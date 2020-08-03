Старинная басня рассказывает о вороне, которая украсила себя чужими перьями и тешилась этим. Но вот подул на нее ветер, рассеял подложное благообразие, удалил чужое и обнаружил неприглядность вороны. Нечто подобное, кажется мне, случилось и с Мамоной. Преобразив себя при помощи нескольких чужих (для него) изречений православной веры, от дуновения противной ему силы, немного спустя, выставил на показ позор своего учения. В самом деле, разве не ясно для всех, что он борется со славой Христовой, угрожает ей и неистовствует против воплощения Слова?

Раньше, чем начать говорить об иконах, он излагает ради лучшего построения своей речи в нескольких изречениях свои взгляды. Заметьте здесь, какую связь это имеет с предшествующим. Сказав раньше об естествах и ипостаси, он тотчас, понуждаемый дерзостью и страстью, без всякой связи перескакивает к иконам и первообразам, чтобы тем яснее показать, что все его сочинение от начала и до конца направлено к поруганию вместе со священными символами нашей веры всего домостроительства Христа Спасителя нашего и даже к отвержению самого Христа. Раз начав преследовать такую цель, он делается настойчив, сурово и строго выполняет план своего сочинения. Он пользуется общим определением, чтобы сделать вид, будто ведет речь об образе вообще, — через это оставаться вне подозрения для многих, а между тем говорить о том, что он задумал.

Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского

Минск, Харвест, 2001

ISBN 985-13-0783-1

Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского - Содержание

Часть первая

Житие святого отца нашего Никифора, архиепископа Константипаграда и нового Рима, списанное Игнатием, диаконом и скевофилаксом святейшей великой церкви святой Софии

Слово Феофана, пресвитера и игумена, об изгнании святого Никифора и о перенесении его мощей

Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, послание ко Льву III, папе Римскому.

Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, защитительное слово ко Вселенской Церкви относительно нового раздора по поводу честных икон

Никифора, святого отца нашего, бывшего архиепископа Константинопольского, слово в защиту непорочной, чистой и истинной нашей христианской веры и против думающих, что мы поклоняемся идолам

Никифора, святого отца нашего, патриарха Константинопольского, краткая история со времени после правления Маврикия

Часть вторая. Разбор и опровержение невежественного и безбожного суесловия нечестивого Мамоны против спасительного воплощения Бога-Слова

Опровержение первое

Опровержение второе. Начало второго вопроса Мамоны

Опровержение третье

Творения св. отца Никифора, архиепископа Константинопольского - Опровержение первое

Как с одной стороны в домостроении воплощения естества объединяются в ипостаси, так в Божественной Троице ипостаси различаются по личным свойствам. Но с другой стороны, как в Божественной Троице ипостаси объединяются в тождестве естества, так в домостроении воплощения естества разнятся вследствие существенного различия их свойств. Поэтому как в воплощении они (еретики) не признают отличительных особенностей естеств, которые отделяют их от существ другой природы, так и в Троице они совсем не должны допускать между ипостасями никаких отличительных признаков, которые различают одну от другой ипостаси, как мыслимых обладающими одним и тем же существом. И как там об ипостаси, так и здесь о естестве они должны спорить, ибо у них не делается различия в свойствах.

Что же сказать на это? А то, что если согласно их допущению плоть не должна быть описуема ради ее единения со Словом, то и в другом случае (в вопросе о Троице), так как здесь выводы делать нужно иначе, чем в вопросе о воплощении, можно прийти к подобным же нелепостям, как это мы сейчас и покажем. В самом деле, если Отец не рожден, а Сын рожден, то ради одной и той же природы, по которой Тот и Другой тождественны и не различаемы, и Отец может считаться рожденным, или Сын не рожденным. То же умозаключение приложимо и к Духу Святому. Что же может быть нечестивее и безбожнее этого?