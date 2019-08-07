Турчинов - Тайная вечеря
В этой книге много неожиданностей, символов и тайн. Волшебных и странных, парадоксальных и мистических. Безусловно, читателям было интересно их расшифровывать, по-своему трактовать, с удовольствием приобщаясь к "празднику интеллекта".
Это емкое выражение, как бы случайно употребленное в произведении, на самом деле — ключ к его построению. Сама же вереница разнообразных сюжетных загадок — лишь звенья мастерски скроенного повествования. Сердцевина его — две человеческие судьбы, в которых отразились разные грани жизни, в частности то, как многоликая, пестрая современность проверяется по законам вечности, духовности и веры, а случайность оказывается проявлением закономерностей бытия.
Яркое подтверждение тому — творческий путь автора книги, ведь Александр Турчинов вошел в современную украинскую литературу внезапно и стремительно. Никто и предположить не мог, что известный политик за короткое время привлечет внимание широкой читательской аудитории двумя совершенно разными книгами — остросюжетным психологическим триллером "Иллюзия страха" (2004) и полновесным сборником "Свидетельство" (2006), который объединил одноименное художественно-документальное повествование и близкие по мыслям и чувствам философско-публицистические эссе.
Александр Турчинов - Тайная вечеря - Мистический триллер
К.: Криниця, 2007. - 240 с.:ил.
Александр Турчинов - Тайная вечеря - ПРЕВРАТНОСТИ СУМЫ И ПАРАДОКСЫ СОЗНАНИЯ
Новое произведение "Тайная вечеря", как и предыдущие, своеобразно, во многом необычно и вместе с тем оно как бы объединяет в единое целое то, чем автор уже привлек внимание почитателей истинной художественной литературы: жесткий рационализм в построении острого сюжета, выразительное интеллектуальное начало и стилистически прозрачное повествование.
Начинается оно с автомобильной аварии, в которую попадает Богач, авторитетнейший ялтинский бизнесмен, привычно мчавшийся на большой скорости по горному серпантину. Уверенный в себе водитель-миллионер сбивает неудачливого странника. А дальше — цепь непредвиденных событий, непредсказуемых превращений, внезапных совпадений, аллюзий, горьких прозрений и по-детски близких к действительности предчувствий. За всем этим — драматическая земная конкретика: предательство, казалось бы, надежного партнера, познание мира бомжей, психиатрическая больница, тюрьма... И убийства. Безжалостные, почти профессиональные. Поражает легкость, с которой они совершаются (это тоже не случайно). Богач еще вопрошает себя, почему рухнула прекрасная жизнь, почему все пропало. Страшные вопросы к самому себе поначалу все повторяются, но потом напрочь забываются, уходят в прошлое...
Иначе и быть не может, ведь жизненный серпантин привел Богача в Ад. Герой, только что выбравшийся из одной необычной ситуации, сразу же попадает в другую. При этом срабатывает эффект обманутого ожидания. Богач стремится выжить во что бы то ни стало, поэтому не только быстро приспосабливается к обстоятельствам, но и как бы перевоплощается в других людей, принимает чужие имена, мировоззрение и мировосприятие. В чем же дело? Почему так происходит? К чему эти почти сказочные побеги, театральные убийства? Просто он выживает, как и привык жить, за счет других, опускаясь всё ниже и ниже по спирали кругов Ада.
Неумолимое развертывание повествования напоминает киноленту, в каждом четком кадре которой условное, вымышленное легко спутать с реальным, повседневным. Кадры почти молниеносно меняются, а "титры" фиксируют одну и ту же дату: 9 сентября 1999 года. Именно тогда произошла авария и стрелки часов земной жизни остановились. Этот символ возникает трижды. И столько же раз начинается новый отсчет застывшего времени. Отсчет идет, действия совершаются, но стрелки земных часов не движутся.
Это едва ли не главная тайна произведения. Вокруг нее — концентрические круги других хитроумных загадок, каждая из которых, безусловно, по-своему привлечет внимание читателей. Им предстоит найти ответы не на один замысловатый вопрос. И прежде всего на главный: что живописует автор — видение или явь, реальные или воображаемые миры сначала Богача, а затем Лазарева? Вопрос далеко не праздный. Думается, как вариант ответа, возможно такое прочтение центральных символических узлов повести: грань между жизнью и смертью, падением и возвышением человеческих душ незаметна. Судьба, которую каждый выбирает себе сам, молниеносно моделируется и "прокручивается" в угасающих или возрождающихся мирах сознания.
Отсюда — затейливое переплетение реального и мистического, иллюзорного, явного и мнимого, действительного и воображаемого. Отсюда — важное в концепции повествования утверждение, что "не обязательно перемещать тело, достаточно научиться перемещать-сознание". Отсюда — мимолетные описания как бы не реальных, а возможных, виртуальных убийств и перевоплощений, таинственные образы пришельца из другого мира Эя и Главного администратора — антихриста, хозяина корпорации АХ 666. Наконец, отсюда — длинная череда тайн, судьбоносных знаков и своеобразных шифров: постоянное появление мотоциклиста в черном шлеме (олицетворение рокового начала и связующего звена между разными эпизодами), символические "перевертыши" — 666 и 999, обыгрывание этих цифр при обозначении (кодировании) персонажей, в частности Богача: 9С/1 — 999.
Несомненно, все это можно расшифровать как день смерти персонажа: 9 сентября 1999 года. Уже известная дата — альфа и омега временного пространства повести о двух жизненных путях — праведном Лазаре (Лазареве) и неправедном Богаче, о прощании с миром и собой. Это книга горестных предчувствий, взывающих предупреждений и страстного разговора о том, что такое истинное чувство полной свободы и независимости от обстоятельств, что далеко не все воспринимают необходимость борьбы за справедливость и что, в конце концов, только духовность возводит человека на новый уровень совершенствования.
Не прибегая к воссозданию в произведении знаковых явлений и событий конца XX века, прозаик тем не менее сумел передать дух эпохи, отобразить ее жесткие ритмы и реалии. В повести нет мелких подробностей быта, но есть зыбучий, тягостный мир сложных проблем и тревог людей, которых судьба подвела к неизбежному выбору жизненного пути.
За внешним динамичным и увлекательным сюжетом прочитываются не менее интересные идеи, которые требуют не только пристального читательского восприятия, но и серьезного осмысления. Это касается как парадоксально изложенной и даже несколько шокирующей теории инволюции, так и оригинальных рассуждений о виртуальном мире, который становится центром борьбы добра и зла. Безусловно, интеллектуальный заряд повести мощный, но распоряжается им автор осторожно, даже деликатно, понимая, что информационная сверхнасыщенность (к примеру, проповеднические беседы в психиатрической больнице и дискуссии в научно-исследовательском центре) может вызвать у читателей скуку.
Строки повести не шаркающие, а легкие, как бы летящие. Каждое слово в них, точное и чеканное, — на своем месте. Краткие предложения нередко напоминают афоризмы, четко сформулированные моральные или духовные максимы. Они надолго запоминаются: " Проблемы и трудности — это лишь трамплин к новым достижениям" или "Слово может формировать, видоизменять и разрушать материю".
Автор, не избегая некоторых современных постмодернистских приемов, очень внимателен к традиционным изобразительным средствам, прямо-таки нежен с ними. Особое внимание — диалогам, даже отдельным репликам. Они отшлифованы, отличаются искрометным остроумием, но и во многом загадочны, ибо несут в себе неочевидность зашифрованных автором смыслов, намеков и сопоставлений отдаленных понятий. Скрепляет и освещает их золотая нить духовности, которая пронизывает все произведение (его важная часть — библейские притчи, предваряющие главы). Интригующее название книги — доказательство того, что истина, привнесенная к нам Иисусом Христом, является главным постулатом, а все остальное — вторичным и суетным.
Александр Турчинов не раз опосредствованно высказывает мнение о необходимости нравственного возрождения: лишь оно приведет людей к истине, спасет от зла. Прозаик дерзнул в нынешней атмосфере серости и прагматизма написать с убеждением и любовью о том, что духовность восторжествует, воспел подлинные чувства и "праздник интеллекта". Автор уверен, что рано или поздно достигнет цели тот, кто сверяет свои намерения не с конформистской, сиюминутной выгодой, а с другими, высшими ценностями — поисками смысла жизни, верой в торжество справедливости, в Бога наконец. С этой точки зрения каждый герой произведения сделал внутренний выбор, прошел свой путь. Но в повести много недосказанного, между строками — широкий простор для размышлений, оценок и выводов, которые сделают уже сами читатели.
Николай Славинский, председатель творческого объединения по приключенческой и фантастической литературе Национального союза писателей Украины.
Май, 2007 г.
Александр Валентинович Турчинов
Александр Валентинович Турчинов родился в 1964 году в Днепропетровске. Живет и работает в Киеве.
Доктор экономических наук, профессор.
Известный в Украине политик и общественный деятель, ученый и писатель, теолог и проповедник.
Сфера научных интересов: экономика, политика, философия, теология, история религии, всемирная история, культурология и... вечная, нескончаемая история человеческих заблуждений и иллюзий.
Долгие годы Турчинов был одним из руководителей украинской оппозиции. Трижды избирался народным депутатом. Возглавлял Службу безопасности Украины.
В литературных кругах стал известен благодаря своей книге "Иллюзия страха" (2004), которая в 2005 году стала одним из лидеров продажи на книжном рынке Украины.
В сборнике "Свидетельство" (2006, в украинском варианте "Свщоцтво") были объединены одноименная художественно-документальная повесть (2005) и избранные эссе: "Аутодафе" (2003), "Liberias" (2002), "Апокалипсис за бюджетный счет" (2000).
Чтобы оценить произведения Александра Турчинова, совсем не обязательно быть доктором философии или магистром теологии, достаточно не потерять способность мыслить, анализировать, переживать.
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