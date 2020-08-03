Никифор - архиепископ Константинопольский - Творения
Старинная басня рассказывает о вороне, которая украсила себя чужими перьями и тешилась этим. Но вот подул на нее ветер, рассеял подложное благообразие, удалил чужое и обнаружил неприглядность вороны. Нечто подобное, кажется мне, случилось и с Мамоной. Преобразив себя при помощи нескольких чужих (для него) изречений православной веры, от дуновения противной ему силы, немного спустя, выставил на показ позор своего учения. В самом деле, разве не ясно для всех, что он борется со славой Христовой, угрожает ей и неистовствует против воплощения Слова?
Раньше, чем начать говорить об иконах, он излагает ради лучшего построения своей речи в нескольких изречениях свои взгляды. Заметьте здесь, какую связь это имеет с предшествующим. Сказав раньше об естествах и ипостаси, он тотчас, понуждаемый дерзостью и страстью, без всякой связи перескакивает к иконам и первообразам, чтобы тем яснее показать, что все его сочинение от начала и до конца направлено к поруганию вместе со священными символами нашей веры всего домостроительства Христа Спасителя нашего и даже к отвержению самого Христа. Раз начав преследовать такую цель, он делается настойчив, сурово и строго выполняет план своего сочинения. Он пользуется общим определением, чтобы сделать вид, будто ведет речь об образе вообще, — через это оставаться вне подозрения для многих, а между тем говорить о том, что он задумал.
Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского
Минск, Харвест, 2001
ISBN 985-13-0783-1
Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского - Содержание
Часть первая
- Житие святого отца нашего Никифора, архиепископа Константипаграда и нового Рима, списанное Игнатием, диаконом и скевофилаксом святейшей великой церкви святой Софии
- Слово Феофана, пресвитера и игумена, об изгнании святого Никифора и о перенесении его мощей
- Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, послание ко Льву III, папе Римскому.
- Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, защитительное слово ко Вселенской Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон
- Никифора, святого отца нашего, бывшего архиепископа Константинопольского, слово в защиту непорочной, чистой и истинной нашей христианской веры и против думающих, что мы поклоняемся идолам
- Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, краткая история со времени после правления Маврикия
Часть вторая. Разбор и опровержение невежественного и безбожного суесловия нечестивого Мамоны против спасительного воплощения Бога-Слова
- Опровержение первое
- Опровержение второе. Начало второго вопроса Мамоны
- Опровержение третье
Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского - Опровержение первое
Как с одной стороны в домостроении воплощения естества объединяются в ипостаси, так в Божественной Троице ипостаси различаются по личным свойствам. Но с другой стороны, как в Божественной Троице ипостаси объединяются в тождестве естества, так в домостроении воплощения естества разнятся вследствие существенного различия их свойств. Поэтому как в воплощении они (еретики) не признают отличительных особенностей естеств, которые отделяют их от существ другой природы, так и в Троице они совсем не должны допускать между ипостасями никаких отличительных признаков, которые различают одну от другой ипостаси, как мыслимых обладающими одним и тем же существом. И как там об ипостаси, так и здесь о естестве они должны спорить, ибо у них не делается различия в свойствах.
Что же сказать на это? А то, что если согласно их допущению плоть не должна быть описуема ради ее единения со Словом, то и в другом случае (в вопросе о Троице), так как здесь выводы делать нужно иначе, чем в вопросе о воплощении, можно прийти к подобным же нелепостям, как это мы сейчас и покажем. В самом деле, если Отец не рожден, а Сын рожден, то ради одной и той же природы, по которой Тот и Другой тождественны и не различаемы, и Отец может считаться рожденным, или Сын не рожденным. То же умозаключение приложимо и к Духу Святому. Что же может быть нечестивее и безбожнее этого?
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