиерей Виктор Василевич. Приветственное слово участникам конференции
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Епископ Светлогорский Амвросий. Преподобномученик Серафим, архимандрит Жировичский: жизнь и церковное служение
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Протаiерэй Сергш Гардун. Пiсьмо прападобнамучанпса Серафхма (Шахмуця) да прыхаджан сяла Курашэва (1938 г.): аналхз зместу
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Става С. У. Да пытания стану Беларускай Праваслаунай Царквы у гады нацысцкай акупацыi
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Слесарев А. В. Миссионерское служение преподобномученика Серафима (Шахмутя) на Гомельщине в годы немецкой оккупации (1942-1943 гг.)
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Епископ Светлогорский Амвросий. Увековечение памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской а также всех, невинно пострадавших в годы массовых репрессий в Белорусском Экзархате Русской Православной Церкви
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Диакон Владимир Джежора.«Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»: священномученик Константин Жданов (1919) и протоиерей Иосиф Коялович (1919)
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Иерей Гордей Щеглов. Иерей Иаков Трохонович (1883-1942): жизнь и церковное служение
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Протоиерей Сергий Рябой. «Пою Богу моему, дондеже есмь»: регент-псаломщик Петр Васильевич Шахлевич
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Протоиерей Александр Лопушанский. Протоиерей Николай Гейхрох (1884-1951): жизнь и церковное служение
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Попов А. Н. Церковная жизнь в центральной и восточной части Случчины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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