Проект Новороссия - 1764-2014 - Юбилей на крови - Галина Турченко

В начале 2014 г. о проекте "Новороссия" говорили преимущественно в научной среде и в узком кругу политиков и политтехнологов, в основном - российских. Однако с весны 2014 г. слово "Новороссия" и страсти вокруг него стали едва ли не главной темой в СМИ.

Реализация этого проекта на территории Крыма, южных и восточных областей современной Украины превратилась в конкретные военно-политические акции Российской Федерации и радикальных сторонников "русского мира" в Украине.

Галина Турченко - ФедорТурченко - Проект "Новороссия" - 1764-2014 - Юбилей на крови

Запорожье: ЗНУ, 2015. - 140 с.

ISBN 978-966-599-495-4

Галина Турченко - ФедорТурченко - Проект "Новороссия" - 1764-2014 - Юбилей на крови - Содержание

ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ (Вместо предисловия)

Слободская Украина - "русский мир"?

Как на карте Российской империи появилась "Новороссия"

Новороссия без "новороссов"

Что говорят эксперты

Кто поддерживал идею "Новороссии"

Как Юг объединил Украину

1917 г.: "Украинский рассвет" на Юге и Востоке

Аннексия Юга и Слобожанщины

Украинский ответ Петрограду

Великорусский сепаратизм на Юге и Востоке Украины

Донецко-Криворожская советская республика

Советские республики Одессы и Николаева

Советская республика Тавриды

Чего же добивались большевики?

Как при гетмане Скоропадском определяли российско-украинскую границу

Почему в 1919 г. не восстановили ДКР

Как Крым стал частью советской России

Белогвардейцы и Украина

"Революция восприятия" по-большевистски

"Украина была, есть и будет"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проект "Новороссия" как последнее явление русского империализма

Галина Турченко - ФедорТурченко - Проект "Новороссия" - 1764-2014 - Юбилей на крови - ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗНАТЬ ИСТОРИЮ

В этой ситуации уместно вспомнить, что еще накануне распада СССР и провозглашения независимости Украины часть советско-партийной и хозяйственной элиты южных и восточных областей УССР, незаинтересованная в демократических преобразованиях и суверенизации Украины, взяла курс на ее раскол. Спекулируя на местных особенностях и территориальных различиях, эти необремененные политической ответственностью и совестью политики стали призывать население юго-восточных регионов к "самоопределению", а, в сущности, к выходу из состава Украины и присоединению к России. При этом широко использовались такие "достижения" советской гуманитарной политики, как русификация, а в Крыму - и татарофобия, вызванная страхом перед возвращением на родину депортированных еще в 1944 г. крымских татар.

В Крыму в конце 80-х - в начале 90-х гг. ХХ в. местные сепаратисты при поддержке российского политикума развернули кампанию за выход полуострова из состава Украины и присоединение к Российской Федерации. Одним из важнейших аргументов для обоснования этого намерения была легенда о многовековых связях Крыма с Россией и о будто бы отсутствии таковых с Украиной.

В октябре 1990 г. в Одессе было объявлено о создании партии "новороссов" ("югороссов"), представители которой утверждали, что в Одесской, Николаевской и Херсонской областях нет ни украинцев, ни русских, а живёт совершенно иной народ - "новороссы", который имеет право на государственное самоопределение.

Идея создания местной автономии с целью противостоять "желто-блакитной экспансии" с Западной Украины распространялась в начале 90-х годов на Донбассе, Харь-ковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

Но сепаратистские настроения не имели поддержки среди населения региона. Подавляющее большинство жителей Южной и Восточной Украины на референдуме 1 декабря 1991 г. высказалось за независимость Украины, воспринимая её как унитарную демократическую республику.

Обратимся к результатам референдума по восьми областям Юга Украины, Крымской АР и Севастополю:

Донецкая обл. - 83,9% Днепропетровская обл. - 90,4% Крымская АР - 54,2% Луганская обл. - 83,9% Николаевская обл. - 89,5% Одесская обл. - 85,4% Харьковская обл. - 86,3% Херсонская обл. - 90,1% Севастополь - 57,1% Запорожская обл. - 90,1%

Факты - упрямая вещь. Даже в Севастополе, который иначе как "городом русской славы" не называли, на вопрос "Поддерживаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" ответили "Да" больше половины жителей.

Однако попытки спекуляций на особенностях некоторых регионов Украины не прекратились. На идее противопоставления Востока и Запада Украины была построена в 2004 г. избирательная кампания кандидата в Президенты

Украины В. Януковича. Но широкомасштабная фальсификация результатов выборов вызвала массовые протесты, вошедшие в историю под названием "Помаранчевая революция". В качестве основного средства борьбы с народным движением снова была использована угроза расчленения Украины - сепаратизм.

На так называемом "Съезде Советов всех уровней" в Северодонецке с призывом к созданию Юго-Восточной Украинской автономной республики выступили руководители тех областей Юга и Востока, где во время президентских выборов происходили наиболее масштабные фальсификации волеизъявления граждан, а именно: Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской. Аналогичные процессы происходили и в Одессе. В декабре 2004 г. городской голова Одессы ратовал превратить город и всю Одесскую область в "свободную самоуправляемую территорию, на которой будут действовать распоряжения местной власти" (этот вариант рассматривался на тот случай, если на остальной территории Украины победят сторонники В. Ющенко) [1] . Но, как и в начале 90-х годов ХХ в., жители не поддержали призывы сепаратистов.