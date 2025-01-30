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Тярк - Избранные труды - в 2-х томах

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics

Брат О. А. Тярк известен читателям «Братского вестника» как автор содержательных толкований Библии. Но этот труд составляет небольшую часть деятельности Тярка. Поэтому мне хочется осветить некоторые черты его характера и подробнее описать его деятельность как пресвитера церкви, ибо у него есть чему поучиться, как и сказано: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах

Издание Союза евангельских христиан - баптистов России Москва, 2005 г. – 539 с.

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 1 - Содержание

Предисловие – Виталий Куликов, доктор богословия

Слуга Божий (Воспоминания о брате ОсвальдеАдовиче Тярке) – Р. П. Вызу

  • Пророк Илия – великий муж молитвы

  • Послание к Римлянам (толкование)

  • Послание к Ефесянам (толкование)

  • Толкование притч

  • Проповеди О. А. Тярка

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 2

Издание Союза евангельских христиан - баптистов России Москва, 2005 г. – 552 с.

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 2 - Содержание

  • Евангелие от Марка (толкование)

  • Проповеди

О. А. Тярк – Избранные труды - в 2-х томах - Том 1 - Предисловие

Освальд Адович Тярк широко известен верующим нашего братства Эстонии, России, ближнего и дальнего зарубежья. О. А. Тярк в течение долгого времени трудился пастором церкви Олевисте г. Таллинна и оставил после себя богатое духовное наследие. Брат пользовался большим авторитетом, его любили слушать, и он был желанным гостем наших церквей. Это был кроткий и обаятельный человек и в то же самое время имевший дух Илии – твердый и непреклонный, и по свидетельству друзей, он был мужем молитвы. Общение с ним доставляло истинное удовольствие. В общении он был мягким, деликатным. О. А. Тярк совершал свое служение в трудное время воинствующего атеизма, и он оказывался в обстоятельствах подобным обстоятельствам, в которых находился пророк Илия. При этом он проявлял особую мудрость и верность Господу и служил вдохновляющим примером для многих верующих. Это был глубокий и основательный богослов.

Он не повреждал Священного Писания и был христоцентричен и христологичен. В центре всех его проповедей находится распятый за грехи наши и воскресший для оправдания Иисус Христос. Все, чему учил Тярк, он претворял в жизнь, и у него слово не расходилось с делом. Духовное наследие его обширно. В данном сборнике мы помещаем основные его труды, а именно: «Илия – великий муж молитвы», «Толкование Послания к Римлянам», «Толкование Послания к Ефесянам», «Экзетический разбор Евангелия от Марка», «Толкование притч» и отдельные духовные статьи. Все названные труды О. А. Тярка в свое время были помещены в журнале «Братский вестник». Теперь настало время, и появилась возможность напечатать их отдельным изданием.

О. А. Тярк писал и проповедовал по-эстонски. Друзья переводили его на русский язык. В редакции «Братского весника» труды Тярка прошли редакторскую обработку. Мы уверены и надеемся, что этот сборник будет с радостью воспринят нашими читателями, принесет им несомненную пользу и послужит благословением Господним в укреплении веры, надежды, любви и живого упования на Спасителя душ наших.

Виталий Куликов, доктор богословия

Views 1 129
Rating 3.7 / 5
Added 30.01.2025
Author brat Warden
Rate this publication:
3.7/5 (8)

Comments (2 comments)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!
S
Sergey05 1 year ago

Огромное спасибо!

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