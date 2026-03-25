На древнем образе запечатлены в торжественном предстоянии святые апостолы Петр и Павел. На первый взгляд композиция иконы предельно проста и немногословна.

Однако в этом лаконизме, строгом отборе изобразительных средств и символов, заключен глубокий смысл. О подобных иконах в старину говорили: «Два живых образа. Стоят как живые». А лучших иконописцев, если верить памятникам русской книжности, с начала XI в. называли премудрыми живописцами. Почему же столь условные изображения и их создатели удостоились таких наименований? Дело в том, что на иконах изображались не обычные люди, а те, которым Бог даровал вечную жизнь в Своем Царстве. Иконописец воплощал в своих произведениях не чувственные формы земной действительности, а свидетельство о мире, где не может быть смерти.

Четко очерченные, слегка удлиненные силуэты апостолов Петра и Павла почти лишены объема, что говорит об их святости, духовном преображении человеческого естества. Святые обращены к людям, однако их глаза направлены не на молящихся, а подняты вверх, к Спасителю, простирающему над ними Свои Руки. Внимая гласу Господа, Петр и Павел словно замерли. Но они не безмолвствуют. Об этом говорят жесты их рук, свиток со священными текстами и Евангелие. Святые апостолы передают Божьи глаголы людям: они не только сами открыты для горнего мира, «но отверзают его другим». Спокойная уверенность Петра и Павла, монументальность их фигур, заполняющих почти все пространство иконы, словно являют мощь и правдивость христианского учения. Строгие ритмические соотношения форм, светлый, лишенный резких цветовых акцентов, колорит иконы, как и плоскостность изображения — усиливают ощущение «надмирности» происходящего.

Русская икона - Нина Михайловна Турцова - Апостолы Петр и Павел

Нина Михайловна Турцова - Апостолы Петр и Павел - Содержание