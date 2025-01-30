Брат О. А. Тярк известен читателям «Братского вестника» как автор содержательных толкований Библии. Но этот труд составляет небольшую часть деятельности Тярка. Поэтому мне хочется осветить некоторые черты его характера и подробнее описать его деятельность как пресвитера церкви, ибо у него есть чему поучиться, как и сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах

Издание Союза евангельских христиан - баптистов России Москва, 2005 г. – 539 с.

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 1 - Содержание

Предисловие – Виталий Куликов, доктор богословия

Слуга Божий (Воспоминания о брате ОсвальдеАдовиче Тярке) – Р. П. Вызу

Пророк Илия – великий муж молитвы

Послание к Римлянам (толкование)

Послание к Ефесянам (толкование)

Толкование притч

Проповеди О. А. Тярка

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 2

Издание Союза евангельских христиан - баптистов России Москва, 2005 г. – 552 с.

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 2 - Содержание

Евангелие от Марка (толкование)

Проповеди

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 1 - Предисловие

Освальд Адович Тярк широко известен верующим нашего братства Эстонии, России, ближнего и дальнего зарубежья. О. А. Тярк в течение долгого времени трудился пастором церкви Олевисте г. Таллинна и оставил после себя богатое духовное наследие. Брат пользовался большим авторитетом, его любили слушать, и он был желанным гостем наших церквей. Это был кроткий и обаятельный человек и в то же самое время имевший дух Илии – твердый и непреклонный, и по свидетельству друзей, он был мужем молитвы. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. В общении он был мягким, деликатным. О. А. Тярк совершал свое служение в трудное время воинствующего атеизма, и он оказывался в обстоятельствах подобным обстоятельствам, в которых находился пророк Илия. При этом он проявлял особую мудрость и верность Господу и служил вдохновляющим примером для многих верующих. Это был глубокий и основательный богослов.

Он не повреждал Священного Писания и был христоцентричен и христологичен. В центре всех его проповедей находится распятый за грехи наши и воскресший для оправдания Иисус Христос. Все, чему учил Тярк, он претворял в жизнь, и у него слово не расходилось с делом. Духовное наследие его обширно. В данном сборнике мы помещаем основные его труды, а именно: «Илия – великий муж молитвы», «Толкование Послания к Римлянам», «Толкование Послания к Ефесянам», «Экзетический разбор Евангелия от Марка», «Толкование притч» и отдельные духовные статьи. Все названные труды О. А. Тярка в свое время были помещены в журнале «Братский вестник». Теперь настало время, и появилась возможность напечатать их отдельным изданием.

О. А. Тярк писал и проповедовал по-эстонски. Друзья переводили его на русский язык. В редакции «Братского весника» труды Тярка прошли редакторскую обработку. Мы уверены и надеемся, что этот сборник будет с радостью воспринят нашими читателями, принесет им несомненную пользу и послужит благословением Господним в укреплении веры, надежды, любви и живого упования на Спасителя душ наших.

Виталий Куликов, доктор богословия