Творения преподобного Иоанна Дамаскина

Св. Иоанн Дамаскин родился в конце VII века в Дамаске, тогда главном городе Сирии, столице халифата Омейядов. Он происходил из знатной семьи, известной христианским благочестием. Его отец, Сергий Мансур, был распорядителем казны у дамасского халифа и употреблял свое влияние при дворе ко благу Церкви Христовой.

Воспитание и образование Иоанна и его сводного брата Космы (впоследствии еп. Маюмского) Сергий поручил ученому благочестивому иноку Косме из Калабрии, которого он выкупил из плена. Успехи воспитанников скоро оправдали доверие, оказанное иноку благочестивым мужем. «Благодаря превосходству их дарований и ревности, они в короткое время овладели всем труднейшим знанием, как грамматикой, так и диалектикой и искусством доказательств. В нравственной же философии они преуспели настолько, что не только украсили свой ум учением, но и смирили душевные страсти. И подобно тому, как орел смотрит на солнце, так и они пристальным взором взирали на основы естества

После смерти отца Иоанн сделался наследником его состояния и вскоре стал одним из ближайших советников халифа. Среди государственных занятий Иоанн находил время для написания ряда догматических и догматико-полемических творений. Он вступил в борьбу за православие с монофизитами и написал против них пространное обличение от лица Дамаскского архиепископа Петра. Вероятно, там же, в Дамаске, было написано Св. Иоанном и краткое сочинение •О правом образе мышлениям, в котором он излагает основы православного христианского вероучения. Между тем в 726 г. явился новый враг Церкви - иконоборчество, вдохновляемое и поддерживаемое византийским императором Львом 111 Исавром (716-741 rr.).

Новая ересь быстро распространилась по всей Византии и за ее пределами, и скоро ревнители чистоты православного учения выступили в защиту истины. Среди них первым был св. Иоанн Дамаскин, который видел в иконоборчестве лжеучение, противное самой сущности христианства. Сразу после появления указа Львг Исавра, в котором тот запрещал почитание святых икон (726 г.), Дамаскин написал свое первое вдохновенное слово •Против отвергающих святые иконы^ и послал его в Константинополь: •Нам, всегда чувствующим свое недостоинство, прилично было бы молчать и исповедовать Богу грехи свои. Но так как... я вижу, Что Церковь... волнуется и смущается под безудержным натиском лукавых духов..., я решил говорить, высоту царей не полагая выше истины...

Даже более побуждало меня говорить то, что слово царя способно к обольщению подданных. Итак, прежде всего положивши соблюдение церковного законоположения, через которое происходит спасение, как некоторое начало или основание рассуждения, я открыл поле для слова и выпустил его...

Второе и третье Слова были написаны Дамаскиным после 730 г., когда император указом не только запретил писать и поклоняться иконам, но и велел истреблять их как в храмах, так и в частных домах. Послания Иоанна с жаждой читали в Константинополе и в других местах: •немощные были поддержаны ими в православии, а сильные укреплялись в силе.

Жизнеописания преподобного свидетельствуют, что император Лев не оставил без отмщения своего обличителя. Не имея возможности действовать против св. Иоанна открыто, он прибег к хитрости и оклеветал его перед халифом в политической измене. Халиф немедленно приказал отстранить Иоанна от должности и

кисть правой руки. Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просить исцеления, которое Она и подала ему. После этого Св. Иоанн раздал свое имущество бедным и вместе со сводным братом Космой удалился в отличавшуюся особенной строгостью монашеской жизни Лавру Св. Саввы Освященного близ Иерусалима. В монастыре Дамаскин прошел весь узкий путь монашеской аскезы: послушание, отсечение воли, смирение.

Творения преподобного Иоанна Дамаскина

Издательство – «Мартис» – 1997 г. / 351 с.

Творения преподобного Иоанна Дамаскина – Содержание

свящ. Максим Козлов. краткие сведения о св. Иоанне Дамаскине и его творениях

Часть I. Христологические и полемические трактаты

Афиногенов д.е. предисловие

Против Манихеев

Беседа сарацина с христианином

О свойствах двух природ во едином христе господе нашем,а попутно и о двух волях и действиях и одной ипостаси

Слово против Несториан

Слово о вере против Несториан

Послание как бы от лица святейшего Петра, епископа Дамаскского, лжеепископу дары, Яковиту

О сложной природе против Акефалов

О трисвятой песни

О драконах и привидениях

Часть II. Слова на Богородичные праздники