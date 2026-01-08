Поль Турнье - Услышать человека

Не часто удается людям вот так открыть друг другу свои сердца, даже супругам или близким друзьям. Когда я начинаю расспрашивать человека, только что сказавшего мне то, что он не решался сказать никому, он отвечает: « Я боялся, что меня не поймут». Вот оно: он почувствовал, что его поняли, и ощущение такого понимания поможет ему жить, не бояться любых трудностей и при этом не лгать самому себе. Для него это момент истины, уверенности в себе, глубокого эмоционального потрясения; для него – но ведь и для меня! Я понял его не одним только умом, но и сердцем. Я тоже не буду уже тем, чем был прежде. Таинственный отклик, прозвучавший в нас обоих, - личный контакт, и он вверяет нас друг другу.

Я пишу, чтобы поделиться с читателями той честью, что была мне оказана нежданно-негаданно, честью стать конфидентом столь многих людей самого разного возраста и положения, мужчин и женщин, приходивших ко мне с решимостью и хоть раз в жизни сказать о себе правду, а не взвешивать без конца, что можно сказать, а что нет. Сколько раз я слышал, как после нелегкой исповеди человек глубоко вздыхал и со счастливой улыбкой говорил: «Как хорошо, что есть возможность, наконец, высказать все это!» ВСЕ? Конечно, никто не может высказать все. Но есть особые чувства, постоянно сдерживаемые и подавляемые, и они преграждают поток жизни. Дело не только в том, чтобы признаться в вещах, которых мы стыдимся; часто приходится говорить о каком-нибудь небывалом личном впечатлении, когда нам вдруг, разом открывается нечто настоящее и ценное, та внутренняя вера, в свете которой вся жизнь приобретает смысл.

Современному человеку не хватает безмолвия, тишины. Он уже не хозяин своей жизни, а песчинка в вихре событий. Он находится в состоянии как бы гонки со временем. Я думаю, многие приходят ко мне именно затем, чтобы встретиться с тихим, спокойным человеком, умеющим слушать, который не беспокоится без конца о том, что делать дальше. Если твоя жизнь заполнена до краев, в ней уже больше ни для чего нет места. Даже Бог не может ничего в нее добавить. Тогда неизбежно приходится от чего-то отказываться. Проще я выразить не умею.

Можно ли дать определение безмолвию?

Очень трудно. Для меня это прежде всего ожидание. Я жду, чтобы Бог заострил мой ум, привел в движение мои мысли и тем обновил меня, чтобы я стал творческим существом, а не тем, что апостол Павел называет кимвалом бряцающим. Это краеугольный камень моей жизни. Это попытка увидеть людей и их проблемы с точки зрения Бога, насколько это возможно, конечно.

Каков был ваш первый опыт медитации?

Целый час старался услышать Бога и не услышал ровным счетом ничего!

Такое обескуражило бы кого угодно. Но не вас?

Меня это только подхлестнуло. Да неужели я неспособен на такую малость? Меня привлекала мысль прислушаться к Богу. Это уже не просто безмолвие. Оно перестает быть самоцелью, а становится средством. Самое ценное здесь - возможность через мысли, возникающие в моем мозгу, и врожденные подсознательные способности воспринимать мысли, приходящие от Бога.

После этой первой неудачи, или первого испытания, вы не оставили своих попыток?

После этого мои занятия медитацией часто казались довольно бесплодными. В голову приходит мысль, что надо сделать какой-то шаг, может быть, написать письмо. Следует честно признаться, что нам нередко не хочется делать самые простые вещи, хотя мы знаем, что делать надо. Если мы сумеем понять причину такого нежелания, мы уже на пути к самораскрытию. В этом ценность медитации.